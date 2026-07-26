Al Nassr Arab Saudi tengah menjalani salah satu periode tersulit dalam sejarah modernnya, akibat krisis finansial yang membayangi masa depan klub, dan bisa menghancurkan proyek olahraganya secara keseluruhan.

Seiring dengan pembicaraan tentang utang besar dan sulitnya menuntaskan transfer baru, nama bintang Portugal Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini bukan karena gol-gol atau catatan angkanya, melainkan karena sebuah pertanyaan yang terdengar lebih berani dari sebelumnya: apakah sudah tiba waktunya bagi dia untuk pergi?

Terlepas dari nilai historis Ronaldo dan apa yang ia berikan di dalam lapangan, dengan bertahannya ia sementara utang Al Nassr mencapai 800 juta riyal, situasinya kini menjadi bencana dalam arti kata yang sesungguhnya.