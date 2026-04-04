Kembali ke titik awal... Penampilan gemilang Diaz bersama Real Madrid berhadapan dengan badai Mbappé

Apakah Arbeloa menepati janjinya kepada bintang asal Maroko itu?

Pemain Real Madrid asal Maroko, Ibrahim Diaz, terancam kembali ke bangku cadangan seiring kembalinya penyerang Prancis Kylian Mbappé ke skuad.

Hal ini terjadi setelah periode penampilan gemilang yang ditunjukkan bintang Maroko tersebut dalam susunan pemain inti Los Blancos selama pertandingan-pertandingan terakhir.

  • Situasi yang tidak menentu

    Menurut surat kabar Spanyol "AS", Diaz telah mengalami perubahan drastis bersama Real Madrid musim ini, dari kondisi absen total menjadi penampilan yang kuat, lalu akan kembali ke posisi "standby" lagi, dalam musim di mana bintang asal Maroko ini tidak mengenal jalan tengah.

    Surat kabar tersebut mencatat bahwa Diaz sering duduk di bangku cadangan untuk waktu yang lama atau masuk ke susunan pemain inti dalam beberapa pertandingan, hal yang telah ia lakukan dalam lima pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, di mana ia memanfaatkan absennya Mbappé sehingga pelatih Arbeloa menempatkannya sebagai rekan Vinícius Júnior di lini serang, menghasilkan hasil yang menonjol, namun dengan kembalinya Kylian, bintang Maroko itu harus kembali ke "titik nol" sambil menunggu peluang baru.

    Kesempatan ini mungkin muncul saat menghadapi Real Mallorca, di mana Arbeloa menimbulkan keraguan mengenai kemungkinan memberi istirahat kepada Vinícius Júnior dalam rotasi terbatas. Pelatih Madrid itu mengatakan: "Vinícius merasa kelelahan dan itu wajar, saya rasa dia belum pernah istirahat sehari pun sejak awal tahun 2026. Kita lihat bagaimana kondisinya hari Jumat ini sebelum pertandingan Sabtu, dan saat itulah kita akan memutuskan."

    Bintang asal Maroko ini menjadi pihak yang paling langsung terdampak oleh keputusan ini. Jika Vinícius bermain, Díaz harus menyerahkan posisinya kepada Mbappé. Namun, Díaz memiliki opsi lain, karena Arbeloa perlu merombak lini tengah akibat absennya Valverde yang sedang menjalani skorsing, dan posisi tersebut juga bisa diisi oleh mantan pemain City tersebut.

  • Janji Arbeloa

    Posisi gelandang tengah adalah tempat di mana Díaz mulai menonjol dalam skema Arbeloa, baik saat ia masuk sebagai pengganti Bellingham setelah pemain tersebut cedera dalam laga melawan Rayo Vallecano, maupun melalui menit-menit bermain yang ia dapatkan saat melawan Real Sociedad, Osasuna, dan Benfica, hingga pelatih menemukan tempat baginya di jantung serangan, tepatnya dalam pertandingan melawan Celta Vigo yang menjadi titik balik musim ini dan awal kebangkitan tim.

    Sejak saat itu, Real Madrid tak henti-hentinya meraih kemenangan, begitu pula Diaz yang tak henti-hentinya menjadi starter, setelah sebelumnya tampil sebagai pengganti dalam 5 pertandingan berturut-turut (dengan total 359 menit), yang merupakan rentetan penampilannya terbaik sejak bergabung dengan Los Blancos, Lonjakan ini datang secara tak terduga setelah ia menghabiskan 9 pertandingan berturut-turut di bangku cadangan (hanya bermain selama 165 menit), dan hanya bermain 3 menit dalam dua pertandingan sebelum laga melawan "Balaídos".

    Arbeloa mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Mallorca, memuji kemampuan pemain Maroko tersebut: "Saya yakin dia akan terus mendapatkan banyak menit bermain dari sekarang hingga akhir musim karena dia pantas mendapatkannya dan memainkan peran yang sangat penting. Dia memberi kami banyak hal saat menjadi starter, dan dia juga mampu masuk dari bangku cadangan dan memberikan kontribusi. Dia datang dari situasi yang tidak mudah, dan dia tahu cara berjuang. Ketika saya memberinya kesempatan, dia membuktikan kualitas pemain yang dia miliki."

