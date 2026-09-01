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Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan Manchester City-Chelsea: Enzo Fernandez pergi ke Maresca

E. Fernandez
Transfers
Manchester City
Chelsea

Kesepakatan tercapai antara Manchester City dan Chelsea untuk gelandang Argentina itu

Enzo Fernandez akan menjadi pemain baru Manchester City. Seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, dalam beberapa menit terakhir kesepakatan antara kedua pihak untuk transfer gelandang Argentina, mantan juara dunia, dari Chelsea ke tim asuhan Enzo Maresca telah tercapai. Pelatih Manchester City sangat mendorong agar bisa kembali memiliki Enzo Fernandez dalam skuadnya, setelah pengalaman di Chelsea.


Pada pagi hari ini, tahap-tahap terakhir dari negosiasi intens antara Manchester City dan Chelsea untuk Enzo Fernández berlangsung. Hal itu ditulis Matteo Moretto di X. Gelandang Argentina itu sebelumnya sudah memberikan persetujuannya untuk transfer tersebut dan sejak lama telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Untuk nominalnya, angkanya disebut mencapai 135 juta euro.

  • Lahir pada 2001, Enzo Fernández telah bermain dengan seragam Chelsea sejak Januari 2023, dengan catatan 169 penampilan dan 31 gol serta kemenangan di Piala Dunia Antarklub dan Conference League. The Blues membelinya dari Benfica seharga 121 juta. Bersama tim nasional Argentina, pemain kelahiran 2001 itu memenangi Piala Dunia 2022 dan kalah di final pada 2026.

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