Kiper Inter Milan Terlibat Kecelakaan Maut, Seorang Pria Tewas Di Tempat

Media lokal menggambarkan Martinez “tampak sangat terpukul” setelah kejadian tersebut. Menanggapi insiden itu, Nerazzurri membatalkan konferensi pers pra-pertandingan yang dijadwalkan pada Selasa sore bersama pelatih Cristian Chivu, yang sedianya akan berbicara menjelang laga Serie A kontra Fiorentina. Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati terhadap situasi emosional yang dialami pemain dan staf tim.

Martinez sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi karena proses hukum dan administratif masih berjalan. Pemain asal Las Palmas itu merupakan jebolan akademi La Masia milik Barcelona, sebelum bergabung dengan RB Leipzig pada 2020, lalu pindah ke Genoa dan akhirnya ke Inter pada musim panas 2024.

Kiper berusia 27 tahun tersebut dijadwalkan menjadi cadangan dalam laga tengah pekan melawan Fiorentina, namun partisipasinya kini diragukan karena ia masih dalam masa pemulihan psikologis pasca-tragedi. Pihak klub disebut akan memberikan dukungan penuh dan bantuan profesional dalam beberapa hari ke depan.