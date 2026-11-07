Keputusan mengejutkan dari presiden Napoli jelang laga melawan Lazio

Pertandingan berikutnya NAP Serie A 06.30 LAZ Tonton

Napoli membatalkan konferensi pers jelang pertandingan mereka melawan Lazio yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, dalam pekan ke-11 Liga Italia, sehingga memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Para jurnalis telah tiba di pusat latihan Castel Volturno dan kamera-kamera pun sudah disiapkan untuk menghadiri sesi bersama pelatih kepala Massimiliano Allegri, sebelum akhirnya datang keputusan mengejutkan hanya lima menit sebelum jadwal dimulainya konferensi, ketika bagian hubungan media meminta para hadirin untuk meninggalkan ruangan.

Menurut laporan surat kabar "La Repubblica", keputusan pembatalan itu datang langsung dari presiden Aurelio De Laurentiis, yang menggelar pemusatan latihan tertutup bagi tim dan memberlakukan larangan terhadap media jelang laga krusial melawan Lazio.

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