Kemarahan yang terpendam di lorong-lorong Real Madrid: ancaman nyata mengintai Mourinho

Atmosfer dukungan tanpa syarat yang mengiringi kembalinya pelatih Jose Mourinho ke Real Madrid mulai berubah secara perlahan menjadi sikap menunggu dan waspada di lingkungan manajemen klub, meski ia tetap mendapat dukungan penuh dari para pemainnya di ruang ganti.
Real Madrid yang menempati peringkat keempat (18 poin) bersiap menghadapi laga berat malam ini melawan Sevilla yang berada di posisi kelima (14 poin) pada pekan kesembilan Liga Spanyol. Tim besutan Mourinho berupaya meraih beberapa hal sekaligus, pertama memanfaatkan hasil buruk Real Betis (19 poin) untuk merebut posisi ketiga, sekaligus menambah kepercayaan diri tim sebelum El Clasico.