Kevin De Bruyne Pimpin Operasi Napoli Rekrut Raheem Sterling Usai Didepak Chelsea

Dalam artikel yang ditulis untuk The Players' Tribune pada 2019, De Bruyne menjelaskan bagaimana ia dan Sterling menjalin persahabatan setelah tiba di City bersama pada musim panas 2015 dengan reputasi yang dirusak oleh media.

De Bruyne berkata: "Saya tidak berpikir dia orang jahat, sungguh. Tapi tabloid selalu mengklaim bahwa dia sombong."

"Raheem dan saya memiliki koneksi yang kuat ini, karena kami tiba di City pada waktu yang hampir bersamaan, dan ada banyak hal negatif tentang kami di pers."

"Mereka bilang saya 'pemain buangan Chelsea'. Mereka bilang Raheem adalah pria mencolok yang meninggalkan Liverpool demi uang. Mereka bilang kami karakter yang sulit."

"Tentu saja, ketika Anda membaca hal-hal ini tentang diri Anda, Anda berpikir, 'Saya? Saya tidak sulit. Ini konyol. Orang-orang ini bahkan tidak mengenal saya!' Tapi sejujurnya, ketika Anda membaca tentang pemain lain, itu memengaruhi cara Anda berpikir. Anda tidak bisa menahannya."

"Lalu saya sampai di City dan saya benar-benar bertemu Raheem, dan kami berbicara sedikit setelah latihan, dan saya berpikir, 'Tunggu, orang ini tampaknya sangat asyik? Ada cerita apa sebenarnya di sini?'"

"Sejujurnya, saya tidak punya banyak teman dekat - di dalam atau di luar sepakbola. Butuh waktu sangat lama bagi saya untuk terbuka kepada orang-orang. Tapi seiring waktu, saya semakin dekat dengan Raheem, karena putra kami lahir pada waktu yang hampir bersamaan, jadi mereka selalu bermain bersama."

"Saya benar-benar mengenal Raheem, dan saya menyadari betapa cerdas dan tulusnya dia. Dia sangat berbeda dari apa yang dikatakan tabloid."

"Inilah kebenaran yang sesungguhnya: Raheem adalah salah satu orang paling baik dan paling rendah hati yang pernah saya temui di sepakbola."