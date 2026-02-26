Goal.com
Lionesses talking points GFXGetty/GOAL
Kembalinya Leah Williamson, peran Jess Park, dan enam poin pembicaraan tentang Lionesses saat Inggris bersiap untuk memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia

Untuk pertama kalinya sejak meraih kemenangan di Kejuaraan Eropa musim panas lalu, tim Lionesses kembali beraksi di ajang kompetitif, memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 mereka dengan menghadapi Ukraina pada Selasa. Empat hari kemudian, Inggris akan menjamu Islandia, berusaha meraih awal yang sempurna saat mereka bersaing dengan juara dunia Spanyol untuk satu-satunya slot kualifikasi otomatis di grup tersebut.

Jika Lionesses tidak berhasil memuncaki grup, itu bukanlah akhir dari dunia. Tim asuhan Sarina Wiegman akan menjadi favorit kuat dalam format play-off jika hal itu terjadi, mengingat mereka adalah juara Eropa dua kali berturut-turut dan finalis di Piala Dunia terakhir. Namun, memastikan tiket ke Brasil secepat mungkin akan memungkinkan Inggris untuk beralih fokus ke persiapan turnamen tersebut lebih awal, artinya mereka dapat menjadwalkan pertandingan persahabatan yang berguna melawan tim-tim global daripada harus menghadapi beberapa pertandingan kualifikasi.

Sebagian besar mengharapkan The Lionesses dan Spanyol akan terlibat dalam persaingan ketat untuk posisi teratas dalam beberapa bulan ke depan, dengan pertandingan antara keduanya sangat mungkin menjadi penentu. Namun, pertandingan melawan Ukraina dan Islandia juga akan memainkan peran besar dalam menentukan mana dari dua kekuatan besar ini yang akan lolos pada Juni, dan mana yang harus puas dengan jalur play-off.

Beruntungnya, setelah melewati pertandingan persahabatan pasca Euro 2025 tanpa sejumlah bintang utama, skuad Inggris kini berada dalam kondisi yang jauh lebih kuat untuk jeda internasional ini, dengan Leah Williamson, Lauren James, dan Hannah Hampton termasuk di antara pemain yang kembali.

Saat Lionesses memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka dan mengambil langkah pertama untuk membalas kekalahan mereka dari Spanyol di final 2023, GOAL menyoroti enam hal yang patut diperhatikan selama seminggu ke depan…

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Kembalinya Williamson

    Ada begitu banyak cedera yang harus dihadapi Inggris pada akhir 2025, sehingga pengumuman skuad terbaru Wiegman secara alami mengalami banyak perubahan, dengan kembalinya pemain seperti Hampton dan James ke dalam skuad. Kedua bintang Chelsea tersebut tampil impresif sejak kembali beraksi dan akan memberikan dorongan besar bagi The Lionesses pekan ini.

    Namun, pemain yang paling menonjol yang akan kembali ke tim Inggris dalam jeda ini, sebagai kapten tim, adalah Williamson. Bek Arsenal ini belum bermain untuk negaranya sejak Euro, dan meskipun barisan belakang Lionesses tidak diharapkan menghadapi tekanan berat dalam pertandingan melawan Ukraina dan Islandia, apa yang dapat ditawarkan Williamson dalam penguasaan bola bisa menjadi kunci untuk menembus dua tim yang kemungkinan akan bermain dengan formasi pertahanan rendah.

    Kapten Inggris ini mungkin tidak bisa bermain dalam kedua pertandingan. Lagi pula, dia baru tampil tiga kali untuk The Gunners musim ini dan masih dalam proses pemulihan kebugaran penuh setelah absen lama. Namun, apapun menit bermainnya, dia kemungkinan besar akan memberikan kontribusi penting, baik dalam penguasaan bola, kerja pertahanan, maupun kepemimpinannya. The Lionesses akan selalu menjadi tim yang lebih baik ketika Williamson bermain.

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Ketidakpastian di posisi bek tengah

    Meskipun kondisinya belum mencapai puncak kebugaran, kembalinya Williamson semakin menonjol karena kondisi para bek tengah lainnya yang tersedia bagi Wiegman. Hal ini terutama berlaku karena dua opsi utama Lionesses, Jess Carter dan Esme Morgan, saat ini tidak sedang dalam musim kompetisi.

    Keduanya bermain di NWSL, liga teratas di Amerika Serikat, yang baru akan memulai musim 2026 pada pertengahan Maret. Hal ini berarti keduanya masih dalam masa pra-musim, yang memerlukan keseimbangan antara beban latihan dan istirahat, serta potensi ketidakstabilan.

