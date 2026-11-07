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Keputusan mengejutkan dari presiden Napoli jelang laga melawan Lazio

SSC Napoli vs Lazio
SSC Napoli
Lazio
Serie A
M. Allegri
Italia

Cuitan De Laurentiis mengungkap penyebabnya

Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Serie A

08 Nov 2026

LAZ

LAZ

Napoli membatalkan konferensi pers jelang pertandingan mereka melawan Lazio yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, dalam pekan ke-11 Liga Italia, sehingga memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Para jurnalis telah tiba di pusat latihan Castel Volturno dan kamera-kamera pun sudah disiapkan untuk menghadiri sesi bersama pelatih kepala Massimiliano Allegri, sebelum akhirnya datang keputusan mengejutkan hanya lima menit sebelum jadwal dimulainya konferensi, ketika bagian hubungan media meminta para hadirin untuk meninggalkan ruangan.

Menurut laporan surat kabar "La Repubblica", keputusan pembatalan itu datang langsung dari presiden Aurelio De Laurentiis, yang menggelar pemusatan latihan tertutup bagi tim dan memberlakukan larangan terhadap media jelang laga krusial melawan Lazio.

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  • Apakah pembatalan konferensi pers merupakan sebuah hukuman?

    Keputusan ini datang pada momen sensitif bagi klub, setelah dua kekalahan beruntun dari Juventus dan Porto, serta masuknya tim ke dalam pemusatan latihan tertutup sejak Jumat, dengan kehadiran De Laurentiis sendiri di Castel Volturno, tempat ia bertemu Allegri dan direktur olahraga Manna serta membahas bersama mereka penyebab kemunduran ini.

    Menurut jaringan Sky Italia, De Laurentiis memandang bahwa langkah yang tepat — pada momen krusial bagi tim ini — adalah dengan memilih diam, agar mereka bisa fokus sepenuhnya pada latihan dan pertandingan. Oleh karena itu, ia juga mengurangi pernyataan-pernyataannya sebelum pertandingan, dengan harapan performa akan membaik.

     Keputusan ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sekadar keinginan untuk membiarkan lapangan berbicara lebih dulu, tanpa ada kerancuan. Kemungkinan besar, De Laurentiis tidak memutuskan membatalkan konferensi pers beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, tetapi ia telah menetapkan sikap ini sebelumnya, lalu pernyataan klub tidak dirilis pada waktu yang tepat, menurut Sky.

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  • Apa yang dikatakan De Laurentiis?

    Presiden klub menulis dalam sebuah pesan yang ia bagikan di akun resminya melalui X: "Tidak ada kasus cedera apa pun di Napoli".

    De Laurentiis kemudian melanjutkan: "Ketika saya menyadari bahwa kami akan menggelar konferensi pers lainnya, saya memutuskan untuk membatalkannya. Mengapa? Karena saya tidak merasa konferensi pers itu perlu sebelum pertandingan, apalagi kami bermain setiap tiga hari. Kami sedang berada di kamp latihan, dan kami harus menghindari segala faktor yang mengalihkan perhatian para pemain dari konsentrasi mereka terhadap pertandingan. Ketika tim berada di kamp latihan, semua orang harus berada dalam keamanan penuh".

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08 Nov 2026

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