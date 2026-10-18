Kemarahan yang terpendam di lorong-lorong Real Madrid: ancaman nyata mengintai Mourinho

Becon, yang sebelumnya bekerja untuk AS, Goal, dan Relevo, melanjutkan: "Ada suara-suara berpengaruh di Real Madrid yang tidak puas dengan apa yang mereka lihat. Mereka juga tidak menyukai absennya Diomande dari susunan pemain inti, atau perubahan yang terjadi pada Arda Guler yang mereka nilai tidak tepat."

Ia menegaskan: "Mereka berharap kebebasan dalam mengambil keputusan ini diterjemahkan menjadi perubahan radikal yang lebih jelas. Meski demikian, ada kemiripan besar dengan musim lalu, baik dalam gaya bermain maupun dalam beberapa keputusan."

Ia menutup: "Antusiasme yang menyertai kembalinya Mourinho telah memberi ruang, di sebagian kalangan pejabat klub, bagi pandangan yang lebih kritis dan menuntut hasil, dan dalam beberapa kasus yang keras, penantian itu berubah menjadi anak panah kritik yang tajam."