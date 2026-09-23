Hampir semua berada di pundak Guglielmo Vicario. Tanggung jawab kiperJuventus itu, yang sudah besar setelah penutupan bursa transfer, meningkat secara eksponensial setelah cedera parah yang dialami Kamil Grabara, yang musimnya telah berakhir akibat cedera ligamen krusiat pada lutut kanan. Lain halnya jika pelapisnya adalah kiper utama tim nasional besar seperti Polandia, lain lagi jika cadangan utamanya adalah pemain tanpa klub, kemungkinan besar Neto asal Brasil, yang diperkirakan akan kembali ke Juventus setelah pengalamannya antara 2015 dan 2017.
Kini Vicario tak tergantikan bagi Juventus, sambil menunggu Palmisani
VICARIO MENJADI LEBIH PENTING
Peran Vicario, terlebih lagi sebagai satu-satunya pemain Juventus yang masuk dalam skuad panggilan Timnas Italia milik Roberto Mancini, menjadi semakin penting, begitu pula bobotnya di dalam skuad tim Luciano Spalletti. Sangat mungkin, pemain kelahiran 1996 asal Friuli itu akan memainkan lebih banyak pertandingan dibandingkan yang akan ia mainkan jika Grabara hadir. Hingga saat ini, Vicario sudah memainkan 5 pertandingan (semuanya di liga, dengan kebobolan 4 gol), sementara Grabara bermain saat debut di Liga Europa, melawan NEC Nijmegen (pertandingan berakhir 5-0 untuk Juventus, dengan assist dari kiper Polandia itu untuk Nico Gonzalez).
Bagi Vicario, yang mengawali petualangannya di Juventus dengan baik, khususnya lewat dua penyelamatan krusial dalam pertandingan yang dimenangi melawan Parma, akan sangat penting untuk berada dalam kondisi 100 persen, dan dalam hal ini mantan pemain Tottenham itu tampaknya memang demikian, setelah musim 2025-26 yang dipengaruhi oleh masalah hernia inguinalis, dengan operasi sebagai konsekuensinya, yang memengaruhi paruh kedua musim lalu, membuatnya absen dari Maret hingga Juni.
MASA DEPAN YANG HARUS DIREBUT
Dalam beberapa bulan ke depan, Vicario juga harus mendapatkan kepastian untuk musim depan, sesuatu yang menjadi target baik Juventus maupun sang pemain, tetapi hingga saat ini belum bisa dianggap pasti. Berikut kami ingatkan kembali syarat-syarat kesepakatan yang membawa Vicario ke Continassa: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Tottenham Hotspur FC untuk akuisisi sementara, tanpa biaya, hingga 30 Juni 2027, atas hak atas performa olahraga pemain Guglielmo Vicario.
Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi bagi Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas performa olahraga sang pemain. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan akuisisi permanen tersebut adalah €8 juta; nilai tersebut dapat meningkat, selama masa kontrak performa olahraga dengan pemain, dengan jumlah tidak lebih dari €2 juta, jika target-target tertentu tercapai".
Juventus melihat-lihat di sekelilingnya
Sementara itu, untuk masa depan, Juventus juga mulai memantau opsi lain, dengan yang paling penting mengarah kepada Lorenzo Palmisani, kelahiran 2004 milik Frosinone dan yang sudah masuk radar Juventus, dengan memikirkan operasi seperti yang membawa Federico Gatti dari klub Ciociaria ke Juventus: pembelian permanen pada Januari, dipinjamkan ke Frosinone hingga Juni, dan bergabung dengan Juventus pada musim panas.
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