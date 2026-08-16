Kesepakatan tercapai! Cody Gakpo setuju pindah ke Tottenham, tetapi Liverpool menghadapi kebuntuan transfer Bradley Barcola

Tottenham dilaporkan telah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Gakpo seiring Roberto De Zerbi melanjutkan perombakan skuad ambisiusnya. Setelah dua musim beruntun finis di peringkat ke-17, ketika klub nyaris terdegradasi dari Premier League, Spurs bergerak agresif di bursa transfer dengan sudah menghabiskan sekitar £237 juta untuk mendatangkan pemain seperti Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke.

Laporan dari media Belanda Voetbal International menyebutkan bahwa sang pemain dan Tottenham bergerak menuju kesepakatan final, tetapi biaya transfer antara Tottenham dan Liverpool masih belum dirampungkan. Potensi kepergian Gakpo datang saat Liverpool bersiap memasuki era baru setelah kepergian Mohamed Salah dan penunjukan Andoni Iraola.



