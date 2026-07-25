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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Kesepakatan yang memalukan bagi Perez: Rodri di ambang bergabung dengan Real Madrid

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LaLiga
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Spanyol
Inggris

Rodri, bintang Manchester City, merupakan permata besar yang ingin didatangkan Real Madrid sebagai penutup dari bursa transfer revolusioner, dengan tujuan mengakhiri dua musim beruntun tanpa raihan gelar apa pun. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Rodri berubah dari seorang pemain yang mendapat laporan positif di internal Los Blancos, menjadi prioritas utama, setelah dirinya meraih gelar Piala Dunia.

Ada sejumlah kondisi yang membuat kesepakatan ini berjalan ke arah yang benar, sembari menanti penandatanganan kontrak yang akan mengakhiri negosiasi antara Real Madrid dan Manchester City. 

Kapten timnas Spanyol itu ingin kembali ke Spanyol, dan menganggap ini sebagai destinasi terbaik yang mungkin baginya.

Bagi Florentino Perez, presiden Real Madrid, kesepakatan ini mengandung sedikit kecanggungan, sebab Rodri, yang selama ini dikaguminya, merupakan salah satu kartu kampanye yang digunakan Enrique Riquelme, rivalnya dalam pemilihan presiden klub. 

Namun suara-suara yang mendukung perekrutannya berubah menjadi konsensus di internal Valdebebas, di mana pelatih Jose Mourinho juga memberikan persetujuannya untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Real Madrid Berencana Rekrut Rodri Seharga 45 Juta Euro

    Pekan depan akan menjadi periode krusial bagi Real Madrid, yang berupaya merampungkan dua transfer yang mereka anggap strategis. 

    Dalam kasus Rodri, pentingnya transfer ini terletak pada penyediaan seorang gelandang pengatur permainan bagi tim, sosok yang selama ini absen dalam beberapa tahun terakhir. Pemain tersebut terikat kontrak dengan City hingga 2027, dan nilai kesepakatan akhir akan menentukan waktu perampungan kepindahannya.

    Pada awalnya, sempat dibicarakan angka yang melampaui 70 juta euro, sebagian bertujuan untuk menakut-nakuti pihak-pihak yang berminat. Namun, rencana saat ini adalah menuntaskan transfer senilai 45 juta euro, ditambah sejumlah variabel, dengan penandatanganan kontrak hingga 2030 untuk membagi biaya kontrak ke dalam beberapa tahun. 

    Proses ini terpisah dari transfer Yan Diomande, bintang Leipzig, yang mendekati kata sepakat senilai 120 juta euro. Ini adalah transfer yang dijanjikan Florentino selama kampanye pemilihannya.

    Agensi "Roc Nation" berada di balik langkah-langkah paling menonjol Real Madrid di bursa transfer, di mana klub berhasil memaksakan iramanya dalam sejumlah transfer meski ada para pesaing, seperti Paris Saint-Germain. 

    Klub asal Prancis itu sebelumnya juga menunjukkan minatnya untuk merekrut Rodri, yang saat ini tengah menjalani libur musim panasnya dan memikirkan masa depannya.

    • Iklan
  • rodri(C)Getty Images

    Real Madrid Berpacu dengan Waktu untuk Menuntaskan Transfer Rodri

    Real Madrid berupaya menyelesaikan transfer ini sebelum Rodri kembali menjalani masa persiapan bersama Manchester City.

    Enzo Maresca, yang menggantikan Pep Guardiola di kursi kepelatihan City, mengatakan, "Ia akan menjalani operasi pada hari Senin, dan ia membutuhkan liburan; ia membutuhkan istirahat dan pemulihan, setelah itu ia akan kembali kepada kami."

    Masa depan Rodri diperkirakan akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan melalui kesepakatan antara dua klub yang sebelumnya telah menuntaskan sejumlah transfer di antara mereka, termasuk kepindahan Brahim Diaz. 

    Rodri telah meninggalkan La Liga Spanyol pada 2019, menuju Liga Primer Inggris.

    Pemain asal Spanyol itu akan memainkan peran sentral dalam proyek baru Mourinho, dan kedatangannya akan menjadi pukulan telak bagi Real Madrid, yang mengubah sikapnya terhadap sang pemain setelah Piala Dunia yang menghapus semua keraguan terkait usianya maupun rekam jejaknya dengan cedera.

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