Disebut Pemain Yang Tak Punya 'Kelas & Budaya', Modelan Lamine Yamal Tak Bakal Cocok Main Di Real Madrid! Dia Disuruh Teladani Sikap Pedri

Berbicara kepada Josep Pedrerol di El Chiringuito pada El Cafelito, mantan bintang Madrid itu menyatakan perasaannya dengan jelas saat membandingkan Yamal dengan gelandang Barcelona Pedri, yang ia gambarkan sebagai contoh sempurna dari kerendahan hati dan kelas.

“Saya tidak akan merekrut Lamine Yamal untuk Real Madrid. Dia adalah bintang, tetapi dia tidak mencerminkan esensi atau jiwa dari apa yang seharusnya dimiliki pemain Real Madrid,” kata Zamorano. “Saya akan merekrut Pedri, yang adalah bintang dan fenomenal... dan tanpa berkata sepatah kata. Dia rendah hati, membumi, dan berbicara hanya ketika diperlukan. Pedri memiliki esensi, jiwa, dari Real Madrid.”

Zamorano, yang mewakili Los Blancos antara tahun 1992 dan 1996, melanjutkan dengan menekankan bahwa para pemain yang mengenakan seragam putih harus mencerminkan “kelas dan budaya” klub. Dia menambahkan: "Real Madrid adalah tim dengan kelas dan budaya, dan para pemain yang bermain untuk Madrid harus mewakili itu. Saya tidak pernah mendengar Messi mengatakan bahwa Real Madrid mencuri, dan dia adalah yang terbaik di dunia.”

Pernyataannya secara langsung merujuk pada streaming Twitch Yamal sebelum El Clasico, di mana remaja tersebut memicu kontroversi dengan bercanda: “Ya, tentu saja, mereka mencuri, mereka mengeluh.” Komentar tersebut dilaporkan membuat marah beberapa pemain Madrid dan menambah bahan bakar untuk kritik yang berkembang seputar kedewasaannya.