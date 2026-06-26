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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kessie menawarkan diri ke Juventus, Spalletti menyetujuinya. Namun, ada juga Atalanta

Juventus
Transfers
Atalanta
F. Kessie

Mantan gelandang Milan itu ingin kembali ke Serie A, setelah menjalani kariernya di Arab

Franck Kessié siap meninggalkan Arab Saudi dan berencana kembali ke Serie A setelah tiga musim bersama Al-Ahli. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni, dan menurut Tuttosport, mantan pemain Milan ini telah ditawarkan oleh agennya kepada Juventus maupun Atalanta, dengan Juventus tampaknya memimpin dalam perburuan tersebut.


Juventus, yang telah memantau gelandang ini selama beberapa bulan terakhir, kembali meninjau profilnya dengan penuh minat setelah penampilannya bersama Pantai Gading di Piala Dunia baru-baru ini, yang juga diapresiasi oleh pelatih Luciano Spalletti. Kessié, yang tampil meyakinkan dan mencetak satu gol melawan Jerman, telah membuktikan bahwa ia masih dalam kondisi prima dan ingin kembali menjadi pemain kunci di kancah sepak bola Eropa.


  • Namun, transfer ini terkait dengan pemain yang akan dilepas: Juventus harus terlebih dahulu merampingkan lini tengahnya untuk memberi ruang bagi pemain asal Pantai Gading tersebut. Gaji yang diminta, antara 4 hingga 5 juta euro per musim, jauh lebih rendah daripada sekitar 14 juta euro yang ia terima di Arab Saudi.


    Atalanta pun tetap memantau situasi ini. Dengan hengkangnya Musah dan kebutuhan untuk memperkuat lini tengah, klub asal Bergamo tersebut telah mengumpulkan informasi mengenai pemain yang sangat dihargai oleh Maurizio Sarri ini. Namun, biaya transfer menjadi hambatan yang lebih signifikan bagi Nerazzurri.


    Sebagai pemain bebas transfer, Kessié yang lahir pada tahun 1996 dianggap sebagai salah satu peluang paling menarik di bursa transfer: pengalaman, kekuatan fisik, kepemimpinan, dan kontribusi ofensifnya merupakan kualitas yang membuatnya menjadi profil yang sangat diminati. Kini, mantan gelandang Milan ini menunggu tawaran yang tepat untuk menghidupkan kembali kariernya di Italia.




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