Kessie menawarkan diri ke Juventus, Spalletti menyetujuinya. Namun, ada juga Atalanta

Franck Kessié siap meninggalkan Arab Saudi dan berencana kembali ke Serie A setelah tiga musim bersama Al-Ahli. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni, dan menurut Tuttosport, mantan pemain Milan ini telah ditawarkan oleh agennya kepada Juventus maupun Atalanta, dengan Juventus tampaknya memimpin dalam perburuan tersebut.
Juventus, yang telah memantau gelandang ini selama beberapa bulan terakhir, kembali meninjau profilnya dengan penuh minat setelah penampilannya bersama Pantai Gading di Piala Dunia baru-baru ini, yang juga diapresiasi oleh pelatih Luciano Spalletti. Kessié, yang tampil meyakinkan dan mencetak satu gol melawan Jerman, telah membuktikan bahwa ia masih dalam kondisi prima dan ingin kembali menjadi pemain kunci di kancah sepak bola Eropa.