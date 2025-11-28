Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Kisah Inspiratif Declan Rice: Dibuang Chelsea Di Usia 14, Dipuji Arsene Wenger, Hingga Jadi Bintang Termahal Arsenal

Ditolak Chelsea saat remaja, Declan Rice bangkit jadi gelandang terbaik Inggris. Simak kisah perjuangannya yang penuh liku hingga dipuji Wenger.

Perjalanan karier Declan Rice menuju puncak sepakbola Inggris adalah bukti nyata bahwa jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus. Siapa sangka, gelandang yang kini menjadi tulang punggung Arsenal dan timnas Inggris dengan banderol £105 juta ini pernah mengalami penolakan pahit di awal kariernya?

Rice, yang kini dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, sebenarnya memulai langkahnya di akademi Chelsea. Namun, mimpi indahnya di London Barat harus terhenti secara brutal ketika ia dilepas pada usia 14 tahun karena masalah fisik. Sebuah momen yang bisa saja menghancurkan mental seorang remaja, namun justru menjadi titik balik bagi Rice.

Kisah kebangkitannya tidak lepas dari peran figur-figur penting seperti Arsene Wenger, yang sudah melihat bakat istimewanya bahkan saat Rice bermain di luar posisi aslinya. Transformasi dari seorang bek tengah menjadi jenderal lini tengah adalah salah satu narasi paling menarik dalam perkembangan kariernya.

GOAL coba menelusuri jejak langkah Rice, mulai dari momen menyakitkan saat dibuang Chelsea, perjuangan kerasnya menembus tim utama West Ham, hingga akhirnya menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Arsenal. Ini adalah kisah tentang resiliensi, adaptasi, dan pembuktian diri.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WEST HAMAFP

    Pukulan Telak di Usia 14 dan Telepon John Terry

    Momen paling menentukan dalam hidup Rice terjadi saat ia masih berusia 14 tahun. Chelsea, klub tempat ia menimba ilmu sejak usia tujuh tahun, memutuskan untuk melepasnya. Alasannya bukan karena kurangnya teknik, melainkan masalah pertumbuhan fisik yang membuatnya terlihat canggung saat berlari. Ia dianggap "tidak bisa mengikuti anak-anak lain" secara fisik, sebuah vonis yang sangat menyakitkan bagi seorang anak yang bercita-cita menjadi pesepakbola.

    Namun, di tengah kekecewaan itu, sebuah dukungan tak terduga datang dari legenda Chelsea John Terry. Terry secara pribadi menelepon Rice, yang saat itu sedang duduk merenung di tempat tidurnya, untuk memberikan semangat agar tidak menyerah. Dukungan dari idola masa kecilnya ini menjadi bahan bakar awal bagi Rice untuk membuktikan bahwa keputusan Chelsea adalah sebuah kesalahan besar.

    Steve Willmore, guru olahraga Rice di sekolah, menjadi saksi mata betapa kuatnya karakter sang pemain. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Rice memilih untuk bangkit dengan determinasi tinggi. Ia tidak malu untuk memulai kembali, bahkan rela meninggalkan kenyamanan rumahnya demi bergabung dengan West Ham United, sebuah keputusan berani yang mengubah jalan hidupnya.

    Resiliensi yang ditunjukkan Rice di usia muda ini menjadi fondasi mentalitasnya hingga saat ini. Ia belajar untuk menerima pukulan, bangkit, dan bekerja lebih keras. Seperti yang dikatakan Willmore, Rice adalah contoh utama seseorang yang mampu mengubah berita buruk menjadi motivasi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

    • Iklan
  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Mata Tajam Arsene Wenger dan Transformasi Posisi

    Salah satu anekdot paling menarik dalam perjalanan Rice adalah ketika Arsene Wenger, manajer legendaris Arsenal, secara tidak sengaja "menemukan" bakatnya. Saat itu, Wenger sedang menonton pertandingan West Ham U-18 melawan Arsenal. Hanya dalam waktu 20 menit, Wenger langsung menunjuk Rice dan menyebutnya "luar biasa".

    Yang membuat pujian ini semakin istimewa adalah fakta bahwa saat itu Rice sedang bermain sebagai bek tengah, posisi yang baru saja ia coba. Sebelumnya, ia adalah seorang gelandang. Namun, pelatih akademi West Ham melihat potensinya untuk membaca permainan dari lini belakang. Eksperimen ini ternyata sukses besar, dan Rice tampil dominan di jantung pertahanan.

    Kemampuan membaca permainan yang ia asah saat menjadi bek tengah inilah yang nantinya menjadi senjata utamanya saat kembali ke lini tengah. Ia memiliki visi yang luas, kemampuan intersep yang presisi, dan ketenangan dalam menguasai bola — atribut yang jarang dimiliki oleh gelandang seusianya.

