Ketiga kalinya beruntung? Brighton mengajukan tawaran resmi untuk bintang Bundesliga yang sedang naik daun, Said El Mala, setelah dua tawaran sebelumnya ditolak

Menurut Sky Sport, langkah awal Brighton pada Januari lalu cukup signifikan, dengan biaya transfer yang dijamin sebesar sekitar €25-26 juta. Kesepakatan tersebut juga mencakup klausul penjualan sebesar 10 persen dan akan membuat El Mala mendapatkan gaji bruto hingga €3,5 juta per musim di Premier League. Dalam twist yang unik, The Seagulls bahkan menawarkan untuk merekrut saudaranya, Malek, yang saat ini bermain untuk tim cadangan Koln, tetapi Kessler menolak untuk terlibat dalam negosiasi demi menghindari gangguan pada skuad selama perjuangan mereka untuk menghindari degradasi.

Kessler telah terbuka tentang keinginannya untuk mempertahankan pemain muda tersebut, menyatakan: "Sebagai aturan, saya tidak berkomentar secara rinci tentang spekulasi semacam itu. Yang penting bagi kami adalah Said telah membuat kemajuan yang sangat positif dalam waktu singkat dan telah berkontribusi secara signifikan pada musim kami sejauh ini melalui penampilannya. Penting bagi kami untuk mendukungnya secara dekat, memberikan stabilitas, dan mengambil langkah selanjutnya bersama agar dia terus membantu kami di paruh kedua musim ini."