    Saat berbicara dengan GOAL tahun lalu tentang tantangan untuk berada dalam kondisi prima dan tajam untuk kamp pertama tahun kalender ini, Carter mengakui bahwa hal itu adalah sesuatu yang "sangat sulit baginya" setelah pindah ke NWSL. "Saya telah belajar hal-hal yang berhasil dan tidak berhasil, jadi saya berharap dapat menerapkan hal-hal tersebut untuk masa pra-musim saya kali ini," katanya.

    Secara teori, mungkin terlihat bahwa Wiegman memiliki cukup pemain di skuad untuk tidak perlu terlalu sering memanggil Carter dan Morgan. Alex Greenwood dan Maya Le Tissier, yang terakhir mendapatkan lebih banyak kesempatan sebagai bek tengah di akhir tahun lalu, keduanya ada di skuad, begitu pula Lotte Wubben-Moy, bek Arsenal yang telah mendapatkan lebih banyak menit bermain di level klub dalam beberapa bulan terakhir karena cedera Williamson dan prospek muda Inggris Katie Reid.

    Namun, Greenwood dan Le Tissier mungkin dibutuhkan di posisi bek sayap. Hal ini karena Lucy Bronze dan Taylor Hinds baru saja pulih dari cedera, sementara Niamh Charles masih absen. Anouk Denton tidak masuk skuad kali ini, dengan Wiegman memanggil Poppy Pattinson untuk pertama kalinya.

    Kondisi tersebut dapat dengan cepat mengurangi opsi bek tengah, dan bagaimana manajer Inggris mengelola situasi tersebut akan menarik untuk dilihat. Para beknya tidak diharapkan akan diuji terlalu banyak selama jendela transfer ini, tetapi hal itu hanya berarti mereka perlu lebih tajam dan waspada untuk dapat menangani ancaman apa pun yang muncul. 

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Peran Park

    Ada argumen yang mengatakan bahwa tidak ada pemain Inggris yang sedang dalam performa lebih baik daripada Jess Park saat ini. Pemain berusia 24 tahun ini sedang dalam performa gemilang di Manchester United, setelah mengambil peran bebas bergerak bersama Setan Merah yang sangat cocok dengan kreativitasnya dan tampaknya memaksimalkan potensinya. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana hal itu akan diterapkan di timnas Inggris? Itulah yang pasti akan dipikirkan oleh Wiegman.

    Minggu ini, Lionesses akan kehilangan Ella Toone, yang telah memulai sebagai No.10 dalam sembilan dari 11 pertandingan terakhir mereka. Menggantikannya dengan Park tidak akan mengejutkan, meskipun dia telah bersinar di United dengan sering memulai dalam peran yang lebih lebar yang memungkinkan dia bergerak ke ruang-ruang yang tersedia. Jika Park berada dalam peran sentral, dia perlu diberi kebebasan untuk bergerak, bukan dibatasi di tengah lapangan.

    Posisi potensial Park menjadi lebih menarik dengan kembalinya James, pemain lain yang saat ini menikmati peran bebas di Chelsea. James pernah dimainkan di posisi No.10 oleh Wiegman, tetapi dipindahkan ke sayap selama Euro 2025, dan hal itu tampaknya memberikan keseimbangan yang lebih baik bagi tim.

    Apakah ada ruang dalam skuad Inggris untuk keduanya diberikan peran yang sama ekspresif? Mungkin untuk pertandingan ini bisa berhasil. Namun, melawan tim seperti Spanyol, mungkin tidak. Itu adalah sesuatu yang mungkin akan dievaluasi oleh Wiegman minggu ini.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    Tidak ada istirahat untuk Russo?

    Meskipun Inggris memiliki banyak pilihan di beberapa posisi, posisi penyerang tengah bukanlah salah satunya. Alessia Russo, penyerang utama The Lionesses, dalam kondisi prima dan tampil apik, dengan lima gol dalam enam pertandingan terakhirnya untuk Arsenal menjelang jeda. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk para pemain cadangannya.

    Michelle Agyemang absen sejak mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) dalam kemenangan atas Australia pada Oktober lalu dan tidak akan tersedia lagi musim ini. Aggie Beever-Jones, di sisi lain, mengalami cedera pergelangan kaki dalam beberapa pekan terakhir, yang membatasinya hanya tampil tiga kali untuk Chelsea sejak awal tahun. Semua penampilannya berasal dari bangku cadangan, dengan total hanya 48 menit bermain.