    Pengalaman bermain di berbagai posisi ini memperkaya pemahaman taktis Rice. Ia bukan hanya sekadar gelandang yang kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Pujian dari Wenger seolah menjadi ramalan bahwa suatu hari nanti, Rice memang ditakdirkan untuk bermain di level tertinggi, bahkan mungkin di klub yang pernah dilatih Wenger.

  • FBL-EUR-C4-WEST HAM-PARADEAFP

    Pembuktian di West Ham: Dari 'Joker' Jadi Kapten

    Di West Ham, Rice tidak langsung mendapatkan karpet merah. Awalnya, pelatih akademi pun sempat ragu merekrutnya karena persaingan di posisi gelandang sangat ketat. Namun, Rice membuktikan dirinya lewat etos kerja yang luar biasa. Meski dikenal sebagai sosok yang suka bercanda di luar lapangan, ia selalu serius dan ingin menjadi yang terbaik saat latihan.

    Tantangan berikutnya datang saat ia hanya ditawari kontrak beasiswa biasa, berbeda dengan rekan-rekannya yang sudah mendapatkan kontrak profesional. Hal ini justru memecut semangatnya untuk membuktikan diri. "Saya akan tunjukkan pada kalian," adalah mentalitas yang ia pegang teguh.

    Kesempatan emas datang saat ia tampil memukau di sebuah turnamen di Belgia, yang membuatnya dipanggil ke tim utama oleh Slaven Bilic. Mark Noble, kapten West Ham saat itu, langsung terkesan dengan kemampuan alami Rice. Ia melihat seorang anak muda yang bermain dengan kedewasaan jauh melampaui usianya.

    Namun, Liga Primer adalah panggung yang kejam. Rice sempat melakukan kesalahan fatal saat melawan Newcastle dan Arsenal yang berujung pada gol lawan. David Moyes bahkan mengkritiknya secara terbuka. Namun, Rice tidak hancur. Ia belajar dari kesalahannya, memperbaiki diri, dan akhirnya tumbuh menjadi pemimpin yang membawa West Ham menjuarai Liga Konferensi Eropa sebagai kapten.

  • Declan Rice Arsenal 2024-25Getty/GOAL

    Panggilan Arsenal dan Ambisi Besar

    Setelah sukses besar di West Ham, panggilan dari klub-klub raksasa tak terelakkan. Arsenal, yang sedang membangun proyek ambisius di bawah Mikel Arteta, menjadi tujuan pilihan Rice. Keputusan ini didasari oleh kekagumannya terhadap cara kerja Arteta dan energi muda yang ada di skuad The Gunners.

    Transfer senilai £105 juta membawa beban ekspektasi yang sangat besar, namun Rice menanggapinya dengan antusiasme. Ia datang ke Emirates Stadium dengan rasa lapar untuk meraih lebih banyak kesuksesan. Baginya, Arsenal adalah tempat yang tepat untuk menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam kariernya.

    Di Arsenal, Rice langsung menjadi pilar tak tergantikan. Kemampuan defensifnya yang solid, dipadukan dengan kemampuan distribusi bola dan penetrasi ke depan, menjadikannya gelandang yang komplet. Ia adalah kepingan puzzle yang selama ini dicari Arsenal untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara Liga Primer.

    Kini, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah seberapa tinggi Rice bisa terbang. Dengan bakat yang sudah diakui sejak remaja dan mentalitas baja yang telah teruji, banyak yang membandingkannya dengan Bobby Moore, legenda terbesar sepakbola Inggris. Jika Rice mampu membawa Arsenal dan timnas Inggris meraih kejayaan, perbandingan itu mungkin bukan lagi sekadar angan-angan.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Inspirasi bagi Generasi Muda

    Kisah Rice lebih dari sekadar cerita sukses seorang atlet; ini adalah pelajaran hidup tentang bagaimana menghadapi kegagalan. Bagi jutaan anak muda yang bermimpi menjadi pesepakbola, perjalanan Rice memberikan pesan kuat bahwa penolakan bukanlah akhir dari segalanya.

    Ketika pintu Chelsea tertutup, Rice tidak diam meratapi nasib. Ia mencari pintu lain, mengetuknya dengan keras, dan membuktikan bahwa ia layak berada di dalam. Keputusan berani untuk pindah klub dan sekolah di usia muda menunjukkan kematangan mental yang luar biasa.

    Guru olahraganya, Steve Willmore, sering menggunakan kisah Rice untuk memotivasi murid-muridnya. "Ini tentang karakter dan resiliensi, bagaimana Anda akan bangkit lagi?" ujarnya. Rice adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan sikap pantang menyerah bisa mengalahkan bakat alamiah semata.

    Di era sepakbola modern yang seringkali instan, Rice mengajarkan nilai proses. Ia tidak lahir sebagai bintang, ia ditempa menjadi bintang melalui keringat, air mata, dan keteguhan hati. Dan kini, ia berdiri tegak sebagai salah satu yang terbaik, menginspirasi generasi berikutnya untuk tidak pernah takut bermimpi, meski harus memulainya dari rasa sakit.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Chelsea crest
Chelsea
CHE