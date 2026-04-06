Kembalinya Militão memunculkan pertanyaan seputar masa depan Real Madrid

Kembalinya pemain Brasil Éder Militão ke lapangan setelah absen selama 118 hari bersama Real Madrid menjadi satu-satunya titik terang pasca kekalahan Los Blancos dari Real Mallorca (2-1) pada Sabtu lalu di La Liga.

Kembalinya ini merupakan perkembangan yang sangat positif untuk sisa musim ini, karena memberikan secercah harapan di Liga Champions, menjelang pertandingan melawan Bayern Munich di perempat final Liga Champions.

Diharapkan Militão tidak akan menjadi starter besok Selasa melawan Bayern Munich, tetapi kemungkinan besar akan menjadi starter pada leg kedua pekan depan.

Dengan kehadiran pemain Brasil tersebut dan penampilan kuat yang ditunjukkan Antonio Rüdiger belakangan ini di lini belakang Los Blancos, Huisen berada dalam posisi yang sulit, menurut surat kabar Spanyol "AS".

