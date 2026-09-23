ZUMA Press Wire
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Kekuatan Perico! Roberto siap membalas dendam kepada Inggris setelah menanti panggilan impian dari Spanyol
Roberto Fernandez rayakan pemanggilan perdana ke timnas Spanyol
Penyerang Espanyol Roberto Fernandez berbicara kepada wartawan untuk pertama kalinya sebagai pemain tim nasional senior di Ciudad del Futbol, Las Rozas. Striker berusia 24 tahun itu mendapat panggilan pertamanya dari pelatih kepala Luis de la Fuente untuk laga UEFA Nations League Spanyol yang akan datang.
Setelah melewati periode sulit bersama klub Portugal Braga sebelum menghidupkan kembali kariernya bersama Espanyol, Fernandez menggambarkan pencapaiannya menembus tim nasional sebagai mimpi yang menjadi kenyataan.
Ia mengaku menonton video resmi pengumuman skuad bersama keluarganya sampai namanya muncul di bagian akhir.
- ZUMA Press Wire
Striker ungkap nasihat De la Fuente dan kehangatan skuad
Berbicara kepada media, Fernandez memerinci percakapan awalnya dengan De la Fuente saat tiba di kamp. Sang pelatih menginstruksikan penyerang itu untuk mempertahankan performa yang membuatnya terpilih, sambil belajar dari rekan-rekan setim barunya di tim nasional.
Fernandez memuji atmosfer hangat di dalam skuad, dengan menyoroti intensitas Marc Cucurella dan kualitas teknis Pedri selama sesi latihan.
"Pada dasarnya dia mengatakan kepada saya untuk tetap menjadi diri sendiri," kata Fernandez. "Tetap melakukan semuanya seperti yang sudah saya lakukan pada awal musim ini. Menikmatinya dan belajar. Grup ini luar biasa."
Striker itu memuji kebangkitan Espanyol dan memburu penebusan bersama Inggris
Fernandez mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Espanyol karena telah menaruh kepercayaan penuh pada kemampuannya setelah masa peminjamannya dan transfer permanen yang kemudian terwujud. Ia menuturkan bahwa menghadapi England membangkitkan kenangan pahit kekalahan di level Under-21, sekaligus menciptakan kesempatan untuk penebusan pribadi.
Penyerang itu menegaskan bahwa bermain secara reguler di LaLiga mempercepat kematangan taktisnya dalam beberapa musim terakhir.
"Merupakan sebuah kehormatan mewakili klub seperti Espanyol, yang memberi saya semua kepercayaan diri yang saya butuhkan ketika saya sedang melalui masa sulit di Braga," tambah Fernandez. "Tujuan saya adalah datang ke tim nasional."
- AFP
Juara dunia bersiap untuk laga pembuka Nations League di Wembley
Spanyol bersiap kembali beraksi di laga kompetitif saat menghadapi Inggris di Stadion Wembley, London, pada 26 September. Tim asuhan De la Fuente kemudian akan menjamu Kroasia di Sevilla pada 29 September sebelum menghadapi Republik Ceko di Oviedo pada 2 Oktober.
Fernandez siap menjalani debut seniornya dan membantu dorongan Spanyol menuju Final Four Nations League.
Juara dunia itu menargetkan awal yang kuat untuk kampanye baru mereka dengan penampilan meyakinkan di laga tandang.
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