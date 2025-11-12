"Itu Kesalahan Besar" - Eks tim Scout Man United Mencak-Mencak Begitu Tahu Keluguan Setan Merah Menjual 'Pemain Kelas Dunia Sejati'

Mantan pencari bakat United, Sadowski, mengatakan kepada Przeglad Sportowy: "Dia datang ke Manchester United saat berusia mungkin 16 tahun (pada 2020). Seorang anak yang sangat pekerja keras dan ambisius, dia belajar bahasa dengan cepat - saya tahu karena saya bertemu dengannya secara pribadi. Awalnya, jalur kariernya cukup bagus. Dia dipinjamkan ke Preston, menerima ulasan yang baik, dan kemudian United melepaskannya, menjualnya ke Benfica dengan biaya kecil.

"Carreras adalah pemain kelas dunia sejati. Ada kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. Dia mencetak gol yang indah baru-baru ini melawan Valencia di La Liga. Melepaskannya adalah kesalahan besar bagi United. Ada sesuatu yang hilang di sini dan saya pikir sesuatu itu adalah kurangnya keberanian United dalam berinvestasi pada pemain muda."

