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Kemarahan Saudi: Kekalahan mengejutkan Al Ahli dari Sundowns membuka kembali berkas Maroko dan Senegal

Mamelodi Sundowns FC vs Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Africa Cup of Nations
Afrika Selatan
Arab Saudi
Senegal
Maroko

Pernyataan berapi-api

Legenda Sami Al-Jaber, mantan bintang timnas Arab Saudi, kembali membuka file terkenal antara Senegal dan Maroko di final Piala Afrika terakhir, setelah kekalahan Al-Ahli dari Sundowns dalam turnamen Piala Antarbenua, pada Sabtu malam ini.

Al-Ahli kalah dari Sundowns dengan skor (1-2), dalam pertandingan yang digelar di Afrika Selatan di bawah sorotan para pejabat tinggi, terutama Patrice Motsepe, presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika.

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  • Al-Jaber meledak dengan pernyataan berapi-api

    Al-Jaber mengatakan dalam pernyataan melalui program "Nadina" seusai pertandingan: "Ada banyak keraguan atas sejumlah keputusan, di antaranya momen offside Ivan Toney saat berhadapan satu lawan satu dengan gawang Sundowns".

    Ia menambahkan: "Salah satu kelemahan teknologi video adalah membiarkannya menarik garis offside sesuka hati dan mengendalikan mekanisme ini. Ada 100 juta keraguan atas keputusan ini dengan kehadiran Motsepe, presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika sekaligus pemilik klub itu sejak awal".

    Ia menutup: "Kami di era Motsepe hingga kini bahkan tidak tahu siapa juara Afrika pada edisi terakhir, Senegal atau Maroko? Tanda tanya besar".


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  • Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

    Berkas Maroko dan Senegal

    Final Piala Afrika 2025 menyuguhkan pertarungan seru antara Maroko dan Senegal di Ibu Kota Rabat, dan pada awalnya laga berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0 setelah babak perpanjangan waktu, setelah Pape Gueye mencetak gol penentu pada menit ke-93. Sebelumnya, timnas Maroko menyia-nyiakan peluang untuk unggul di waktu normal, setelah Edouard Mendy menepis tendangan penalti yang dieksekusi oleh Brahim Diaz.

    Pertandingan itu diwarnai kontroversi besar setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes atas keputusan pemberian tendangan penalti untuk Maroko, sebelum akhirnya mereka kembali untuk melanjutkan laga usai penghentian yang berlangsung beberapa menit.

    Setelah permainan dilanjutkan, Diaz menyia-nyiakan tendangan tersebut, kemudian Gueye mencetak gol kemenangan bagi Senegal di awal babak perpanjangan waktu.

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    Namun, kisah final ini tidak berakhir saat peluit panjang dibunyikan, karena Konfederasi Sepak Bola Afrika kemudian memutuskan untuk membatalkan hasil pertandingan dan menganggap Senegal mengundurkan diri, sehingga Maroko dinyatakan sebagai juara dengan skor 3-0.

    Dengan demikian, timnas Maroko meraih trofi Piala Afrika untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, dan yang pertama sejak tahun 1976, sementara Senegal dicabut gelarnya yang sempat mereka rayakan seusai pertandingan.

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