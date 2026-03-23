Kelemahan besar FC Barcelona: Akankah Hansi Flick memanfaatkannya di Bundesliga?

Karena Grimaldo baru-baru ini telah menegaskan bahwa ia tidak ingin memperpanjang kontraknya di Jerman, Barca berharap dapat merekrut pemain berusia 30 tahun itu dengan biaya hanya 15 juta euro dalam situasi ini. Mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi sebagai pesepakbola, klub Catalan tersebut kabarnya berharap tidak perlu mengeluarkan biaya gaji yang terlalu besar.

Terlebih lagi, Grimaldo sendiri menyebutnya sebagai "tujuan" untuk suatu saat bisa bermain untuk FC Barcelona. "Saya tumbuh besar di La Masia. (Barcelona, Catatan Redaksi) adalah klub tempat saya tumbuh sebagai pemain dan sebagai manusia. Ini adalah klub yang sudah saya impikan untuk bermain sejak kecil," jelasnya sekitar setahun yang lalu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar CatalanEl Periodico.

Pemain kelahiran Valencia ini menghabiskan delapan tahun masa mudanya di La Masia, akademi bakat Barca, sebelum pindah ke Benfica Lisbon pada usia 20 tahun. Di sana ia bermain dari 2016 hingga 2023, dan sejak saat itu Grimaldo bermain untuk Leverkusen.

Dalam 137 pertandingan resmi, ia telah mencetak 28 gol dan 44 assist untuk Werkself. Pada musim ganda 2023/2024, pemain dengan teknik mumpuni ini menjadi bagian penting dari tim yang dilatih oleh pelatih sukses saat itu, Xabi Alonso.