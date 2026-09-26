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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Keputusan melalui pemungutan suara: Irlandia bermain, besok laga melawan Israel

Israel vs Ireland
Israel
Ireland
UEFA Nations League B

Ketegangan di pemusatan latihan tim nasional Irlandia setelah beberapa pemain menyatakan keinginan untuk tidak bermain

Jam-jam menegangkan terjadi di Hongaria, di pemusatan latihan tim nasional Republik Irlandia setelah sejumlah pemain menyatakan keinginan untuk tidak bermain dalam laga Nations League melawan Israel besok di venue netral Debrecen.


Seperti dilaporkan ANSA, setelah diskusi panjang, federasi sepak bola Irlandia melakukan jajak pendapat di antara para pemain dan mayoritas menyatakan setuju pertandingan besok tetap digelar, begitu pula laga yang dijadwalkan sepekan lagi dan juga akan dimainkan di venue netral, di Serbia.


Keputusan itu diambil bukan tanpa kesulitan, setelah konferensi pers ditunda lalu pada akhirnya dibatalkan, dengan kiper cadangan tim nasional Irlandia, Gavin Bazunu, yang memberi tahu tim bahwa ia tidak ingin bermain.


  • Menurut laporan media Irlandia, beberapa pemain lain juga sempat mempertimbangkan untuk mengikuti jejak sang kiper dan tidak turun bermain, hal yang mendorong federasi untuk membawa persoalan itu ke pemungutan suara.


    Setelah sesi latihan yang dijadwalkan batal digelar, tim lama berdiskusi dengan pelatih tim nasional, Heimir Hallgrimsson, yang dalam beberapa hari terakhir telah mengambil sikap tegas terhadap lawan mereka: "Kami tidak bermain dengan genosida, kami bermain melawan genosida", kata-kata yang dibalas keras oleh federasi sepak bola Tel Aviv dengan menuduh sang pelatih "bodoh dan tidak tahu apa-apa".

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