Keputusan yang Terlalu Lama Tertunda: Rahasia di Balik Pensiun Mengejutkan Cristiano Ronaldo

Ini bukan sekadar akhir dari sebuah perjalanan internasional, melainkan momen perpisahan bagi seorang pria yang namanya terikat dengan babak-babak terbesar sepak bola Portugal, serta memanggul mimpi negaranya di atas pundaknya selama lebih dari dua dekade.

Cristiano Ronaldo, yang terbiasa menumbangkan rekor dan menolak menyerah pada waktu, akhirnya tiba di titik yang sejak lama mendekatinya, untuk mengakhiri perjalanannya bersama kostum Portugal pada usia 41 tahun, meninggalkan sebuah warisan yang sulit untuk diulang.

Namun di balik keputusan mengejutkan ini, tersimpan sebuah kisah panjang berisi tantangan dan perhitungan, dan mungkin alasan-alasan yang belum terungkap ke publik.