FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

Kimmich: Kane akan bermain melawan Real Madrid, bahkan jika harus menggunakan kursi roda

Seiring dengan memasuki fase krusial Liga Champions, perhatian kini tertuju pada pertandingan leg pertama perempat final yang dinanti-nantikan antara Bayern Munich dan Real Madrid, besok Selasa.

Namun, topik utama yang menjadi perbincangan menjelang leg pertama ini adalah kondisi fisik bintang Bayern Munich, Harry Kane.

Kane mengalami masalah pada pergelangan kakinya dalam beberapa hari terakhir, yang menimbulkan kekhawatiran di dalam tim Bavaria.

Dampak absennya Harry Kane terlihat dalam kemenangan Bayern Munich yang sulit dengan skor 3-2 atas Freiburg di Bundesliga.

Menjelang pertandingan Eropa yang penting ini, tim medis Bayern bekerja keras untuk mempersiapkan penyerang andalan mereka.

    Keyakinan Kimmich terhadap kembalinya Kane

    Meskipun masih ada ketidakpastian, ada optimisme yang semakin meningkat di dalam tim Jerman mengenai kemampuan Harry Kane untuk pulih tepat waktu dan tampil melawan Real Madrid.

    Pernyataan paling menonjol datang dari kapten Bayern, Joshua Kimmich, yang dengan jelas mengungkapkan pentingnya Kane.

    Kimmich mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh situs Madrid Universal, "Saya yakin Kane akan bermain bahkan jika harus menggunakan kursi roda."

    Dia menambahkan, "Saya rasa Harry Kane akan mampu bermain. Dia akan merangkak ke lapangan jika perlu."

    Sementara itu, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, memberikan pembaruan lain, di mana ia menunjukkan optimisme yang hati-hati, sambil mengakui bahwa situasinya tidak ideal terkait kembalinya Kane.

    Kompany mengatakan, "Jika Kane siap, dia akan menjadi masalah besar bagi Real Madrid."

