Kini Vicario tak tergantikan bagi Juventus, sambil menunggu Palmisani

Peran Vicario, terlebih lagi sebagai satu-satunya pemain Juventus yang masuk dalam skuad panggilan Timnas Italia milik Roberto Mancini, menjadi semakin penting, begitu pula bobotnya di dalam skuad tim Luciano Spalletti. Sangat mungkin, pemain kelahiran 1996 asal Friuli itu akan memainkan lebih banyak pertandingan dibandingkan yang akan ia mainkan jika Grabara hadir. Hingga saat ini, Vicario sudah memainkan 5 pertandingan (semuanya di liga, dengan kebobolan 4 gol), sementara Grabara bermain saat debut di Liga Europa, melawan NEC Nijmegen (pertandingan berakhir 5-0 untuk Juventus, dengan assist dari kiper Polandia itu untuk Nico Gonzalez).





Bagi Vicario, yang mengawali petualangannya di Juventus dengan baik, khususnya lewat dua penyelamatan krusial dalam pertandingan yang dimenangi melawan Parma, akan sangat penting untuk berada dalam kondisi 100 persen, dan dalam hal ini mantan pemain Tottenham itu tampaknya memang demikian, setelah musim 2025-26 yang dipengaruhi oleh masalah hernia inguinalis, dengan operasi sebagai konsekuensinya, yang memengaruhi paruh kedua musim lalu, membuatnya absen dari Maret hingga Juni.



