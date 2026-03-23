Kelemahan besar FC Barcelona: Akankah Hansi Flick memanfaatkannya di Bundesliga?

Seperti dilaporkan oleh Sport Spanyol, Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen dikabarkan menjadi incaran utama direktur olahraga Deco di FC Barcelona.
Ini bukan pertama kalinya bek kiri tersebut dikaitkan dengan klub pemuncak klasemen Spanyol. Meskipun Grimaldo masih terikat kontrak dengan Werkself hingga 2027, namun kabarnya ada klausul pelepasan dalam kontraknya yang hanya berlaku untuk klub-klub Spanyol. Dengan demikian, ia bisa kembali ke negara asalnya dengan biaya sekitar 20 juta euro, sementara FC Bayern München yang juga dikabarkan tertarik kemungkinan harus membayar lebih.
Menurut laporan terbaru, Barca melihat kebutuhan mendesak untuk memperkuat sisi pertahanan kiri. Alejandro Balde terus-menerus berjuang melawan masalah cedera dan Joao Cancelo tidak selalu tampil meyakinkan sebagai penggantinya dalam pertandingan-pertandingan terakhir.
Meskipun Cancelo dianggap sebagai pilihan utama pelatih Hansi Flick pada musim dingin, ia hanya dipinjamkan dari Al-Hilal. Masa depannya dalam jangka panjang masih belum jelas.
Grimaldo dididik di La Masia
Karena Grimaldo baru-baru ini telah menegaskan bahwa ia tidak ingin memperpanjang kontraknya di Jerman, Barca berharap dapat merekrut pemain berusia 30 tahun itu dengan biaya hanya 15 juta euro dalam situasi ini. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi sebagai pesepakbola, klub Catalan tersebut kabarnya berharap tidak perlu mengeluarkan biaya gaji yang terlalu besar.
Terlebih lagi, Grimaldo sendiri menyebutnya sebagai "tujuan" untuk suatu saat bisa bermain untuk FC Barcelona. "Saya tumbuh besar di La Masia. (Barcelona, Catatan Redaksi) adalah klub tempat saya tumbuh sebagai pemain dan sebagai manusia. Ini adalah klub yang sudah saya impikan untuk bermain sejak kecil," jelasnya sekitar setahun yang lalu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar CatalanEl Periodico.
Pemain kelahiran Valencia ini menghabiskan delapan tahun masa mudanya di La Masia, akademi bakat Barca, sebelum pindah ke Benfica Lisbon pada usia 20 tahun. Di sana ia bermain dari 2016 hingga 2023, dan sejak saat itu Grimaldo bermain untuk Leverkusen.
Dalam 137 pertandingan resmi, ia telah mencetak 28 gol dan 44 assist untuk Werkself. Pada musim ganda 2023/2024, pemain dengan teknik mumpuni ini menjadi bagian penting dari tim yang dilatih oleh pelatih sukses saat itu, Xabi Alonso.
Alejandro Grimaldo: Statistiknya pada musim 2025/2026
Permainan 38 Menit bermain 3.318 Gol 12 Assist 11 Kartu kuning 7 Kartu merah -