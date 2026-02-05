Getty Images Sport
Kevin De Bruyne Pimpin Operasi Napoli Rekrut Raheem Sterling Usai Didepak Chelsea
Sterling Mencari Klub Baru
Sterling meninggalkan Chelsea atas 'kesepakatan bersama' pada 28 Januari, mengakhiri lebih dari setengah musim pengasingan di Stamford Bridge. Dia dianggap surplus pada musim panas 2024 dan menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Arsenal, tetapi kembali ke The Blues pada 2025 dan dikirim berlatih dengan 'skuad buangan' klub karena masih tidak masuk dalam rencana pelatih kepala saat itu, Enzo Maresca.
Pernyataan Chelsea yang mengonfirmasi kepergian Sterling berbunyi: "Raheem Sterling hari ini telah meninggalkan Chelsea Football Club atas kesepakatan bersama, mengakhiri tiga setengah musim sebagai pemain kami... Kami berterima kasih kepada Raheem atas kontribusi yang dia buat selama menjadi pemain Chelsea dan mendoakan yang terbaik untuk tahap selanjutnya dalam kariernya."
Napoli Tertarik Rekrut Gratis
Seperti dilansir The Sun, Napoli tertarik untuk mendapatkan Sterling sekarang karena ia berstatus agen bebas, dan De Bruyne memainkan perannya dalam mencoba 'memancing' mantan rekan setimnya di City itu ke Italia.
Sementara laporan sebelumnya mengklaim Sterling hanya ingin tinggal di dalam dan sekitar area London atau selatan Inggris, The Sun mengatakan dia terbuka tentang kepindahan ke luar negeri dan akan menurunkan tuntutan gajinya untuk membantu menghidupkan kembali karier yang sempat macet.
Pandangan De Bruyne tentang Sterling yang 'Sangat Asyik'
Dalam artikel yang ditulis untuk The Players' Tribune pada 2019, De Bruyne menjelaskan bagaimana ia dan Sterling menjalin persahabatan setelah tiba di City bersama pada musim panas 2015 dengan reputasi yang dirusak oleh media.
De Bruyne berkata: "Saya tidak berpikir dia orang jahat, sungguh. Tapi tabloid selalu mengklaim bahwa dia sombong."
"Raheem dan saya memiliki koneksi yang kuat ini, karena kami tiba di City pada waktu yang hampir bersamaan, dan ada banyak hal negatif tentang kami di pers."
"Mereka bilang saya 'pemain buangan Chelsea'. Mereka bilang Raheem adalah pria mencolok yang meninggalkan Liverpool demi uang. Mereka bilang kami karakter yang sulit."
"Tentu saja, ketika Anda membaca hal-hal ini tentang diri Anda, Anda berpikir, 'Saya? Saya tidak sulit. Ini konyol. Orang-orang ini bahkan tidak mengenal saya!' Tapi sejujurnya, ketika Anda membaca tentang pemain lain, itu memengaruhi cara Anda berpikir. Anda tidak bisa menahannya."
"Lalu saya sampai di City dan saya benar-benar bertemu Raheem, dan kami berbicara sedikit setelah latihan, dan saya berpikir, 'Tunggu, orang ini tampaknya sangat asyik? Ada cerita apa sebenarnya di sini?'"
"Sejujurnya, saya tidak punya banyak teman dekat - di dalam atau di luar sepakbola. Butuh waktu sangat lama bagi saya untuk terbuka kepada orang-orang. Tapi seiring waktu, saya semakin dekat dengan Raheem, karena putra kami lahir pada waktu yang hampir bersamaan, jadi mereka selalu bermain bersama."
"Saya benar-benar mengenal Raheem, dan saya menyadari betapa cerdas dan tulusnya dia. Dia sangat berbeda dari apa yang dikatakan tabloid."
"Inilah kebenaran yang sesungguhnya: Raheem adalah salah satu orang paling baik dan paling rendah hati yang pernah saya temui di sepakbola."
Eks Bintang EPL Lainnya Bersinar di Napoli
Jika Sterling benar-benar bergabung dengan Napoli, ia akan bergabung dengan mantan pemain Liga Primer lainnya yang sukses di bawah manajemen Antonio Conte. Duo mantan Manchester United, Scott McTominay dan Rasmus Hojlund, adalah dua kisah peremajaan profil tinggi di klub tersebut.
