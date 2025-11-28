Kisah Inspiratif Declan Rice: Dibuang Chelsea Di Usia 14, Dipuji Arsene Wenger, Hingga Jadi Bintang Termahal Arsenal

Perjalanan karier Declan Rice menuju puncak sepakbola Inggris adalah bukti nyata bahwa jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus. Siapa sangka, gelandang yang kini menjadi tulang punggung Arsenal dan timnas Inggris dengan banderol £105 juta ini pernah mengalami penolakan pahit di awal kariernya?

Rice, yang kini dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, sebenarnya memulai langkahnya di akademi Chelsea. Namun, mimpi indahnya di London Barat harus terhenti secara brutal ketika ia dilepas pada usia 14 tahun karena masalah fisik. Sebuah momen yang bisa saja menghancurkan mental seorang remaja, namun justru menjadi titik balik bagi Rice.

Kisah kebangkitannya tidak lepas dari peran figur-figur penting seperti Arsene Wenger, yang sudah melihat bakat istimewanya bahkan saat Rice bermain di luar posisi aslinya. Transformasi dari seorang bek tengah menjadi jenderal lini tengah adalah salah satu narasi paling menarik dalam perkembangan kariernya.

GOAL coba menelusuri jejak langkah Rice, mulai dari momen menyakitkan saat dibuang Chelsea, perjuangan kerasnya menembus tim utama West Ham, hingga akhirnya menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Arsenal. Ini adalah kisah tentang resiliensi, adaptasi, dan pembuktian diri.