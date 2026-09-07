Atmosfer di Mestalla dipenuhi kemenangan bagi Barcelona saat mereka meraih kemenangan meyakinkan 5-0, tetapi malam itu sempat tercoreng oleh insiden yang mengkhawatirkan yang melibatkan Garcia. Dalam kemelut di area pertahanan setelah sepak pojok Valencia, mantan pemain Manchester City itu terkena lengan liar dari Rodri di wajah. Benturannya langsung terasa dan terlihat jelas, membuat sang bek memegangi wajahnya saat darah mulai mengucur dari hidungnya, sehingga tim medis harus segera dipanggil untuk memberi penanganan di lapangan.

Garcia tampak sangat tertekan saat dia dibawa menuju bangku cadangan, sebelum akhirnya ditarik keluar bahkan sebelum laga memasuki menit ke-30. Mengingat riwayat sang pemain belakangan ini dengan masalah serupa, ada rasa cemas yang begitu terasa di kubu Barcelona bahwa pemain serbabisa asal Spanyol itu bisa saja harus menepi dalam waktu yang lama. Tim medis segera membawanya ke ruang ganti untuk evaluasi lebih lanjut guna memastikan apakah ada kerusakan struktural pada batang hidung atau area tulang pipinya.