Keseimbangan sulit: Kepergian Araujo menempatkan 5 opsi pertahanan di meja Barcelona

Kepergian Araujo bukanlah bagian dari rencana utama Barcelona, meski kemungkinan hengkangnya tetap terbuka, terlebih pemain itu sendiri tidak antusias dengan gagasan meninggalkan klub. Namun, kepastian kepergiannya memaksa Flick dan Deco menghadapi kenyataan baru.
Duet tersebut mulai mengevaluasi kebutuhan tim untuk merekrut seorang bek tengah baru, sebuah langkah yang beberapa hari lalu belum begitu dipertimbangkan, mengingat melimpahnya opsi pertahanan dalam skuad.
Saat ini Flick memiliki Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Eric Garcia, Kounde, Alvaro Cortes, di samping Gerard Martin. Selain itu, Rodri, yang dinantikan bergabung ke Barcelona, juga dapat mengisi posisi bek tengah.
Akan tetapi, ambisi Barcelona pada musim 2026-2027, terutama untuk bersaing di Liga Champions Eropa, mendorong tim pelatih untuk mempertimbangkan memiliki opsi yang lebih siap, khususnya dengan adanya kekhawatiran terkait cedera yang dialami Christensen, di samping kebutuhan beberapa pemain lain untuk lebih berkembang.
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