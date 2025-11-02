"Saya Itu Tidak Pernah Kalah!" - Kiper Aston Villa Emi Martinez Kirim Pesan Menantang Setelah Bikin Kesalahan Fatal Saat Dikalahkan Liverpool

Berbicara setelah pertandingan, bos Martinez, Unai Emery, tidak senang dengan sikap puas diri yang ditunjukkan oleh penjaga gawangnya. Pelatih asal Spanyol itu, melalui BirminghamLive, mengatakan: "Pau berada di posisinya untuk bermain dengan umpan ini dan kemudian melalui umpan tersebut untuk merasa baik dan, dalam hal ini, kehilangan bola. Tentu saja, untuk membangun struktur kami yang kuat dan tidak memberikan peluang yang kami berikan."

"Itu mudah bagi Salah. Itu adalah kesalahan besar tetapi satu hal dalam proses kami di bawah tanggung jawab saya. Saya menerimanya, dan kami membangun tim di sini melalui gaya yang ingin kami pertahankan dalam proses kami di klub dan di pertandingan-pertandingan selanjutnya."

Emery terus menegaskan bahwa "kami harus menghindari kesalahan besar seperti yang kami buat hari ini di gol pertama yang kami berikan." Dia menambahkan bahwa dia perlu merenungkan pertandingan dan bahwa Villa akan bekerja pada permainan membangun mereka untuk menghindari membuat kesalahan seperti itu ke depannya.

Martinez kurang rendah hati dalam kekalahan dan beralih ke Instagram untuk menawarkan pemikirannya sendiri. Dalam keterangan pada unggahan dua foto hitam-putih dirinya, penjaga gawang itu mengatakan: "Saya tidak pernah kalah. Saya baik menang atau belajar."