AFP
Kiper Inter Milan Terlibat Kecelakaan Maut, Seorang Pria Tewas Di Tempat
Tragedi di Fenegro: Kiper Inter Milan terlibat kecelakaan fatal
Josep Martinez, kiper Inter Milan, terlibat dalam kecelakaan maut yang terjadi pada Selasa (28/10) pagi di Fenegro, sebuah kota kecil di dekat kompleks latihan Appiano Gentile. Menurut laporan La Repubblica dan ANSA, penjaga gawang asal Spanyol itu tengah mengemudi menuju pusat latihan ketika mobilnya menabrak seorang pria berusia 81 tahun yang bepergian menggunakan kursi roda elektrik di Via Bergamo sekitar pukul 09.40 pagi waktu setempat.
Layanan darurat—termasuk ambulans, helikopter medis, dan kepolisian lokal—segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun, meskipun bantuan datang dengan cepat, nyawa korban tidak tertolong akibat luka serius yang dideritanya.
- Getty Images Sport
Penyelidikan awal dan laporan polisi
Penyelidikan awal yang dilakukan pihak Carabinieri mengindikasikan bahwa korban kemungkinan mengalami episode gangguan medis mendadak sebelum menyeberang ke jalur kendaraan Martinez. Aparat kini tengah melakukan rekonstruksi kejadian untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.
Menurut laporan di tempat kejadian, pengguna kursi roda itu diduga berbelok tiba-tiba dan masuk ke jalur berlawanan. Beberapa saksi mata menyebut Martinez langsung menghentikan mobilnya, keluar dari kendaraan, dan berusaha memberikan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba. Polisi juga mencatat bahwa sang kiper bersikap sangat kooperatif, tampak terguncang, dan tetap berada di lokasi hingga prosedur formal selesai dilakukan.
Inter Milan membatalkan konferensi pers
Media lokal menggambarkan Martinez “tampak sangat terpukul” setelah kejadian tersebut. Menanggapi insiden itu, Nerazzurri membatalkan konferensi pers pra-pertandingan yang dijadwalkan pada Selasa sore bersama pelatih Cristian Chivu, yang sedianya akan berbicara menjelang laga Serie A kontra Fiorentina. Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati terhadap situasi emosional yang dialami pemain dan staf tim.
Martinez sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi karena proses hukum dan administratif masih berjalan. Pemain asal Las Palmas itu merupakan jebolan akademi La Masia milik Barcelona, sebelum bergabung dengan RB Leipzig pada 2020, lalu pindah ke Genoa dan akhirnya ke Inter pada musim panas 2024.
Kiper berusia 27 tahun tersebut dijadwalkan menjadi cadangan dalam laga tengah pekan melawan Fiorentina, namun partisipasinya kini diragukan karena ia masih dalam masa pemulihan psikologis pasca-tragedi. Pihak klub disebut akan memberikan dukungan penuh dan bantuan profesional dalam beberapa hari ke depan.
- AFP
Penyelidikan terus berlanjut
Otoritas setempat di Como masih melanjutkan investigasi terkait kecelakaan maut tersebut, dengan laporan lengkap dari tim rekonstruksi kecelakaan diperkirakan dirilis akhir pekan ini. Pihak Inter akan memutuskan secara internal mengenai ketersediaan Martinez untuk pertandingan-pertandingan mendatang.
Nerazzurri dijadwalkan menghadapi Fiorentina di San Siro, Kamis (30/10) dini hari WIB, kemudian bertandang ke markas Hellas Verona pada Minggu (2/11), sebelum bertolak ke Kazakhstan untuk laga Liga Champions melawan Kairat Almaty pekan depan.
Iklan