Kembalinya Leah Williamson, peran Jess Park, dan enam poin pembicaraan tentang Lionesses saat Inggris bersiap untuk memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia

Jika Lionesses tidak berhasil memuncaki grup, itu bukanlah akhir dari dunia. Tim asuhan Sarina Wiegman akan menjadi favorit kuat dalam format play-off jika hal itu terjadi, mengingat mereka adalah juara Eropa dua kali berturut-turut dan finalis di Piala Dunia terakhir. Namun, memastikan tiket ke Brasil secepat mungkin akan memungkinkan Inggris untuk beralih fokus ke persiapan turnamen tersebut lebih awal, artinya mereka dapat menjadwalkan pertandingan persahabatan yang berguna melawan tim-tim global daripada harus menghadapi beberapa pertandingan kualifikasi.

Sebagian besar mengharapkan The Lionesses dan Spanyol akan terlibat dalam persaingan ketat untuk posisi teratas dalam beberapa bulan ke depan, dengan pertandingan antara keduanya sangat mungkin menjadi penentu. Namun, pertandingan melawan Ukraina dan Islandia juga akan memainkan peran besar dalam menentukan mana dari dua kekuatan besar ini yang akan lolos pada Juni, dan mana yang harus puas dengan jalur play-off.

Beruntungnya, setelah melewati pertandingan persahabatan pasca Euro 2025 tanpa sejumlah bintang utama, skuad Inggris kini berada dalam kondisi yang jauh lebih kuat untuk jeda internasional ini, dengan Leah Williamson, Lauren James, dan Hannah Hampton termasuk di antara pemain yang kembali.

Saat Lionesses memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka dan mengambil langkah pertama untuk membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final 2023, GOAL menyoroti enam hal yang patut diperhatikan selama seminggu ke depan…