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Cody Gakpo Liverpool 2025-26 goalGetty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan tercapai! Cody Gakpo setuju pindah ke Tottenham, tetapi Liverpool menghadapi kebuntuan transfer Bradley Barcola

Transfers
C. Gakpo
Tottenham Hotspur
Liverpool
Premier League
B. Barcola
Paris Saint-Germain

Tottenham telah mengambil langkah besar untuk mengamankan tanda tangan Cody Gakpo setelah dilaporkan mencapai kesepakatan personal dengan penyerang Liverpool itu. Namun, saat pemain internasional Belanda tersebut bersiap pindah ke London utara, rencana Liverpool untuk membentuk ulang lini depan mereka menemui hambatan, dengan klub itu kini terlibat kebuntuan transfer untuk Bradley Barcola.

  • Gakpo semakin dekat dengan kepindahan ke Tottenham

    Tottenham dilaporkan telah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Gakpo seiring Roberto De Zerbi melanjutkan perombakan skuad ambisiusnya. Setelah dua musim beruntun finis di peringkat ke-17, ketika klub nyaris terdegradasi dari Premier League, Spurs bergerak agresif di bursa transfer dengan sudah menghabiskan sekitar £237 juta untuk mendatangkan pemain seperti Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke.

    Laporan dari media Belanda Voetbal International menyebutkan bahwa sang pemain dan Tottenham bergerak menuju kesepakatan final, tetapi biaya transfer antara Tottenham dan Liverpool masih belum dirampungkan. Potensi kepergian Gakpo datang saat Liverpool bersiap memasuki era baru setelah kepergian Mohamed Salah dan penunjukan Andoni Iraola.


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  • Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL

    Liverpool menghadapi kendala valuasi Barcola

    Saat Gakpo bersiap hengkang, pencarian Liverpool untuk pengganti bintang menemui hambatan besar. Liverpool dilaporkan telah mengidentifikasi Bradley Barcola milik Paris Saint-Germain sebagai target utama untuk mengisi kekosongan tersebut, tetapi raksasa Prancis itu bersikap keras dalam urusan biaya transfer.

    Sementara kedatangan penyerang baru seperti Mika Godts dan Ferran Torres ke Parc des Princes secara teori bisa mendorong Barcola turun dalam urutan pilihan di bawah Luis Enrique, PSG tampaknya tidak berada di bawah tekanan untuk segera menjual aset berharganya itu dengan harga kurang dari banderol rekor £145 juta.


  • Liverpool mencari solusi internal

    Sementara kesepakatan Barcola masih belum pasti, Liverpool sudah lebih dulu menambah kekuatan lini serang mereka musim panas ini dengan merekrut Victor Munoz dari Osasuna. Winger asal Spanyol itu terutama bermain di sisi kiri, memberikan kedalaman skuad secara instan bagi Iraola. Namun, klub juga mencari solusi dari dalam, dengan harapan besar disematkan kepada talenta muda Rio Ngumoha.

    Masa transisi di Anfield sudah berjalan, dengan kepergian Salah menandai berakhirnya salah satu era tersukses dalam sejarah klub. Iraola diberi tugas untuk menjaga daya saing klub sambil mengintegrasikan profil-profil yang lebih muda. Potensi penjualan Gakpo akan memberi dana tambahan, tetapi kegagalan merekrut Barcola sejauh ini membuat para penggemar cemas soal kedalaman lini depan yang terdiri dari tiga pemain menjelang jadwal domestik dan Eropa yang padat.


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  • iraolaGetty Images

    Hari-hari terakhir bursa transfer

    Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Liverpool mungkin terpaksa melirik target alternatif jika PSG menolak menurunkan tuntutan mereka untuk Barcola. Liverpool juga dikaitkan dengan rekan setim Barcola di PSG, Ibrahim Mbaye, yang menunjukkan bahwa pemandu bakat Anfield memantau dengan saksama kumpulan talenta di ibu kota Prancis.

    Bagi Tottenham, fokusnya tetap pada merampungkan kesepakatan Gakpo dan berpotensi menambahkan Savinho dari Manchester City untuk melengkapi lini serang yang telah dirombak. De Zerbi mendapat dukungan besar setelah nyaris mengalami bencana musim lalu, dan kedatangan sosok yang sudah terbukti di Premier League seperti Gakpo bisa menjadi kepingan terakhir dalam teka-teki.