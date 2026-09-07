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Kelegaan besar bagi Barcelona saat Eric Garcia terhindar dari cedera serius setelah insiden hidung berdarah di Mestalla
Kekhawatiran cedera di Mestalla memicu ketegangan
Atmosfer di Mestalla dipenuhi kemenangan bagi Barcelona saat mereka meraih kemenangan meyakinkan 5-0, tetapi malam itu sempat tercoreng oleh insiden yang mengkhawatirkan yang melibatkan Garcia. Dalam kemelut di area pertahanan setelah sepak pojok Valencia, mantan pemain Manchester City itu terkena lengan liar dari Rodri di wajah. Benturannya langsung terasa dan terlihat jelas, membuat sang bek memegangi wajahnya saat darah mulai mengucur dari hidungnya, sehingga tim medis harus segera dipanggil untuk memberi penanganan di lapangan.
Garcia tampak sangat tertekan saat dia dibawa menuju bangku cadangan, sebelum akhirnya ditarik keluar bahkan sebelum laga memasuki menit ke-30. Mengingat riwayat sang pemain belakangan ini dengan masalah serupa, ada rasa cemas yang begitu terasa di kubu Barcelona bahwa pemain serbabisa asal Spanyol itu bisa saja harus menepi dalam waktu yang lama. Tim medis segera membawanya ke ruang ganti untuk evaluasi lebih lanjut guna memastikan apakah ada kerusakan struktural pada batang hidung atau area tulang pipinya.
- Getty Images Sport
Tanda-tanda positif di Ciutat Esportiva
Terlepas dari kekhawatiran awal soal patah tulang, kabar yang muncul dari Ciutat Esportiva Joan Gamper pada Senin pagi sangat positif bagi Hansi Flick. Menurut Mundo Deportivo, Garcia terlihat ikut serta dalam sesi pemulihan dan persiapan tim tanpa kesulitan yang terlihat, menandakan bahwa benturan itu tidak sekatastrofik yang semula dikhawatirkan. Kehadirannya bersama kelompok tim menunjukkan bahwa staf medis telah memberinya izin untuk menjalani aktivitas ringan, yang menjadi kelegaan besar bagi skuad yang musim ini sudah menghadapi cukup banyak absennya pemain di lini belakang.
Meski sang pemain tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang berarti selama latihan, ia tidak akan menjadi bagian dari skuad yang berangkat untuk laga Eropa berikutnya. Garcia saat ini sedang menjalani skorsing di Liga Champions, yang berarti ia akan absen dalam duel melawan Feyenoord. Jeda paksa ini justru menguntungkan Barcelona karena memberi bek tersebut tambahan waktu untuk pulih sepenuhnya dari trauma pada wajah tanpa tekanan untuk segera kembali tampil dalam pertandingan kompetitif.
Langkah-langkah perlindungan dan ketergantungan taktis Flick
Untuk memastikan tidak ada kemunduran, Garcia diperkirakan akan menggunakan masker pelindung wajah selama beberapa pekan ke depan. Situasi ini bukan hal baru bagi pemain asal Martorell tersebut, yang musim lalu sempat terkenal mengenakan pelindung kepala serupa setelah mengalami patah tulang dalam pertandingan melawan Club Brugge. Masker itu akan berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk melindungi area yang terdampak dari kontak fisik lebih lanjut selama sesi latihan dan pertandingan, sehingga ia bisa mempertahankan gaya bertahannya yang agresif tanpa risiko membuka kembali cedera tersebut.
Juru taktik asal Jerman itu dikabarkan bisa bernapas lega saat melihat Garcia kembali berlatih di lapangan, karena kehilangan pemain dengan kecerdasan taktis seperti dirinya akan sangat menghambat rencana rotasi tim di tengah jadwal September yang padat.
- Getty Images Sport
Menjelang kembalinya La Liga
Dengan skorsing Liga Champions yang membuatnya absen dari sorotan pada pertengahan pekan, kini semua mata tertuju pada kembalinya Garcia ke ajang La Liga. Jika tidak ada komplikasi di menit-menit akhir atau kendala tak terduga pada tahap akhir pemulihannya, bek tersebut diperkirakan akan sepenuhnya tersedia untuk pertandingan melawan Levante pada Minggu, 13 September. Tim medis klub akan terus memantau perkembangannya sepanjang pekan, tetapi perkiraan saat ini sangat menggembirakan.
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