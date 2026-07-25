Siapa pun yang memahami filosofi Guardiola menyadari bahwa ia tidak akan menerima proyek apa pun tanpa memiliki perangkat yang tepat untuk menjalankannya. Pelatih asal Spanyol itu mengandalkan kualitas para pemain, kemampuan penguasaan bola, serta kontrol terhadap tempo pertandingan, dan hal itu membutuhkan elemen-elemen yang memiliki keterampilan luar biasa sebelum segala hal lainnya.

Namun, realitas timnas Italia saat ini sangat berbeda. Talenta-talenta yang ada kini lebih sedikit dibanding sebelumnya, dan Liga Italia pun tidak lagi menghasilkan pemain-pemain dalam jumlah yang sama yang mampu memimpin sebuah proyek sepak bola modern. Kondisi inilah yang membuat penerapan gagasan-gagasan Guardiola menjadi tugas yang sangat rumit.

Bukan suatu kebetulan bahwa keberhasilan-keberhasilan terbesarnya datang bersama generasi-generasi yang luar biasa; dimulai dari Barcelona yang memiliki Xavi, Iniesta, dan Messi, berlanjut ke Bayern Munich yang penuh dengan bintang, hingga Manchester City di mana ia mendapatkan segala yang dibutuhkannya dari sisi transfer dan sumber daya.