"Itu Kesalahan Besar" - Eks tim Scout Man United Mencak-Mencak Begitu Tahu Keluguan Setan Merah Menjual 'Pemain Kelas Dunia Sejati'
Yang pergi begitu saja?
Manchester United mengucapkan selamat tinggal kepada Alvaro Carreras pada tahun 2024, memungkinkan bek kiri muda berbakat itu bergabung dengan Benfica dengan kesepakatan permanen setelah dia tampaknya gagal memenuhi harapan di Old Trafford. Setahun kemudian, Carreras baru saja direkrut oleh raksasa La Liga, Real Madrid, dengan harga €50 juta (£43 juta/$58 juta) untuk kontrak enam tahun. Manchester United telah mengantongi sebagian besar dari biaya transfer tersebut tetapi diberitahu bahwa mereka telah membuat "kesalahan besar" dengan menjual bek tersebut.
Kepergian Carreras adalah 'kesalahan besar' oleh Man Utd
Mantan pencari bakat United, Sadowski, mengatakan kepada Przeglad Sportowy: "Dia datang ke Manchester United saat berusia mungkin 16 tahun (pada 2020). Seorang anak yang sangat pekerja keras dan ambisius, dia belajar bahasa dengan cepat - saya tahu karena saya bertemu dengannya secara pribadi. Awalnya, jalur kariernya cukup bagus. Dia dipinjamkan ke Preston, menerima ulasan yang baik, dan kemudian United melepaskannya, menjualnya ke Benfica dengan biaya kecil.
"Carreras adalah pemain kelas dunia sejati. Ada kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. Dia mencetak gol yang indah baru-baru ini melawan Valencia di La Liga. Melepaskannya adalah kesalahan besar bagi United. Ada sesuatu yang hilang di sini dan saya pikir sesuatu itu adalah kurangnya keberanian United dalam berinvestasi pada pemain muda."
Amorim lebih menyukai 'pemain yang sudah jadi'
Kobbie Mainoo bisa menjadi pemain akademi berikutnya yang hengkang, dengan gelandang tersebut tidak disukai di bawah Ruben Amorim di Old Trafford dan dikaitkan dengan kepergian. Amorim telah mendatangkan banyak pemain, seperti Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, dan Sadowski merasa bos United belum mau mempercayai para pemain muda.
"Sejujurnya, setelah bekerja di Blackburn Rovers dan beroperasi dengan anggaran transfer yang jauh lebih rendah, saya tidak akan memiliki masalah menemukan beberapa pemain setingkat Dorgu untuk United, tetapi dengan £25 juta, Anda bisa mendapatkan empat," tambahnya.
"Sekarang, United berhati-hati dalam mendatangkan pemain muda. Amorim seharusnya menjadi orang yang melakukannya, tetapi hasilnya belum tepat, jadi dia lebih suka membeli pemain yang sudah jadi."
Apakah rekor tak terkalahkan Man Utd akan berlanjut?
Amorim telah mengalami masa yang sulit di Manchester United sejauh ini tetapi saat ini sedang dalam lima pertandingan tanpa kekalahan dengan Red Devils. Dia akan berusaha untuk melanjutkan performa tersebut setelah jeda internasional ketika aksi domestik dilanjutkan. Red Devils akan kembali beraksi pada hari Senin, 24 November di kandang melawan Everton.
