Kenan Yildiz Terancam Absen Di Laga Penentu Juventus Vs Galatasaray

Kekalahan dari skuad asuhan Cesc Fabregas di ajang domestik lebih dari sekadar sandungan biasa; hasil tersebut merupakan bentuk kapitulasi total yang memperlihatkan betapa rentannya struktur tim besutan Luciano Spalletti. Juventus telah menelan empat kekalahan dari lima laga terakhir di semua kompetisi, gagal meraih satu pun kemenangan, dan kebobolan 15 gol. Integritas struktur pertahanan yang selama ini menjadi ciri khas Nyonya Tua seolah lenyap tak berbekas. Ancaman tertinggal dari AS Roma di peringkat keempat semakin meningkatkan tensi di ruang ganti.

Kerugian fisik skuad Bianconeri terlihat jelas di penghujung laga kontra Como, ketika Yildiz terpaksa ditarik keluar. Pemain internasional Turki berusia 20 tahun itu tertangkap kamera sedang mengompres betis kirinya dengan es, memicu kekhawatiran besar bahwa ia tidak akan bugar untuk laga leg kedua. Laporan media Italia menyebutkan bahwa sang pemain absen di sesi latihan pemulihan pada hari Minggu, memaksa tim medis berpacu melawan waktu guna memulihkan kondisinya.

Mengonfirmasi hal tersebut, Spalletti angkat bicara seusai peluit panjang. "Ia mengalami benturan, berjalan pincang, tetapi ia mengatakan kepada saya bahwa ia bisa terus bermain," ungkap Spalletti kepada Tuttosport. "Namun sekarang kakinya dikompres es, jadi kita lihat saja nanti. Ini menunjukkan karakter kuatnya dalam situasi sulit." Meski sang manajer memuji kegigihan pemainnya, realitasnya motor serangan paling kreatif Juventus kini diragukan tampil pada pertandingan terbesar mereka musim ini.