Keseimbangan sulit: Kepergian Araujo menempatkan 5 opsi pertahanan di meja Barcelona

Menurut surat kabar Marca, "Araujo telah menegaskan dalam beberapa kesempatan keinginannya untuk bertahan bersama Barcelona, sehingga kepergiannya bahkan mengejutkan sebagian rekan-rekannya di klub Catalan tersebut. Namun, setelah posisi Flick menjadi jelas, ia lebih memilih menjalani petualangan baru, dengan bergabung ke Liverpool hingga Juni, melalui kontrak yang berlaku hingga tahun 2031."

Liverpool memiliki opsi untuk membeli pemain tersebut dengan nilai sekitar 50 juta euro, dan klub Inggris itu juga akan menanggung seluruh gajinya, yang merupakan salah satu gaji tertinggi di Barcelona. Hal ini akan berkontribusi menurunkan beban gaji klub Catalan tersebut secara signifikan.

Araujo meninggalkan kompleks latihan Joan Gamper sambil membawa kopernya, setelah berpamitan kepada rekan-rekan dan para pegawai klub sebelum berangkat menuju Inggris.

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