Menurut laporan dari Bild, Franck Ribéry juga dikabarkan akan bergabung dengan klub juara Bundesliga tersebut. Pemain asal Prancis itu dilaporkan menjadi kandidat untuk posisi asisten pelatih di tim cadangan Bayern Munich, atau dengan kata lain, calon asisten Dante.
Kembalinya yang spektakuler berikutnya: Apakah legenda klub lainnya akan kembali ke FC Bayern?
Menurut Sky Sport, bek tengah asal Brasil tersebut dilaporkan telah menandatangani kontraknya dengan Bayern - mulai musim panas mendatang, ia akan menggantikan Holger Seitz sebagai pelatih kepala baru tim U23 klub tersebut.
Seitz telah melatih tim cadangan sejak 2020 dengan jeda singkat dan, antara lain, membawa tim cadangan meraih gelar juara di Regionalliga pada musim 2018/19. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran di bawah pimpinan baru kampus, Michael Wiesinger. Namun demikian, ia mungkin tetap bertahan di klub dalam peran lain.
Ribery bermain untuk FC Bayern München selama dua belas tahun
Ribery sendiri tampaknya sangat tertarik untuk kembali ke Säbener Straße, meskipun belum sepenuhnya jelas apakah dan bagaimana kembalinya itu benar-benar dapat terwujud, serta peran apa yang pada akhirnya akan diemban oleh pemain berusia 43 tahun tersebut.
Ribery, yang bermain untuk Bayern antara tahun 2007 dan 2019 dan menjadi idola penonton di Munich, mengakhiri kariernya sebagai pemain aktif pada tahun 2022 bersama US Salernitana, klub yang kini bermain di liga ketiga. Setelah itu, pemain asal Prancis ini bekerja sebagai pelatih teknis di klub Italia tersebut hingga Maret 2024, sehingga ia sudah memiliki pengalaman di bidang kepelatihan.
Pada 2025, ia telah mengungkapkan rencananya sebagai pelatih. "Saya telah berhasil menyelesaikan lisensi pelatih UEFA-A tahun lalu," kata pemain asal Prancis itu kepada Bild saat itu. Musim gugur lalu, ia memulai kursus untuk lisensi Pro, yang memungkinkannya melatih tim-tim profesional.