Ketiga kalinya beruntung? Brighton mengajukan tawaran resmi untuk bintang Bundesliga yang sedang naik daun, Said El Mala, setelah dua tawaran sebelumnya ditolak
Pengejaran yang gigih
Minat klub Inggris terhadap El Mala bukanlah hal yang baru. Brighton sudah tertarik pada El Mala sejak musim panas lalu, namun minat mereka semakin intensif setelah penampilannya yang gemilang musim ini.
Pada Januari, klub Premier League tersebut dilaporkan siap menawarkan paket total hingga €30 juta - angka yang akan membuat pemain tersebut tetap di Jerman dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Namun, jajaran manajemen Koln tetap teguh, dengan direktur olahraga Thomas Kessler secara tegas menolak tawaran menggiurkan dari Inggris.
Rincian penawaran besar yang ditolak
Menurut Sky Sport, langkah awal Brighton pada Januari lalu cukup signifikan, dengan biaya transfer yang dijamin sebesar sekitar €25-26 juta. Kesepakatan tersebut juga mencakup klausul penjualan sebesar 10 persen dan akan membuat El Mala mendapatkan gaji bruto hingga €3,5 juta per musim di Premier League. Dalam twist yang unik, The Seagulls bahkan menawarkan untuk merekrut saudaranya, Malek, yang saat ini bermain untuk tim cadangan Koln, tetapi Kessler menolak untuk terlibat dalam negosiasi demi menghindari gangguan pada skuad selama perjuangan mereka untuk menghindari degradasi.
Kessler telah terbuka tentang keinginannya untuk mempertahankan pemain muda tersebut, menyatakan: "Sebagai aturan, saya tidak berkomentar secara rinci tentang spekulasi semacam itu. Yang penting bagi kami adalah Said telah membuat kemajuan yang sangat positif dalam waktu singkat dan telah berkontribusi secara signifikan pada musim kami sejauh ini melalui penampilannya. Penting bagi kami untuk mendukungnya secara dekat, memberikan stabilitas, dan mengambil langkah selanjutnya bersama agar dia terus membantu kami di paruh kedua musim ini."
Ketegangan meningkat di balik layar
Meskipun klub tetap bersikap menantang secara terbuka, situasi pemain di Domstadt semakin rumit. Masalah-masalah kecil dilaporkan telah memicu ketegangan antara El Mala dan pelatih kepala Lukas Kwasniok, termasuk komentar publik dan kurangnya kesempatan bermain sebagai starter. Meskipun telah mencetak tujuh gol dan tiga assist musim ini, winger tersebut telah digunakan sebagai cadangan dalam 13 dari 22 penampilannya di Bundesliga, peran yang dilaporkan membuat talenta kelahiran Krefeld tersebut merasa frustrasi dan mencari tantangan baru.
Menanggapi komitmen jangka panjang pemain, Kessler mencatat bahwa klub secara sengaja mengikat Said dengan kontrak jangka panjang hingga 2030 tanpa klausul pelepasan. Ia menambahkan: "Kami secara sengaja mengikat Said dengan klub dalam jangka panjang sebelum musim ini karena kami yakin akan perkembangannya dan memiliki rencana yang jelas untuknya. Pada saat yang sama, ini merupakan bagian dari bisnis kami untuk menangani masalah yang terkait dengan pasar. Kami melakukannya dengan serius dan dengan ketenangan yang diperlukan. Bagi kami, fokusnya adalah Said menjadi bagian penting dari konsep olahraga kami, dan kami berharap dia akan terus melanjutkan perjalanannya bersama FC Koln."
Brighton menghadapi persaingan dari klub-klub besar Eropa.
Meskipun ada tawaran resmi, Brighton saat ini mendesak agar keputusan diambil dengan cepat karena mereka khawatir harga winger tersebut bisa melonjak hingga €40 juta pada musim panas. Ada perasaan yang semakin kuat di klub Jerman bahwa tawaran yang lebih menguntungkan bisa datang pada jendela transfer berikutnya, terutama dari raksasa domestik Bayern Munich. Juara bertahan tersebut dilaporkan terus memantau El Mala sebagai cadangan jangka panjang untuk Luis Díaz, artinya Brighton harus bertindak cepat untuk menghindari kehilangan kesempatan.
Saga ini siap mencapai klimaks dramatis pada musim panas ini. Jika situasi El Mala terkait waktu bermainnya tidak membaik di bawah Kwasniok, penyerang tersebut diperkirakan akan mendesak untuk pindah. Apakah dia akan pindah ke Inggris atau tetap di Bundesliga, jelas bahwa tekad Koln akan diuji sekali lagi. Brighton telah melakukan langkahnya, tetapi dengan klub-klub terbesar di dunia yang mengamati, perlombaan untuk salah satu prospek terbaik Jerman baru saja dimulai.
