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Kieran Trippier resmi bergabung dengan Wolves secara gratis
Wolves merekrut bek berpengalaman
Bek kanan berusia 35 tahun ini membawa segudang pengalaman di level elit ke Molineux setelah memimpin kebangkitan Newcastle baru-baru ini dari pertarungan menghindari degradasi hingga lolos ke Liga Champions. Lahir di Bury, Trippier memulai kariernya sebagai pemain muda di Manchester City sebelum membantu Burnley promosi ke Liga Premier, lalu menguji kemampuannya di level tertinggi bersama Tottenham Hotspur dan kemudian Atlético Madrid. Mantan pemain internasional Inggris yang telah meraih banyak penghargaan ini, yang telah membela timnas sebanyak 54 kali, kini turun ke divisi kedua untuk membantu Wolves bangkit dari degradasi.
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Edwards memuji keberhasilan besar di musim panas
Pihak manajemen Molineux bertindak cepat untuk mengamankan target utama mereka di lini pertahanan menjelang jadwal pramusim yang akan datang. Merasa senang dengan terobosan awal ini, pelatih kepala Rob Edwards mengatakan: "Saya sangat senang bisa membawanya ke sini. Saat kami bertemu, terlihat jelas bahwa dia benar-benar ingin bergabung dengan Wolves.
"Kami tahu apa yang kurang tahun ini, dan kami tahu apa yang kami butuhkan tahun depan – pengalaman, kepemimpinan, karakter yang tangguh dan kuat – itulah yang akan kami butuhkan dalam jumlah besar, dan Tripps memenuhi semua kriteria. Mulai dari kualitas, pengalaman, kepemimpinan, hingga pengetahuan taktik, dan dia juga memiliki hasrat yang kuat. Dia ingin membantu kami promosi lagi, dan ini benar-benar sesuatu yang harus kami capai.
"Dia memang memiliki opsi bagus di tempat lain, jadi bagi kami bisa menuntaskan kesepakatan dan mendatangkannya adalah sebuah keberhasilan besar. Tapi ini menunjukkan betapa besarnya klub kami. Kami adalah daya tarik besar, dan melanjutkan kabar tentang Andre, saya rasa kami tidak bisa memulai musim panas ini dengan lebih baik lagi dalam upaya yang kami lakukan."
Pihak manajemen mendukung proyek promosi yang ambisius
Para petinggi klub memandang kedatangan sang bek sebagai pernyataan niat yang kuat menjelang musim Championship yang berat. Menanggapi perekrutan ini, Ketua Eksekutif Nathan Shi mengatakan: “Sepanjang kariernya, Kieran telah tampil di level tertinggi, jadi kami sangat senang ia memilih Wolves untuk babak baru dalam perjalanannya.
"Dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa, kemampuan kepemimpinannya tak tertandingi, dan dia juga memiliki tekad alami untuk menang, sementara pengalamannya di Liga Premier, Liga Champions, dan panggung internasional akan sangat berharga bagi skuad kami.
"Kami menyadari tantangan yang menanti di Championship, namun perekrutan Kieran menunjukkan betapa ambisiusnya kami. Kami antusias melihatnya membawa profesionalisme, karakter, dan standar yang sangat tinggi ke dalam skuad serta membantu mendorong klub sepak bola ini ke depan.”
Direktur teknis Matt Jackson menambahkan: “Kami sangat senang telah membawa Kieran ke Wolves. Ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Rob, Nathan, dan saya, dan dia benar-benar telah berkomitmen pada proyek ini.
"Dia adalah target utama kami, dan berhasil mendatangkan Kieran ke sini di awal jendela transfer, di mana kami bisa merencanakan, lalu dia bergabung dengan kami pada hari pertama pra-musim, sangatlah penting.
"Sungguh memuaskan bagi kami bahwa dia memutuskan untuk berkomitmen kepada Wolves, tetapi saya pikir ini merupakan bukti bagi semua orang di klub sepak bola ini, para pendukung, serta orang-orang di dalam klub, bahwa daya tarik klub sepak bola ini dapat memikat seseorang yang memiliki karier seperti yang dimiliki Kieran.”
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Trippier bergabung dalam persiapan pramusim
Bek berpengalaman ini akan langsung bergabung pada hari pertama latihan pramusim bulan depan. Setelah mengalami degradasi yang mengecewakan musim lalu, Wolves harus segera beradaptasi dengan tuntutan fisik dari jadwal liga yang padat dengan 46 pertandingan.
Memasukkan Trippier bersama Andre - yang telah menunjukkan niatnya dengan menandatangani kontrak baru hingga Juni 2030 meskipun ada tawaran lain - memberi Edwards fondasi yang kokoh untuk menanamkan standar elit sebelum jadwal pertandingan mereka diumumkan secara resmi.