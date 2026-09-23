Kekuatan Perico! Roberto siap membalas dendam kepada Inggris setelah menanti panggilan impian dari Spanyol

Penyerang Espanyol Roberto Fernandez berbicara kepada wartawan untuk pertama kalinya sebagai pemain tim nasional senior di Ciudad del Futbol, Las Rozas. Striker berusia 24 tahun itu mendapat panggilan pertamanya dari pelatih kepala Luis de la Fuente untuk laga UEFA Nations League Spanyol yang akan datang.

Setelah melewati periode sulit bersama klub Portugal Braga sebelum menghidupkan kembali kariernya bersama Espanyol, Fernandez menggambarkan pencapaiannya menembus tim nasional sebagai mimpi yang menjadi kenyataan.

Ia mengaku menonton video resmi pengumuman skuad bersama keluarganya sampai namanya muncul di bagian akhir.



