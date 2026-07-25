Rodri, bintang Manchester City, merupakan permata besar yang ingin didatangkan Real Madrid sebagai penutup dari bursa transfer revolusioner, dengan tujuan mengakhiri dua musim beruntun tanpa raihan gelar apa pun.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Rodri berubah dari seorang pemain yang mendapat laporan positif di internal Los Blancos, menjadi prioritas utama, setelah dirinya meraih gelar Piala Dunia.

Ada sejumlah kondisi yang membuat kesepakatan ini berjalan ke arah yang benar, sembari menanti penandatanganan kontrak yang akan mengakhiri negosiasi antara Real Madrid dan Manchester City.

Kapten timnas Spanyol itu ingin kembali ke Spanyol, dan menganggap ini sebagai destinasi terbaik yang mungkin baginya.

Bagi Florentino Perez, presiden Real Madrid, kesepakatan ini mengandung sedikit kecanggungan, sebab Rodri, yang selama ini dikaguminya, merupakan salah satu kartu kampanye yang digunakan Enrique Riquelme, rivalnya dalam pemilihan presiden klub.

Namun suara-suara yang mendukung perekrutannya berubah menjadi konsensus di internal Valdebebas, di mana pelatih Jose Mourinho juga memberikan persetujuannya untuk merampungkan kesepakatan tersebut.