    Berita baiknya, Russo mendapat sedikit istirahat di level klub belakangan ini. Dia duduk di bangku cadangan dalam dua dari enam pertandingan terakhir Arsenal, hal yang jarang terjadi bagi mantan bintang Manchester United ini, jadi memainkannya sebagai starter dalam kedua pertandingan Inggris pekan ini tidak akan terlalu membebani kondisinya.

    Namun, pertandingan-pertandingan ini juga mungkin memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada penyerang lain. Sayangnya, tidak banyak opsi untuk posisi tersebut karena cedera dan karena Wiegman belum menambahkan pemain lain di posisi tersebut ke skuadnya.

  • England Women 2025Getty Images

    Selisih tipis

    Sebagian besar orang mengharapkan Inggris dan Spanyol akan dengan mudah mengalahkan Ukraina dan Islandia baik di kandang maupun tandang dalam beberapa bulan ke depan, sehingga pertarungan antara dua kekuatan utama dalam sepak bola wanita Eropa ini berpotensi menentukan siapa yang akan finis di puncak grup kualifikasi ini. Bahkan begitu, ketika kedua tim bertanding di Liga Bangsa-Bangsa Wanita 2025, mereka berbagi kemenangan kandang dan tandang, dengan Inggris menang 1-0 di Wembley sebelum Spanyol menang 2-1 di Catalunya, artinya selisih gol dalam pertandingan tersebut juga imbang.

    Pada dasarnya, sama sekali tidak mustahil bahwa pemenang grup ini bisa ditentukan berdasarkan selisih gol, bukan poin atau rekor head-to-head. Oleh karena itu, sangat penting bagi Inggris untuk tidak terpeleset dalam pertandingan melawan Ukraina dan Islandia, sementara juga mungkin krusial untuk mencetak banyak gol dalam prosesnya.

    Beruntung, mencetak banyak gol adalah hal yang lebih baik dilakukan oleh Lionesses di bawah Wiegman dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun, mereka juga rentan terhadap kesalahan yang mengejutkan, seperti kekalahan dari Belgia dan imbang dengan Portugal tahun lalu.

    Prioritas utama tentu saja adalah meraih tiga poin. Namun, jika Inggris kemudian berada dalam posisi yang nyaman, mempercepat laju dan benar-benar melaju dengan kuat juga bisa menjadi hal yang penting. Akan menarik untuk melihat bagaimana skor yang dicatat oleh Lionesses dan Spanyol dalam jeda ini dibandingkan, menjelang pertemuan pertama mereka pada April mendatang.

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Lebih banyak debut?

    Wiegman berharap timnya dapat memenangkan kedua pertandingan ini dengan mudah, dan ada beberapa alasan di baliknya, termasuk bahwa hal ini dapat membuka jalan bagi debut-debut baru di timnas Inggris. Ada dua pemain yang belum pernah bermain untuk timnas Inggris dalam skuad Lionesses bulan ini, dan jika kesempatan tepat, staf pasti ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang dapat ditawarkan oleh wajah-wajah baru ini dengan membiarkan mereka bermain di lapangan.

    Salah satunya adalah Freya Godfrey, penyerang berbakat berusia 20 tahun yang kembali ke skuad senior Inggris setelah mendapat panggilan pertamanya pada November. Godfrey tampil impresif untuk London City Lionesses musim ini dan datang ke kamp dengan catatan dua gol dan satu assist dalam lima pertandingan terakhirnya. Dengan Beth Mead cedera dan Chloe Kelly baru saja kembali dari cedera, dia berpotensi mendapat menit bermain di sayap.

    Pattinson adalah panggilan baru lainnya. Rekan setim Godfrey di klub telah mengalami cedera musim ini tetapi telah pulih sepenuhnya dalam beberapa minggu terakhir, memulai semua enam pertandingan terakhir London City. 

    "Saya pikir dia telah menampilkan performa yang sangat baik," kata Wiegman tentang pemain berusia 25 tahun itu pekan lalu. “Dia adalah bek kiri yang sangat proaktif, menguasai seluruh sayap, mengambil banyak inisiatif, dan yang saya sukai adalah saat menguasai bola, dia benar-benar ingin bermain ke depan."

    Dengan Hinds baru saja pulih dari cedera, Charles absen, dan Denton tidak dipanggil, Pattinson, seperti Godfrey, bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan menit bermain dari manajer yang memberikan tidak kurang dari tujuh debut pada 2025.

