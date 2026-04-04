Kembali ke titik awal... Penampilan gemilang Diaz bersama Real Madrid berhadapan dengan badai Mbappé

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Diaz telah mengalami perubahan drastis bersama Real Madrid musim ini, dari kondisi absen total menjadi penampilan yang kuat, lalu akan kembali ke posisi "standby" lagi, dalam musim di mana bintang asal Maroko ini tidak mengenal jalan tengah.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Diaz sering duduk di bangku cadangan untuk waktu yang lama atau masuk ke susunan pemain inti dalam beberapa pertandingan, hal yang telah ia lakukan dalam lima pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, di mana ia memanfaatkan absennya Mbappé sehingga pelatih Arbeloa menempatkannya sebagai rekan Vinícius Júnior di lini serang, menghasilkan hasil yang menonjol, namun dengan kembalinya Kylian, bintang Maroko itu harus kembali ke "titik nol" sambil menunggu peluang baru.

Kesempatan ini mungkin muncul saat menghadapi Real Mallorca, di mana Arbeloa menimbulkan keraguan mengenai kemungkinan memberi istirahat kepada Vinícius Júnior dalam rotasi terbatas. Pelatih Madrid itu mengatakan: "Vinícius merasa kelelahan dan itu wajar, saya rasa dia belum pernah istirahat sehari pun sejak awal tahun 2026. Kita lihat bagaimana kondisinya hari Jumat ini sebelum pertandingan Sabtu, dan saat itulah kita akan memutuskan."

Bintang asal Maroko ini menjadi pihak yang paling langsung terdampak oleh keputusan ini. Jika Vinícius bermain, Díaz harus menyerahkan posisinya kepada Mbappé. Namun, Díaz memiliki opsi lain, karena Arbeloa perlu merombak lini tengah akibat absennya Valverde yang sedang menjalani skorsing, dan posisi tersebut juga bisa diisi oleh mantan pemain City tersebut.