Getty Images Sport
Disebut Pemain Yang Tak Punya 'Kelas & Budaya', Modelan Lamine Yamal Tak Bakal Cocok Main Di Real Madrid! Dia Disuruh Teladani Sikap Pedri
Yamal disebut 'bukan material Real Madrid' oleh Zamorano
Mantan penyerang Madrid Zamorano telah meluncurkan kritik keras terhadap winger Barcelona yang berusia 18 tahun, Yamal, dengan mengatakan bahwa pemain muda tersebut “bukanlah esensi atau jiwa dari apa yang seharusnya dimiliki pemain Real Madrid.”
Orang Chili itu menggambarkan Yamal sebagai pemain berbakat yang kurang memiliki kematangan dan karakter yang diharapkan di Santiago Bernabeu. Komentarnya muncul di tengah meningkatnya pengawasan terhadap sikap dan profesionalisme remaja tersebut setelah beberapa minggu yang penuh gejolak baik di dalam maupun di luar lapangan.
- Getty Images Sport
'Pedri memiliki esensi Madrid' - Pujian kontras dari Zamorano
Berbicara kepada Josep Pedrerol di El Chiringuito pada El Cafelito, mantan bintang Madrid itu menyatakan perasaannya dengan jelas saat membandingkan Yamal dengan gelandang Barcelona Pedri, yang ia gambarkan sebagai contoh sempurna dari kerendahan hati dan kelas.
“Saya tidak akan merekrut Lamine Yamal untuk Real Madrid. Dia adalah bintang, tetapi dia tidak mencerminkan esensi atau jiwa dari apa yang seharusnya dimiliki pemain Real Madrid,” kata Zamorano. “Saya akan merekrut Pedri, yang adalah bintang dan fenomenal... dan tanpa berkata sepatah kata. Dia rendah hati, membumi, dan berbicara hanya ketika diperlukan. Pedri memiliki esensi, jiwa, dari Real Madrid.”
Zamorano, yang mewakili Los Blancos antara tahun 1992 dan 1996, melanjutkan dengan menekankan bahwa para pemain yang mengenakan seragam putih harus mencerminkan “kelas dan budaya” klub. Dia menambahkan: "Real Madrid adalah tim dengan kelas dan budaya, dan para pemain yang bermain untuk Madrid harus mewakili itu. Saya tidak pernah mendengar Messi mengatakan bahwa Real Madrid mencuri, dan dia adalah yang terbaik di dunia.”
Pernyataannya secara langsung merujuk pada streaming Twitch Yamal sebelum El Clasico, di mana remaja tersebut memicu kontroversi dengan bercanda: “Ya, tentu saja, mereka mencuri, mereka mengeluh.” Komentar tersebut dilaporkan membuat marah beberapa pemain Madrid dan menambah bahan bakar untuk kritik yang berkembang seputar kedewasaannya.
Barcelona didesak untuk membimbing Yamal di tengah meningkatnya rasa frustrasi
Meskipun mengkritik, Zamorano memberikan saran untuk Barca, menyarankan bahwa Yamal masih memiliki potensi untuk menjadi pemain legendaris jika diberi bimbingan yang tepat. "Mereka harus mencoba membimbing Lamine Yamal. Dengan cara itu dia hanya akan menjadi pemain hebat. Pemain yang meninggalkan warisan terbuat dari jenis yang berbeda," katanya.
Perjuangan winger muda ini telah terlihat di dalam dan di luar lapangan. Dia telah berjuang melawan masalah pangkal paha yang berulang, sambil juga menghadapi sorotan media yang meningkat setelah perpisahannya baru-baru ini dengan penyanyi Nicki Nicole. Dia juga terlibat dalam perselisihan dengan kapten Real Madrid Dani Carvajal pada akhir bentrokan Clasico terbaru antara kedua belah pihak, yang dimenangkan klub Bernabeu 2-1.
Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick, yang terus mendukung remaja itu secara terbuka, menyoroti kekhawatiran soal kebugaran Yamal setelah kemenangan 3-1 atas Elche. "Dia harus mengelola cederanya; dia disiplin. Dia harus berlatih, menjalani perawatan... dia melakukannya. Saya tidak bisa mengatakan cedera itu berakhir; itu datang dan pergi. Dan dia harus mengelolanya," jelas Flick.
Manajer Jerman tersebut secara pribadi telah mengekspresikan kekecewaannya atas gangguan yang semakin meningkat di sekitar winger tersebut, tetapi tetap berharap bahwa fokus Yamal akan kembali setelah cederanya stabil dan tekanan media mereda.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke ujian Brugge sebelum jeda internasional
Perhatian Barcelona sekarang beralih kembali ke sepak bola saat mereka bersiap untuk menghadapi Club Brugge di Liga Champions. Raksasa Catalan saat ini berada di urutan kesembilan di tabel kontinental dan akan berusaha meraih kemenangan penting untuk memperkuat harapan kualifikasi mereka sebelum menghadapi Celta Vigo di La Liga.
Tertinggal lima poin di belakang pemimpin klasemen Real Madrid, tim asuhan Flick berada di bawah tekanan untuk menutup celah sebelum jeda internasional. Dengan jadwal yang padat, pelatih asal Jerman itu mengandalkan bintang-bintang mudanya termasuk Yamal, yang telah mencetak empat gol dari sembilan pertandingan musim ini, untuk menemukan kembali ritme mereka dan membantu menstabilkan performa klub pada fase penting musim ini.
