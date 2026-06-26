Kessie menawarkan diri ke Juventus, Spalletti menyetujuinya. Namun, ada juga Atalanta

Namun, transfer ini terkait dengan pemain yang akan dilepas: Juventus harus terlebih dahulu merampingkan lini tengahnya untuk memberi ruang bagi pemain asal Pantai Gading tersebut. Gaji yang diminta, antara 4 hingga 5 juta euro per musim, jauh lebih rendah daripada sekitar 14 juta euro yang ia terima di Arab Saudi.





Atalanta pun tetap memantau situasi ini. Dengan hengkangnya Musah dan kebutuhan untuk memperkuat lini tengah, klub asal Bergamo tersebut telah mengumpulkan informasi mengenai pemain yang sangat dihargai oleh Maurizio Sarri ini. Namun, biaya transfer menjadi hambatan yang lebih signifikan bagi Nerazzurri.





Sebagai pemain bebas transfer, Kessié yang lahir pada tahun 1996 dianggap sebagai salah satu peluang paling menarik di bursa transfer: pengalaman, kekuatan fisik, kepemimpinan, dan kontribusi ofensifnya merupakan kualitas yang membuatnya menjadi profil yang sangat diminati. Kini, mantan gelandang Milan ini menunggu tawaran yang tepat untuk menghidupkan kembali kariernya di Italia.











