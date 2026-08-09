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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Keseimbangan sulit: Kepergian Araujo menempatkan 5 opsi pertahanan di meja Barcelona

Transfers
R. Araujo
W. Saliba
C. Romero
C. Lukeba
Barcelona
Liverpool
A. Laporte
Deco
Uruguay
Prancis
Argentina
Spanyol
Inggris
Portugal

Deco Mulai Mencari Solusi

Kepergian Ronald Araujo ke Liverpool membuka pintu bagi Barcelona untuk meninjau kembali rencana pertahanan mereka, setelah hengkangnya bek asal Uruguay itu berubah dari sekadar kemungkinan menjadi keputusan final, menyusul pembicaraannya dengan Hansi Flick.

Dengan kepergian pemain tersebut ke Inggris, Deco selaku direktur olahraga Barcelona mulai mempelajari opsi-opsi baru untuk memperkuat jantung pertahanan, di tengah keseimbangan sulit antara kebutuhan defensif tim dan prioritas lain di bursa transfer.

  • Kepergian Mendadak: Sikap Flick yang Menentukan Segalanya

    Menurut  surat kabar Marca, "Araujo telah menegaskan dalam beberapa kesempatan keinginannya untuk bertahan bersama Barcelona, sehingga kepergiannya bahkan mengejutkan sebagian rekan-rekannya di klub Catalan tersebut. Namun, setelah posisi Flick menjadi jelas, ia lebih memilih menjalani petualangan baru, dengan bergabung ke Liverpool hingga Juni, melalui kontrak yang berlaku hingga tahun 2031."

    Liverpool memiliki opsi untuk membeli pemain tersebut dengan nilai sekitar 50 juta euro, dan klub Inggris itu juga akan menanggung seluruh gajinya, yang merupakan salah satu gaji tertinggi di Barcelona. Hal ini akan berkontribusi menurunkan beban gaji klub Catalan tersebut secara signifikan.

    Araujo meninggalkan kompleks latihan Joan Gamper sambil membawa kopernya, setelah berpamitan kepada rekan-rekan dan para pegawai klub sebelum berangkat menuju Inggris.

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  • Kepergian yang Tak Diperhitungkan Seperti Ini

    Kepergian Araujo bukanlah bagian dari rencana utama Barcelona, meski kemungkinan hengkangnya tetap terbuka, terlebih pemain itu sendiri tidak antusias dengan gagasan meninggalkan klub. Namun, kepastian kepergiannya memaksa Flick dan Deco menghadapi kenyataan baru.

    Duet tersebut mulai mengevaluasi kebutuhan tim untuk merekrut seorang bek tengah baru, sebuah langkah yang beberapa hari lalu belum begitu dipertimbangkan, mengingat melimpahnya opsi pertahanan dalam skuad.

    Saat ini Flick memiliki Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Eric Garcia, Kounde, Alvaro Cortes, di samping Gerard Martin. Selain itu, Rodri, yang dinantikan bergabung ke Barcelona, juga dapat mengisi posisi bek tengah.

    Akan tetapi, ambisi Barcelona pada musim 2026-2027, terutama untuk bersaing di Liga Champions Eropa, mendorong tim pelatih untuk mempertimbangkan memiliki opsi yang lebih siap, khususnya dengan adanya kekhawatiran terkait cedera yang dialami Christensen, di samping kebutuhan beberapa pemain lain untuk lebih berkembang.

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  • Deco Kembali Buka Peluang di Pos Bek Tengah

    Surat kabar tersebut menegaskan, "Karena alasan ini, Deco kembali mencari bek tengah dan mulai menjajaki opsi-opsi yang tersedia di pasar. Ada beberapa nama dan spesifikasi yang diajukan, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada visi Flick dan anggaran yang tersedia untuk memperkuat posisi-posisi lain yang dianggap klub lebih mendesak."

    Yang menjadi prioritas utama di antaranya adalah kemungkinan perekrutan Rodri atau Julian Alvarez, di samping dana yang bisa masuk ke kas klub dari transaksi lain, seperti kemungkinan kepindahan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain.

    Keputusan untuk merekrut bek baru juga akan dipengaruhi oleh peluang yang akan muncul di bursa transfer, terutama karena hingga baru-baru ini Barcelona masih menggarap berkas-berkas lain, sebelum berada di ambang penyelesaian kesepakatan untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol dari Manchester City tersebut.

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  • Laporte dalam gambar, tapi tanpa negosiasi

    Dalam beberapa hari terakhir, nama Aymeric Laporte kerap disebut sebagai salah satu opsi potensial untuk menggantikan Araujo, namun hingga saat ini belum ada negosiasi di antara kedua pihak.

    Marca melanjutkan: "Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa apa yang terjadi hanya sebatas pertemuan ramah yang mempertemukan Laporte dan keluarganya dengan pihak-pihak yang terkait dengan Barcelona selama Piala Dunia, sementara bek asal Spanyol itu tetap menjadi salah satu nama yang disukai Deco dan Flick."

    Marca menambahkan: "Laporte bukan satu-satunya nama yang dikaitkan dengan Barcelona, karena muncul pula nama-nama seperti Cristian Romero, Loukeba, William Saliba, dan Herington, tetapi Deco juga menyimpan opsi-opsi lain yang belum diungkapkan hingga saat ini."

    Marca menutup: "Dengan demikian, kepergian Araujo mengembalikan berkas jantung pertahanan ke meja Barcelona, sehingga dimulai babak baru pertimbangan antara kebutuhan teknis, anggaran, dan apa yang bisa ditawarkan pasar."

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