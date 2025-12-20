GOKIL! Kiper PSG Yang Tepis EMPAT Penalti Ternyata Alami Patah Tangan Di Piala Interkontinental Lawan Flamengo

PSG, yang langsung melaju ke final Piala Interkontinental berkat status juara Liga Champions Eropa, menghadapi kampiun Copa Libertadores Flamengo pada Kamis (18/12) tengah malam WIB di Stadion Ahmad bin Ali, Qatar. Laga berlangsung ketat dan dramatis hingga adu penalti.

Les Parisiens sempat unggul lebih dulu lewat gol Kvicha Kvaratskhelia di waktu normal, sebelum Jorginho menyamakan kedudukan melalui titik putih. Di babak adu penalti, PSG sangat bergantung pada Matyev Safonov. Kiper asal Rusia itu menggagalkan empat penalti beruntun dari Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira, dan Luiz Araujo. Sementara itu, PSG cukup mencetak gol lewat Vitinha dan Nuno Mendes untuk menundukkan raksasa Brasil tersebut.

Kemenangan ini membuat pasukan Luis Enrique meraih sextuple dengan menjuarai Ligue 1, Coupe de France, Trophee des Champions, Piala Super UEFA, Liga Champions, dan kini Piala Interkontinental.

Menanggapi performa Safonov, Nuno Mendes berkata: “Dia tampil luar biasa dan tentu saja kami semua berterima kasih padanya. Kami sangat senang untuk dia dan untuk tim. Menurut saya, hari ini dia menunjukkan betapa bagusnya dia. Kami sudah berlatih penalti, dan syukurlah hari ini dia ada di sana untuk menyelamatkannya. Dia menepis empat penalti dalam adu penalti yang luar biasa.”