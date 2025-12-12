"Itu Yang Bikin Saya Bangga Pilih Indonesia!" - Dari Oranje Ke Garuda: Bagaimana Kevin Diks Akhirnya Bela Timnas Indonesia

Kevin Diks Bakarbessy sudah sempat berlatih dengan tim nasional Belanda U-21 ketika kariernya sedang menanjak saat dipinjamkan ke Feyenoord pada musim 2017/18. Bek 29 tahun itu bahkan mendapat kesempatan untuk berlatih bersama tim senior De Oranje saat itu. Namun, panggilan untuk sepenuhnya bergabung dengan Belanda tak pernah datang, menyusul minimnya menit bermain yang ia dapatkan saat kembali ke Fiorentina. Cedera pun semakin memperdalam penderitaannya di Italia, yang ia akui sebagai salah satu "momen terberat" dalam kariernya.

Dipinjamkan ke klub Liga Denmark AGF pada 2019 hingga 2021 ternyata menjadi awal dari stabilitas performanya. Penampilannya yang apik bersama AGF pun menarik perhatian FC Copenhagen, dan ia menjuarai tiga gelar liga bersama mereka untuk menjadikan The Lions tim tersukses dalam sejarah Liga Denmark.

Kevin Diks kini berbaju Borussia Monchengladbach juga Timnas Indonesia, menjadi salah satu bintang Garuda yang berlaga di lima liga top Eropa. Dalam wawancaranya bersama Bundesliga, ia bercerita bagaimana akhirnya membela Indonesia.

"Ketika karier saya menanjak di Copenhagen, saya sebenarnya tak pernah mendapat panggilan dari Indonesia," ungkap Diks. "Mereka tidak pernah menghubungi saya atau agen saya berkata, 'Maukah bermain untuk kami, Indonesia? Untuk tempat kakek dan nenek Anda berasal?' Jadi sebenarnya saya tak perlu memilih, setidaknya sampai mereka mendekati secara resmi. Saat itu saya cepat mengambil keputusan bahwa saya bersedia melakukannya, dan itu membuat saya bangga."