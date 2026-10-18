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Kemarahan yang terpendam di lorong-lorong Real Madrid: ancaman nyata mengintai Mourinho

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
J. Mourinho
Y. Diomande
A. Guler
Spanyol
Portugal
Côte d’Ivoire
Turki

Kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan!

Atmosfer dukungan tanpa syarat yang mengiringi kembalinya pelatih Jose Mourinho ke Real Madrid mulai berubah secara perlahan menjadi sikap menunggu dan waspada di lingkungan manajemen klub, meski ia tetap mendapat dukungan penuh dari para pemainnya di ruang ganti.

Real Madrid yang menempati peringkat keempat (18 poin) bersiap menghadapi laga berat malam ini melawan Sevilla yang berada di posisi kelima (14 poin) pada pekan kesembilan Liga Spanyol. Tim besutan Mourinho berupaya meraih beberapa hal sekaligus, pertama memanfaatkan hasil buruk Real Betis (19 poin) untuk merebut posisi ketiga, sekaligus menambah kepercayaan diri tim sebelum El Clasico.

  • Jurang antara ekspektasi dan kenyataan: Mourinho dalam tanda tanya

    Menurut analisis jurnalis Spanyol Jorge Picon, "Oktober menjadi bulan yang dingin bagi Mourinho", seraya menyebut bahwa kepulangannya membuat semua orang membayangkan Real Madrid akan berubah menjadi sosok yang berbeda (dibanding musim lalu).

    Ia melanjutkan: "(Mourinho) diberi kebebasan untuk mengambil keputusan, pendapatnya didengarkan soal transfer, dan dana diinvestasikan – berdasarkan pandangannya – untuk memperkuat tim. Dukungan ini menyuburkan ekspektasi yang kini mulai memudar."

    Ia mengungkapkan: "Keraguan itu muncul dari manajemen tingkat atas, bukan dari ruang ganti, di mana Mourinho masih mendapat dukungan para pemainnya."

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  • Suara-suara berpengaruh menanti, dan anak panah kritik yang menusuk

    Becon, yang sebelumnya bekerja untuk AS, Goal, dan Relevo, melanjutkan: "Ada suara-suara berpengaruh di Real Madrid yang tidak puas dengan apa yang mereka lihat. Mereka juga tidak menyukai absennya Diomande dari susunan pemain inti, atau perubahan yang terjadi pada Arda Guler yang mereka nilai tidak tepat."

    Ia menegaskan: "Mereka berharap kebebasan dalam mengambil keputusan ini diterjemahkan menjadi perubahan radikal yang lebih jelas. Meski demikian, ada kemiripan besar dengan musim lalu, baik dalam gaya bermain maupun dalam beberapa keputusan."

    Ia menutup: "Antusiasme yang menyertai kembalinya Mourinho telah memberi ruang, di sebagian kalangan pejabat klub, bagi pandangan yang lebih kritis dan menuntut hasil, dan dalam beberapa kasus yang keras, penantian itu berubah menjadi anak panah kritik yang tajam."

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