Enzo Fernandez akan menjadi pemain baru Manchester City. Seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio, dalam beberapa menit terakhir kesepakatan antara kedua pihak untuk transfer gelandang Argentina, mantan juara dunia, dari Chelsea ke tim asuhan Enzo Maresca telah tercapai. Pelatih Manchester City sangat mendorong agar bisa kembali memiliki Enzo Fernandez dalam skuadnya, setelah pengalaman di Chelsea.





Pada pagi hari ini, tahap-tahap terakhir dari negosiasi intens antara Manchester City dan Chelsea untuk Enzo Fernández berlangsung. Hal itu ditulis Matteo Moretto di X. Gelandang Argentina itu sebelumnya sudah memberikan persetujuannya untuk transfer tersebut dan sejak lama telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Untuk nominalnya, angkanya disebut mencapai 135 juta euro.