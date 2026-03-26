Marco Reus (36) semakin memicu spekulasi seputar kemungkinan kembalinya Jadon Sancho (26) ke Borussia Dortmund.
Kembalinya Jadon Sancho ke BVB yang spektakuler mendapat dukungan dari seorang tokoh terkemuka
Kepada Sport Bild, legenda BVB itu mengatakan: "Saran utama saya untuk Jadon adalah mencari tempat di mana dia bisa merasa nyaman kembali dan menemukan kembali permainannya. Dan jika itu di BVB, maka itu akan baik bagi dirinya maupun bagi Dortmund!"
Reus, yang menjadi rekan setim Sancho dari 2017 hingga 2021 serta pada paruh pertama 2024, menyoroti kualitas istimewanya: "Saya jarang bermain bersama pemain yang secara naluriah dan dalam situasi sulit mampu mengambil keputusan sebaik itu."
Dortmund ingin mendatangkan kembali Sancho — tapi tidak dengan cara apa pun
Selama beberapa hari terakhir, kembalinya pemain serang tersebut menjadi bahan pembicaraan. Menurut informasi dariBild, BVB, terutama Presiden Hans-Joachim Watze, tertarik untuk mendatangkannya, namun hanya dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun transfer ini bebas biaya, mereka tidak ingin membayar uang tunai dan hanya akan menawarkan gaji maksimal lima juta euro ditambah bonus kepada sang pemain.
Sancho pindah dari akademi Manchester City ke Dortmund pada 2017 dan menjadi pemain inti di sana sejak 2018. Pada 2021, ia pindah ke Manchester United dengan biaya transfer 85 juta euro, namun tidak pernah benar-benar menyesuaikan diri di sana. Pada musim dingin 2024, ia kembali ke BVB dengan status pinjaman selama enam bulan. Setelah itu, ManUnited meminjamkannya ke Chelsea FC selama satu tahun. Pada tahun terakhir kontraknya, ia kembali dipinjamkan, kali ini ke Aston Villa. Untuk tim peringkat keempat Liga Premier tersebut, ia hanya mencetak satu gol dan tiga assist dalam 31 penampilan.
Reus bisa membayangkan untuk tetap tinggal di AS
Reus, yang dikabarkan berteman baik dengan Sancho, pindah ke LA Galaxy pada tahun 2024. Kontraknya di sana masih berlaku hingga akhir 2027. Setelah pensiun, ia akan bertugas sebagai duta merek untuk BVB. Namun, kepada Sport Bild, ia mengisyaratkan bahwa ia juga bisa membayangkan untuk tinggal lebih lama di AS.
Reus mengatakan: "Saat ini, kami merasa sangat nyaman di sini sebagai sebuah keluarga. Apakah kami akan tetap tinggal di sini setelah karier aktif saya berakhir, itu tergantung pada berbagai hal, tetapi pada dasarnya kami bisa membayangkan untuk tinggal lebih lama."
Jadon Sancho: Statistik penampilannya pada musim 2025/26
Penampilan
31
Gol
1
Assist
3
Menit bermain
1.520