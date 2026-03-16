"Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya": RB Leipzig mencetak gol di Bundesliga

Reitz ist seit seiner Geburt Mitglied bei der Borussia, seit der F-Jugend hat er dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Verheiratet ist er mit der Tochter von Karlheinz Pflipsen, der 1995 mit Gladbach den DFB-Pokal gewonnen hatte.

"Ich habe mich entschieden, ab Sommer einen neuen Abschnitt in meiner Karriere zu beginnen. Natürlich kann ich verstehen, dass der eine oder andere meinen Entschluss, den Verein zu verlassen, nicht nachvollziehen kann. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen", sagte Reitz: "Ich kann versprechen, dass ich mich in jedem verbleibenden Spiel mit allem, was ich habe, zerreißen werde – vor allem im Derby jetzt am Wochenende."

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss die Borussia zum Rivalen 1. FC Köln, es wird das 100. Derby in der Bundesliga-Geschichte.