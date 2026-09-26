Jam-jam menegangkan terjadi di Hongaria, di pemusatan latihan tim nasional Republik Irlandia setelah sejumlah pemain menyatakan keinginan untuk tidak bermain dalam laga Nations League melawan Israel besok di venue netral Debrecen.





Seperti dilaporkan ANSA, setelah diskusi panjang, federasi sepak bola Irlandia melakukan jajak pendapat di antara para pemain dan mayoritas menyatakan setuju pertandingan besok tetap digelar, begitu pula laga yang dijadwalkan sepekan lagi dan juga akan dimainkan di venue netral, di Serbia.





Keputusan itu diambil bukan tanpa kesulitan, setelah konferensi pers ditunda lalu pada akhirnya dibatalkan, dengan kiper cadangan tim nasional Irlandia, Gavin Bazunu, yang memberi tahu tim bahwa ia tidak ingin bermain.



