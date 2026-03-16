Menurut laporan media, Borussia akan menerima biaya transfer sebesar 20 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, ditambah dengan potensi pembayaran bonus sekitar tiga juta euro. Reitz menandatangani kontrak dengan klub asal Saxony tersebut hingga tahun 2031.
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"Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya": RB Leipzig mencetak gol di Bundesliga
"Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte", sagte Sportchef Rouven Schröder: "Der frühe Zeitpunkt der Einigung hilft uns sehr bei unseren Planungen."
Reitz hatte die Borussia in dieser Saison als Ersatz für den verletzten Tim Kleindienst als Kapitän angeführt. Seine Ablöse war laut Medien auf 25 Millionen Euro festgeschrieben, diese Summe wollte RB aber offenbar nicht zahlen.
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Rocco Reitz ist ein Gladbacher Urgestein
Reitz ist seit seiner Geburt Mitglied bei der Borussia, seit der F-Jugend hat er dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Verheiratet ist er mit der Tochter von Karlheinz Pflipsen, der 1995 mit Gladbach den DFB-Pokal gewonnen hatte.
"Ich habe mich entschieden, ab Sommer einen neuen Abschnitt in meiner Karriere zu beginnen. Natürlich kann ich verstehen, dass der eine oder andere meinen Entschluss, den Verein zu verlassen, nicht nachvollziehen kann. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen", sagte Reitz: "Ich kann versprechen, dass ich mich in jedem verbleibenden Spiel mit allem, was ich habe, zerreißen werde – vor allem im Derby jetzt am Wochenende."
Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss die Borussia zum Rivalen 1. FC Köln, es wird das 100. Derby in der Bundesliga-Geschichte.
Die Saison von Rocco Reitz bei Borussia Mönchengladbach in Zahlen:
Permainan 27 Menit bermain 2231 Gol 0 Assist 2