Legenda Sami Al-Jaber, mantan bintang timnas Arab Saudi, kembali membuka file terkenal antara Senegal dan Maroko di final Piala Afrika terakhir, setelah kekalahan Al-Ahli dari Sundowns dalam turnamen Piala Antarbenua, pada Sabtu malam ini.

Al-Ahli kalah dari Sundowns dengan skor (1-2), dalam pertandingan yang digelar di Afrika Selatan di bawah sorotan para pejabat tinggi, terutama Patrice Motsepe, presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika.

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