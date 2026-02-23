Kekhawatiran Landa Timnas Kanada Jelang Piala Dunia 2026 Menyusul Cedera Alphonso Davies Di Bayern Munich

Menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di kandang sendiri, persiapan Tim Nasional Kanada diguncang oleh kabar buruk. Alphonso Davies, ikon sepakbola negara tersebut, kembali mengalami cedera yang sangat mengkhawatirkan. Pemain berusia 25 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan dengan raut wajah penuh tekanan emosional saat Bayern Munich meraih kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt di ajang Bundesliga pada hari Sabtu. Mengingat turnamen global tersebut hanya berjarak 111 hari lagi, pemandangan sang bintang tertatih-tatih menyusuri lorong Allianz Arena mengirimkan gelombang kejut bagi seluruh komunitas sepakbola Kanada. Insiden nahas itu terjadi pada awal babak kedua melalui sebuah perebutan bola rutin, di mana Davies langsung terduduk meminta bantuan medis dan pada akhirnya harus ditarik keluar lapangan.

Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat kejam bagi Davies, yang selama setahun terakhir harus melewati rentetan masalah kebugaran. Bek kiri andalan ini sejatinya baru saja kembali merumput pada 17 Januari lalu, setelah menghabiskan paruh pertama musim 2025-26 untuk memulihkan cedera robek ligamen anterior (ACL) yang parah. Cedera krusial tersebut ia dapatkan saat membela Kanada kontra Amerika Serikat di ajang Concacaf Nations League pada Maret 2025. Sejak kembali bermain, menit bermainnya dikelola secara sangat hati-hati oleh Bayern, di mana ia baru mengumpulkan 500 menit dari 12 penampilan. Insiden terbaru ini, yang secara resmi dikonfirmasi sebagai robekan serat otot pada hamstring kaki kanannya, kembali menjadi batu sandungan besar dalam pemulihannya.