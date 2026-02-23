Getty Images Sport
Kekhawatiran Landa Timnas Kanada Jelang Piala Dunia 2026 Menyusul Cedera Alphonso Davies Di Bayern Munich
Petaka Cedera di Allianz Arena Jelang Piala Dunia 2026
Menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di kandang sendiri, persiapan Tim Nasional Kanada diguncang oleh kabar buruk. Alphonso Davies, ikon sepakbola negara tersebut, kembali mengalami cedera yang sangat mengkhawatirkan. Pemain berusia 25 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan dengan raut wajah penuh tekanan emosional saat Bayern Munich meraih kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt di ajang Bundesliga pada hari Sabtu. Mengingat turnamen global tersebut hanya berjarak 111 hari lagi, pemandangan sang bintang tertatih-tatih menyusuri lorong Allianz Arena mengirimkan gelombang kejut bagi seluruh komunitas sepakbola Kanada. Insiden nahas itu terjadi pada awal babak kedua melalui sebuah perebutan bola rutin, di mana Davies langsung terduduk meminta bantuan medis dan pada akhirnya harus ditarik keluar lapangan.
Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat kejam bagi Davies, yang selama setahun terakhir harus melewati rentetan masalah kebugaran. Bek kiri andalan ini sejatinya baru saja kembali merumput pada 17 Januari lalu, setelah menghabiskan paruh pertama musim 2025-26 untuk memulihkan cedera robek ligamen anterior (ACL) yang parah. Cedera krusial tersebut ia dapatkan saat membela Kanada kontra Amerika Serikat di ajang Concacaf Nations League pada Maret 2025. Sejak kembali bermain, menit bermainnya dikelola secara sangat hati-hati oleh Bayern, di mana ia baru mengumpulkan 500 menit dari 12 penampilan. Insiden terbaru ini, yang secara resmi dikonfirmasi sebagai robekan serat otot pada hamstring kaki kanannya, kembali menjadi batu sandungan besar dalam pemulihannya.
Optimisme Bayern Munich di Tengah Diagnosa Cedera Hamstring
Segera setelah insiden tersebut terjadi, penilaian awal dari manajemen dan tim medis Bayern menunjukkan sinyal yang bervariasi. Departemen medis klub bergerak cepat mendiagnosis tingkat keparahan cedera sang pemain. Max Eberl, anggota dewan olahraga Bayern, menyuarakan kekhawatiran awalnya di area mixed zone, menyatakan bahwa cedera itu tampak seperti masalah muskular yang mungkin membutuhkan waktu pemulihan jangka panjang. Di sisi lain, pelatih kepala Vincent Kompany memberikan pandangan yang sedikit lebih menenangkan setelah timnya berhasil memperlebar jarak delapan poin di puncak klasemen. Sang juru taktik asal Belgia itu langsung dicecar pertanyaan terkait status bek bintangnya sebelum membahas jadwal pertandingan tim berikutnya.
Berbicara kepada media, Kompany menuturkan bahwa cedera tersebut tidak terlihat terlalu buruk. Ia menambahkan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti detail masalah yang dialami Davies, namun sang pemain tampak lebih tenang di ruang ganti. Dalam klarifikasi lanjutan mengenai estimasi pemulihan, sang manajer optimistis bahwa masa istirahat Davies hanya akan dihitung dalam hitungan minggu, bukan bulan. "Saya tidak tahu apakah akan memakan waktu dua atau empat minggu. Insting saya mengatakan prosesnya tidak akan selama itu," jelas Kompany. Bagi pelatih timnas Kanada Jesse Marsch, pernyataan tersebut memberikan secercah harapan bahwa sang kapten masih berpeluang memimpin timnya di Toronto pada Juni mendatang.
Dampak Absennya Davies Terhadap Skema Taktis Jesse Marsch
Bagi Kanada, Davies bukan sekadar pemain bintang; ia adalah mesin penggerak sekaligus tumpuan taktis tim nasional. Baik saat bermain sebagai bek sayap maupun didorong ke depan dalam formasi 4-4-2 andalan Jesse Marsch, kecepatan dan kontribusi ofensifnya nyaris mustahil untuk digantikan. Laporan terkini mengindikasikan bahwa sang bek diperkirakan harus menepi selama kurang lebih tiga minggu, memaksanya absen di beberapa laga krusial domestik dan Eropa. Jika daya ledaknya mengalami penurunan akibat masalah otot ini, strategi pressing tinggi yang diusung Marsch dipastikan akan terhambat saat melawan tim-tim elite dunia.
Faktor psikologis dari cedera ini juga sangat membayangi tim. Davies memiliki rekam jejak masalah kesehatan serius, termasuk diagnosis miokarditis pasca-infeksi Covid-19 pada 2022 yang menghambat ketersediaannya di siklus kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Meski Kanada memiliki pelapis seperti Richie Laryea, Liam Millar, dan Jacob Shaffelburg, tak satu pun dari mereka yang memiliki kemampuan pembeda pertandingan bertaraf dunia layaknya Davies. Kehadirannya di atas lapangan senantiasa memberikan suntikan moral bagi skuad yang memikul beban berat sebagai tuan rumah, menjadikan status kebugarannya sebagai prioritas mutlak bagi tim nasional.
Menghitung Hari Menuju Laga Pembuka Piala Dunia Kanada
Perjalanan menuju laga pembuka pada 12 Juni di Toronto kini mewajibkan program rehabilitasi fisik yang sangat ketat bagi Davies. Timnas Kanada telah menyiapkan empat laga persahabatan tingkat tinggi untuk mematangkan skuad, yakni melawan Tunisia dan Islandia pada jeda internasional Maret, dilanjutkan dengan ujian akhir kontra Republik Irlandia dan Uzbekistan. Davies kemungkinan besar akan absen di dua laga pemanasan awal tersebut. Kendati demikian, tujuan utama federasi adalah memastikan sang bintang berada dalam kondisi 100 persen bugar saat turnamen resmi dimulai. Tim medis dari Bayern dan Canada Soccer akan terus berkomunikasi untuk memantau beban kerjanya.
Kehilangan pemain tumpuan utama akan menjadi pukulan telak bagi ambisi olahraga dan nilai komersial negara tuan rumah. Davies adalah wajah utama dari kebangkitan meroket sepakbola Amerika Utara, dan ketidakhadirannya akan menciptakan celah yang sangat besar. Pihak klub di Munich kini mengutamakan tindakan pencegahan, tetapi reaksi emosional Davies di lapangan mencerminkan beratnya beban mental yang ia tanggung dari rentetan cedera ini. Para penggemar Kanada akan terus memantau perkembangannya setiap hari, berharap "Phonzy" segera pulih dan memimpin negaranya di ajang bersejarah ini. Saat ini, "Jalan Menuju 2026" kembali diadang oleh rintangan yang sangat mengkhawatirkan.
Iklan