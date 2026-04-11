Kellini: Kami senang dengan kesepakatan baru Juventus... dan kami tidak peduli dengan kegagalan Milan

Bianconeri merombak proyek barunya

Di tengah percepatan langkah-langkah di internal Juventus untuk merestrukturisasi proyek olahraga mereka menjelang musim-musim mendatang, muncul sinyal-sinyal jelas dari dalam klub yang menegaskan kepuasan terhadap arah saat ini dan stabilitas teknis yang ditunjukkan oleh staf pelatih di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti.

Direktur olahraga klub, Giorgio Chiellini, mengungkapkan kebahagiaannya atas kesepakatan baru ini: penandatanganan kontrak baru oleh pelatih asal Italia tersebut yang mengikatnya dengan tim hingga Juni 2028.

Hal ini merupakan langkah penting bagi klub yang mencerminkan keinginan manajemen untuk mempertahankan stabilitas teknis.

  • Merencanakan masa depan Juventus

    "Saya sudah memberitahu kalian sejak berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan lalu bahwa hal ini (perpanjangan kontrak Spalletti) tidak akan menjadi masalah, jadi saya senang kalian tidak perlu lagi menanyakan soal kontraknya kepada saya," kata Chiellini sambil tersenyum dalam wawancara dengan Sky Sport Italia dan Dazn Italia.

    Dia melanjutkan: "Hal ini sudah diperkirakan, dan mungkin tidak sepenuhnya pasti, tetapi ini adalah akhir yang wajar dari proses yang kami mulai sejak kedatangannya. Sekarang kami akan menjalani beberapa pertandingan tersisa musim ini, lalu kami akan memiliki waktu untuk merencanakan masa depan bersama."

  • Tidak ada waktu untuk menebusnya

    Mengenai persaingan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa, Chiellini menambahkan: "Kami tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan Milan (kekalahan 3-0 hari ini dari Udinese), kami fokus pada apa yang harus kami lakukan, karena ada tim lain seperti Atalanta, Como, dan Roma yang menjadi pesaing langsung kami."

    Dia melanjutkan: "Persaingan ini mungkin akan berlanjut hingga menit terakhir pertandingan terakhir, jadi pertandingan langsung seperti pertandingan malam ini bisa menjadi penentu, karena waktu yang tersisa tidak cukup untuk menebus kekalahan."

    Dia melanjutkan tentang pertandingan hari ini: "Atalanta adalah tim kuat yang meraih hasil luar biasa, dan memiliki keunggulan tambahan berupa faktor kandang malam ini."

    Juventus kehilangan jasa Weston McKennie, yang dijuluki "Joker" setelah diskors, sementara Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic, dan Mattia Perin absen karena cedera.

  • Kesepakatan Bouga... dan Strategi Pembangunan

    Mengenai masa depan Puga setelah belakangan ini sering diturunkan sebagai penyerang palsu, serta apakah Juventus akan membelinya secara permanen dari Olympique Marseille seharga 4,8 juta euro ditambah klausul tambahan, Chiellini menjawab: "Dia telah beradaptasi dengan sangat baik dan harganya masuk akal, jadi kami akan mengevaluasi hal ini di akhir musim, tetapi jelas kami akan sangat senang mempertahankannya. Kemungkinan besar masa depannya bersama Juventus."

    Kellini menyimpulkan: "Strategi kami bertujuan untuk membangun daya saing guna meraih kemenangan dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa hal akan berubah jika kami lolos ke Liga Champions, namun kami akan mengevaluasinya pada waktunya."