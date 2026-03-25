Wajah Alexandra Popp bersinar cerah. Mengenakan mantel hitam, pemain andalan VfL Wolfsburg yang sedang cedera itu memeluk rekan setimnya, Svenja Huth, dan mendekapnya erat-erat. Dari tribun, wanita berusia 34 tahun itu harus menonton dengan penuh harap - namun harapan bahwa ia sendiri bisa kembali bermain di Liga Champions kembali muncul setelah keberhasilan timnya dalam leg pertama perempat final melawan OL Lyonnes.
Diterjemahkan oleh
Kemenangan pada leg pertama melawan Lyon: Wolfsburg berupaya memberikan perpisahan yang sempurna bagi Popp
Dan bukan hanya Popp, yang pada musim panas nanti akan pindah ke Borussia Dortmund setelah 14 tahun berkarier di kota otomotif tersebut, yang memimpikan kemenangan besar atas tim papan atas Prancis itu setelah skor 1-0 (1-0) pada Selasa malam. "Kami sedang dalam performa terbaik," kata pemain tim nasional Janina Minge: "Tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa mengulangi penampilan seperti itu lagi."
Dalam perebutan tiket semifinal, VfL memimpin berkat perjuangan keras mereka. Namun di Wolfsburg, semua orang sadar bahwa keunggulan itu saja tidak akan cukup melawan juara Liga Champions terbanyak sepanjang sejarah. "Kami tahu bahwa itu adalah langkah pertama, dan kami telah melaluinya," jelas pelatih Stephan Lerch di Disney+. Timnya juga akan "berusaha tampil berani" dalam pertandingan leg kedua di Lyon pada 2 April (pukul 21.00). "Namun, kami tahu bahwa pertandingan di sana akan sangat intens."
- Getty Images
Wolfsburg beruntung berkat gol Beerensteyn
Namun, penampilan di Volkswagen Arena bisa menjadi penyemangat bagi tim asuhan Lerch. Berkat pertahanan yang kokoh, VfL mampu menahan tekanan terus-menerus dari tim Prancis yang dipimpin oleh mantan pemain Wolfsburg, Jule Brand, dan bahkan berulang kali mengancam melalui serangan balik. Namun, gol Lineth Beerensteyn yang terdefleksi (menit ke-14) juga disertai sedikit keberuntungan.
Fakta bahwa Wolfsburg membiarkan beberapa peluang serangan balik terbuang percuma dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk memperbesar keunggulan, tidak terlalu mengganggu Lerch. Ia lebih merasa senang, katanya: "Tidak setiap hari kita bisa mengalahkan Olympique Lyon. Sekarang, mari kita nikmati momen ini dulu."
- Getty Images
Popp absen karena mengalami masalah
Hal serupa juga dilakukan Popp setelah peluit akhir berbunyi, di tengah-tengah rekan-rekan setimnya. Tak lama sebelum laga melawan Lyon, Wolfsburg mengumumkan bahwa sang penyerang akan "absen selama beberapa minggu" — cedera otot menghambat mantan kapten timnas Jerman itu dalam tur perpisahannya bersama VfL saat ini, dan laga leg kedua pun akan datang terlalu cepat baginya.
Dengan harapan perjalanan Liga Champions akan berlanjut, rasa lega terlihat jelas pada Popp saat ia memeluk rekan setimnya yang sudah lama bersamanya, Huth. "Omis with love" (Omis dengan cinta) tulis Popp di Instagram mengenai momen tersebut. Huth yang berusia 35 tahun baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Wolfsburg selama satu tahun. Sementara itu, Popp akan bergabung dengan klub impiannya, BVB, yang saat ini berjuang untuk promosi ke 2. Bundesliga di Regionalliga West. Ia telah memainkan 112 pertandingan Liga Champions - apakah akan ada satu lagi yang ditambahkan, masih harus ditunggu.
Alexandra Popp: Catatan statistiknya bersama VfL Wolfsburg
Permainan
389
Gol
194
Assist
99
Kartu kuning
42
Kartu kuning-merah
1
Kartu merah
1