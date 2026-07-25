Penolakan pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, untuk menangani timnas Italia bukan sekadar keputusan pribadi, melainkan mengungkap banyak masalah yang dialami "Azzurri" dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus membuka kembali pertanyaan mengenai penyebab kemunduran salah satu timnas terhebat di dunia, yang gagal lolos ke Piala Dunia untuk kali ketiga secara beruntun.
Federasi Sepak Bola Italia sebelumnya menempatkan Guardiola di puncak daftar kandidat untuk memimpin timnas, dengan harapan mengembalikan wibawa yang hilang. Namun, pelatih Spanyol itu memutuskan untuk tidak menjalani petualangan tersebut, sehingga perhatian kemudian beralih ke pilihan-pilihan lain yang kurang berkilau.