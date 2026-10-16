Hal ini sulit dibayangkan sekitar dua tahun lalu, namun situasi Vinicius Junior di Real Madrid saat ini sedang melewati fase yang sangat sensitif.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu telah menjadi sasaran kritik, bahkan dari suporter timnya sendiri, dan beberapa pekan yang sangat sulit menantinya.

Kini klub dan Jose Mourinho dituntut untuk menemukan solusi atas masalah tersebut, jika tidak, situasinya bisa menjadi tidak dapat dipertahankan lagi.

Laga melawan Roma di Stadion Olimpico menjadi satu langkah tambahan dalam jalur kemunduran yang dialami penyerang Brasil tersebut, sejak insiden terkenal terkait Ballon d'Or 2024, ketika ia menyaksikan Rodri merebut penghargaan itu darinya setelah sebelumnya ia yakin bahwa dirinya sudah berada beberapa langkah dari meraihnya.

Kehilangan bola yang ia lakukan pada momen gol kedua tim besutan Gian Piero Gasperini membuat seluruh perhatian tertuju sepenuhnya kepadanya.

Mourinho bahkan tidak berusaha menyembunyikan kekesalannya; gestur-gesturnya terhadap pemain tersebut dan terhadap orang-orang yang berada di bangku cadangan, ketika ia kembali memperagakan momen itu, lalu keputusannya untuk menarik Vinicius keluar, sudah cukup untuk menyampaikan pesan yang jelas.