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Keputusan Tersulit: Sudah Saatkah Al Nassr Melepas Cristiano Ronaldo?

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Opinion
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Krisis Badai yang Sedang Dialami Real Madrid

Al Nassr Arab Saudi tengah menjalani salah satu periode tersulit dalam sejarah modernnya, akibat krisis finansial yang membayangi masa depan klub, dan bisa menghancurkan proyek olahraganya secara keseluruhan.

Seiring dengan pembicaraan tentang utang besar dan sulitnya menuntaskan transfer baru, nama bintang Portugal Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini bukan karena gol-gol atau catatan angkanya, melainkan karena sebuah pertanyaan yang terdengar lebih berani dari sebelumnya: apakah sudah tiba waktunya bagi dia untuk pergi?

Terlepas dari nilai historis Ronaldo dan apa yang ia berikan di dalam lapangan, dengan bertahannya ia sementara utang Al Nassr mencapai 800 juta riyal, situasinya kini menjadi bencana dalam arti kata yang sesungguhnya.

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    Proyek yang Menguras Anggaran

    Tidak dapat dipungkiri bahwa Ronaldo telah mengubah citra Liga Arab Saudi di kancah dunia, dan mendongkrak nilai pemasaran Al Nassr secara belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di sisi lain, ia memimpin sebuah proyek yang dianggap sebagai yang termahal dalam sejarah klub.

    Gaji besar yang diterima bintang Portugal itu, di samping berbagai keistimewaan yang terkait dengan kontraknya, merupakan beban finansial yang sangat besar di saat Al Nassr mengalami krisis yang nyata, yang membuatnya tidak mampu merampungkan transfer baru atau bahkan menuntaskan berkas perpanjangan kontrak sejumlah pemainnya.

    Dan dengan munculnya pembicaraan mengenai utang yang besar, wajar apabila sebagian orang melontarkan sebuah pertanyaan: mampukah Al Nassr melanjutkan proyek ini dengan biaya yang sama?

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  • Sepakbola tidak dibangun di sekitar satu pemain

    Pengalaman-pengalaman besar dalam dunia sepak bola telah membuktikan bahwa kesuksesan jangka panjang tidak bergantung pada satu bintang, melainkan pada sebuah sistem terpadu yang mencakup para pemain, pelatih, dan manajemen yang stabil.

    Seandainya Al Nassr memutuskan untuk mengakhiri proyek Ronaldo, hal itu akan memberikan ruang finansial yang besar sehingga memungkinkan manajemen menyelesaikan lebih dari satu transaksi yang berpengaruh, serta melunasi sebagian kewajiban finansial, alih-alih mengarahkan bagian terbesar dari anggaran kepada satu pemain saja.

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    Oleh karena itu, persoalannya bukan terletak pada nilai teknis Ronaldo, melainkan pada biaya keseluruhan proyek dibandingkan dengan hasil olahraga yang telah diraih tim sejauh ini.

  • Bagaimana jika ia bertahan?

    Di sisi lain, Ronaldo tidak bisa dibebani tanggung jawab atas krisis ini seorang diri, sebab ia masih menyuguhkan angka-angka istimewa, mempertahankan profesionalismenya, terus mencetak gol dan menciptakan perbedaan, di samping popularitas komersialnya yang menjadi sumber pemasukan penting bagi klub.

    Namun, bertahannya sang pemain juga berarti berlanjutnya kewajiban finansial yang sangat besar, hal yang dapat membatasi kemampuan manajemen untuk membangun ulang tim, terlebih jika krisis finansial ternyata lebih dalam daripada yang diperkirakan semua orang.

    Karena itu, keputusan ini tidak hanya bersifat olahraga, tetapi juga ekonomi, dan hal inilah yang membuat masa depan Ronaldo terkait langsung dengan kemampuan Al Nassr untuk melewati krisis yang sedang dihadapinya saat ini.

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  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Keputusan Tersulit

    Jika tujuannya hanya bersaing memperebutkan gelar pada musim ini saja, maka bertahannya Ronaldo bisa jadi masuk akal. Namun, jika tujuannya adalah membangun proyek berkelanjutan yang mengembalikan Al Nassr ke puncak untuk bertahun-tahun ke depan, maka manajemen mungkin akan terpaksa mengambil keputusan tersulit dalam sejarah modern klub.

    Kepergian Ronaldo tidak akan menjadi akhir bagi Al Nassr, sebagaimana bertahannya dia pun bukan jaminan kembalinya gelar-gelar juara. Namun, yang pasti krisis saat ini telah membuka sebuah pintu yang tak pernah terbayangkan akan terbuka suatu hari: apakah mengakhiri proyek Ronaldo kini menjadi solusi untuk menyelamatkan Al Nassr?

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