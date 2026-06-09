Kieran Trippier resmi bergabung dengan Wolves secara gratis

Para petinggi klub memandang kedatangan sang bek sebagai pernyataan niat yang kuat menjelang musim Championship yang berat. Menanggapi perekrutan ini, Ketua Eksekutif Nathan Shi mengatakan: “Sepanjang kariernya, Kieran telah tampil di level tertinggi, jadi kami sangat senang ia memilih Wolves untuk babak baru dalam perjalanannya.

"Dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa, kemampuan kepemimpinannya tak tertandingi, dan dia juga memiliki tekad alami untuk menang, sementara pengalamannya di Liga Premier, Liga Champions, dan panggung internasional akan sangat berharga bagi skuad kami.

"Kami menyadari tantangan yang menanti di Championship, namun perekrutan Kieran menunjukkan betapa ambisiusnya kami. Kami antusias melihatnya membawa profesionalisme, karakter, dan standar yang sangat tinggi ke dalam skuad serta membantu mendorong klub sepak bola ini ke depan.”

Direktur teknis Matt Jackson menambahkan: “Kami sangat senang telah membawa Kieran ke Wolves. Ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Rob, Nathan, dan saya, dan dia benar-benar telah berkomitmen pada proyek ini.

"Dia adalah target utama kami, dan berhasil mendatangkan Kieran ke sini di awal jendela transfer, di mana kami bisa merencanakan, lalu dia bergabung dengan kami pada hari pertama pra-musim, sangatlah penting.

"Sungguh memuaskan bagi kami bahwa dia memutuskan untuk berkomitmen kepada Wolves, tetapi saya pikir ini merupakan bukti bagi semua orang di klub sepak bola ini, para pendukung, serta orang-orang di dalam klub, bahwa daya tarik klub sepak bola ini dapat memikat seseorang yang memiliki karier seperti yang dimiliki Kieran.”