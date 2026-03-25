Kemenangan pada leg pertama melawan Lyon: Wolfsburg berupaya memberikan perpisahan yang sempurna bagi Popp

Dan bukan hanya Popp, yang pada musim panas nanti akan pindah ke Borussia Dortmund setelah 14 tahun berkarier di kota otomotif tersebut, yang memimpikan kemenangan besar atas tim papan atas Prancis itu setelah skor 1-0 (1-0) pada Selasa malam. "Kami sedang dalam performa terbaik," kata pemain tim nasional Janina Minge: "Tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa mengulangi penampilan seperti itu lagi."

Dalam perebutan tiket semifinal, VfL memimpin berkat perjuangan keras mereka. Namun di Wolfsburg, semua orang sadar bahwa keunggulan itu saja tidak akan cukup melawan juara Liga Champions terbanyak sepanjang sejarah. "Kami tahu bahwa itu adalah langkah pertama, dan kami telah melaluinya," jelas pelatih Stephan Lerch di Disney+. Timnya juga akan "berusaha tampil berani" dalam pertandingan leg kedua di Lyon pada 2 April (pukul 21.00). "Namun, kami tahu bahwa pertandingan di sana akan sangat intens."