"Saya Itu Tidak Pernah Kalah!" - Kiper Aston Villa Emi Martinez Kirim Pesan Menantang Setelah Bikin Kesalahan Fatal Saat Dikalahkan Liverpool
Blunder Martinez merugikan Villa
Dengan beberapa menit tersisa dari babak pertama yang sangat seimbang di Merseyside, Villa hampir saja masuk ke istirahat dengan skor imbang 0-0. Pau Torres mengoper bola kembali ke Martinez, yang memiliki banyak ruang dan waktu untuk mengembalikannya kepada bek Spanyol itu atau mengirimnya jauh ke depan. Martinez memutuskan untuk mengirimkannya kembali ke arah Torres, tetapi operan tersebut terlalu jauh di depan bek yang telah mundur dan melebar untuk memberikan opsi umpan bagi penjaga gawang. Itu merupakan kesalahan fatal dan lini belakang Villa hanya bisa menyaksikan saat Salah merebut bola lepas dan melengkungkan tembakan rendah ke gawang yang kosong dengan kaki kanannya yang lebih lemah.
Pemain Mesir itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut dan penjaga gawang tidak bisa menyalahkan siapa pun kecuali dirinya sendiri. Tim tuan rumah melanjutkan di babak kedua dan ketika upaya Ryan Gravenberch yang terdefleksi membuat Martinez terjun ke arah yang salah, The Reds memastikan kemenangan Premier League pertama mereka setelah kalah empat kali berturut-turut.
Martinez mengunggah tanggapan di media sosial
Berbicara setelah pertandingan, bos Martinez, Unai Emery, tidak senang dengan sikap puas diri yang ditunjukkan oleh penjaga gawangnya. Pelatih asal Spanyol itu, melalui BirminghamLive, mengatakan: "Pau berada di posisinya untuk bermain dengan umpan ini dan kemudian melalui umpan tersebut untuk merasa baik dan, dalam hal ini, kehilangan bola. Tentu saja, untuk membangun struktur kami yang kuat dan tidak memberikan peluang yang kami berikan."
"Itu mudah bagi Salah. Itu adalah kesalahan besar tetapi satu hal dalam proses kami di bawah tanggung jawab saya. Saya menerimanya, dan kami membangun tim di sini melalui gaya yang ingin kami pertahankan dalam proses kami di klub dan di pertandingan-pertandingan selanjutnya."
Emery terus menegaskan bahwa "kami harus menghindari kesalahan besar seperti yang kami buat hari ini di gol pertama yang kami berikan." Dia menambahkan bahwa dia perlu merenungkan pertandingan dan bahwa Villa akan bekerja pada permainan membangun mereka untuk menghindari membuat kesalahan seperti itu ke depannya.
Martinez kurang rendah hati dalam kekalahan dan beralih ke Instagram untuk menawarkan pemikirannya sendiri. Dalam keterangan pada unggahan dua foto hitam-putih dirinya, penjaga gawang itu mengatakan: "Saya tidak pernah kalah. Saya baik menang atau belajar."
Martinez menambahkan kesalahan lain ke dalam daftar
Beberapa penggemar Villa yang lebih sinis mungkin merasa respon Martinez sedikit mengecewakan. Penjaga gawang tersebut telah rentan terhadap serangkaian kesalahan yang dapat dihindari dalam beberapa musim terakhir dan telah bertanggung jawab atas sejumlah kesalahan merugikan yang menyebabkan gol lawan.
Penjaga gawang tersebut sering berbicara tentang keinginannya untuk bermain di level yang lebih tinggi daripada Villa dan berharap untuk pindah ke Manchester United di musim panas. The Red Devils memutuskan untuk beralih ke Senne Lammens dan pemain Argentina itu tetap dengan berat hati di Birmingham.
Membuat kesalahan lain di bawah mistar gawang menunjukkan bahwa penjaga gawang belum sepenuhnya belajar dari kesalahan sebelumnya. Jika dia terus membuat kesalahan yang menyebabkan kehilangan poin, Emery mungkin akan mencari pengganti bagi figur yang dulunya tangguh di gawang.
Pertandingan Liga Konferensi Eropa yang dipolitisasi
Martinez akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan terbarunya melawan Maccabi Tel Aviv dalam pertandingan yang seharusnya memanas pada hari Kamis. Tokoh politik telah terlibat dalam pendahuluan permainan setelah tim Israel tersebut tidak diberikan tiket untuk pertandingan di Villa Park setelah kekhawatiran polisi atas keselamatan penggemar. Derby Tel Aviv terbaru harus dibatalkan karena “ancaman terhadap kehidupan manusia” dan tidak ada penggemar yang akan bepergian untuk pertandingan Liga Konferensi Eropa tersebut.
