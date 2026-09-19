Final Piala Afrika 2025 menyuguhkan pertarungan seru antara Maroko dan Senegal di Ibu Kota Rabat, dan pada awalnya laga berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0 setelah babak perpanjangan waktu, setelah Pape Gueye mencetak gol penentu pada menit ke-93. Sebelumnya, timnas Maroko menyia-nyiakan peluang untuk unggul di waktu normal, setelah Edouard Mendy menepis tendangan penalti yang dieksekusi oleh Brahim Diaz.
Pertandingan itu diwarnai kontroversi besar setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes atas keputusan pemberian tendangan penalti untuk Maroko, sebelum akhirnya mereka kembali untuk melanjutkan laga usai penghentian yang berlangsung beberapa menit.
Setelah permainan dilanjutkan, Diaz menyia-nyiakan tendangan tersebut, kemudian Gueye mencetak gol kemenangan bagi Senegal di awal babak perpanjangan waktu.
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Namun, kisah final ini tidak berakhir saat peluit panjang dibunyikan, karena Konfederasi Sepak Bola Afrika kemudian memutuskan untuk membatalkan hasil pertandingan dan menganggap Senegal mengundurkan diri, sehingga Maroko dinyatakan sebagai juara dengan skor 3-0.
Dengan demikian, timnas Maroko meraih trofi Piala Afrika untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, dan yang pertama sejak tahun 1976, sementara Senegal dicabut gelarnya yang sempat mereka rayakan seusai pertandingan.