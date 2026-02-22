Getty Images
Kenan Yildiz Terancam Absen Di Laga Penentu Juventus Vs Galatasaray
Pukulan Telak Cedera Yildiz di Tengah Penderitaan Klub
Kekalahan dari skuad asuhan Cesc Fabregas di ajang domestik lebih dari sekadar sandungan biasa; hasil tersebut merupakan bentuk kapitulasi total yang memperlihatkan betapa rentannya struktur tim besutan Luciano Spalletti. Juventus telah menelan empat kekalahan dari lima laga terakhir di semua kompetisi, gagal meraih satu pun kemenangan, dan kebobolan 15 gol. Integritas struktur pertahanan yang selama ini menjadi ciri khas Nyonya Tua seolah lenyap tak berbekas. Ancaman tertinggal dari AS Roma di peringkat keempat semakin meningkatkan tensi di ruang ganti.
Kerugian fisik skuad Bianconeri terlihat jelas di penghujung laga kontra Como, ketika Yildiz terpaksa ditarik keluar. Pemain internasional Turki berusia 20 tahun itu tertangkap kamera sedang mengompres betis kirinya dengan es, memicu kekhawatiran besar bahwa ia tidak akan bugar untuk laga leg kedua. Laporan media Italia menyebutkan bahwa sang pemain absen di sesi latihan pemulihan pada hari Minggu, memaksa tim medis berpacu melawan waktu guna memulihkan kondisinya.
Mengonfirmasi hal tersebut, Spalletti angkat bicara seusai peluit panjang. "Ia mengalami benturan, berjalan pincang, tetapi ia mengatakan kepada saya bahwa ia bisa terus bermain," ungkap Spalletti kepada Tuttosport. "Namun sekarang kakinya dikompres es, jadi kita lihat saja nanti. Ini menunjukkan karakter kuatnya dalam situasi sulit." Meski sang manajer memuji kegigihan pemainnya, realitasnya motor serangan paling kreatif Juventus kini diragukan tampil pada pertandingan terbesar mereka musim ini.
Gunung Terjal di Panggung Liga Champions
Tanpa kehadiran Yildiz, Juventus sejatinya sudah dihadapkan pada tugas monumental di panggung Eropa. Leg pertama di Istanbul pekan lalu berujung pada bencana bagi raksasa Italia tersebut, di mana mereka hancur 5-2 dan kini memikul defisit gol yang sangat masif. Tanpa penyerang andalan di lini depan, prospek membalikkan keadaan tampak semakin mustahil. Rapuhnya lini belakang ditambah hilangnya kreativitas mengubah laga kontra Galatasaray menjadi pendakian yang teramat terjal.
Konteks rentetan hasil buruk belakangan ini membuat situasi terasa kian genting. Kekalahan dari Como secara gamblang mempertontonkan tim yang krisis percaya diri, sementara cederanya pemain kunci mengindikasikan padatnya jadwal mulai memakan korban. Tertahan di peringkat kelima klasemen Serie A dan tertinggal tiga gol di fase gugur Eropa membuat tekanan di pundak Spalletti semakin berat. Harapan direksi klub agar tim mampu bersaing kuat di dua front tersebut terancam berujung pada kegagalan total jika keadaan tak segera berbalik.
Dilema Susunan Pemain Spalletti yang Kian Pelik
Sebelum petaka di Como terjadi, sempat beredar rumor bahwa Spalletti tengah mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Yildiz agar sang pemain tetap segar untuk tugas Eropa. Akan tetapi, kebutuhan mendesak akan poin di Serie A mendorongnya untuk kembali menurunkan talenta terbaiknya tersebut. Keputusan ini pada akhirnya menjadi bumerang. Kini, sang pelatih harus bersiap menghadapi skenario bermain tanpa pemain bernomor punggung 10 miliknya sembari mencari solusi menajamkan lini serang yang tumpul.
Tim medis akan terus memantau masalah betis Yildiz secara intensif selama 48 jam ke depan. Jika ia dipastikan absen, beban menciptakan peluang akan jatuh ke pundak pemain pelapis yang sebagian besar terbukti kesulitan menemukan performa terbaiknya sepanjang bulan Februari yang suram ini. Para penggemar kini dihantui ketakutan terburuk menjelang malam penentuan nasib mereka pada hari Rabu mendatang.
Statistik Kelam di Balik Keterpurukan Bianconeri
Penurunan statistik Juventus membunyikan alarm tanda bahaya di markas Continassa. Kebobolan rata-rata tiga gol per pertandingan dalam lima penampilan terakhir adalah rekor buruk yang tak pernah terdengar bagi klub yang dibangun di atas fondasi pertahanan solid. Meski Yildiz menjadi salah satu titik terang musim ini, ia pun kesulitan menampilkan performa terbaik dalam beberapa pekan terakhir akibat masalah fisik. Ketergantungan tim pada kecemerlangan individunya kini berubah menjadi pedang bermata dua saat mereka dihadapkan pada ancaman ketidakhadirannya.
Laga krusial melawan Galatasaray bukan semata-mata soal meraih kemenangan; ini adalah upaya memulihkan harga diri sebuah klub yang tengah terpuruk. Juventus membutuhkan sebuah keajaiban besar untuk membalikkan skor 5-2, dan mereka amat membutuhkan sosok Yildiz untuk menjadi arsitek keajaiban tersebut. Seiring berjalannya waktu menuju sepak mula, seluruh perhatian dunia sepakbola akan tertuju pada ruang perawatan Juventus, di mana nasib kampanye Liga Champions mereka mungkin saja sudah ditentukan sebelum bola pertama ditendang.
