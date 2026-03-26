Kembalinya Jadon Sancho ke BVB yang spektakuler mendapat dukungan dari seorang tokoh terkemuka

Selama beberapa hari terakhir, kembalinya pemain serang tersebut menjadi bahan pembicaraan. Menurut informasi dariBild, BVB, terutama Presiden Hans-Joachim Watze, tertarik untuk mendatangkannya, namun hanya dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun transfer ini bebas biaya, mereka tidak ingin membayar uang tunai dan hanya akan menawarkan gaji maksimal lima juta euro ditambah bonus kepada sang pemain.

Sancho pindah dari akademi Manchester City ke Dortmund pada 2017 dan menjadi pemain inti di sana sejak 2018. Pada 2021, ia pindah ke Manchester United dengan biaya transfer 85 juta euro, namun tidak pernah benar-benar menyesuaikan diri di sana. Pada musim dingin 2024, ia kembali ke BVB dengan status pinjaman selama enam bulan. Setelah itu, ManUnited meminjamkannya ke Chelsea FC selama satu tahun. Pada tahun terakhir kontraknya, ia kembali dipinjamkan, kali ini ke Aston Villa. Untuk tim peringkat keempat Liga Premier tersebut, ia hanya mencetak satu gol dan tiga assist dalam 31 penampilan.