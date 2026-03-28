Apakah FC Bayern München mungkin harus bermain tanpa pemain serba bisa di lini belakang, Konrad Laimer, dalam beberapa pekan krusial mendatang? Pemain asal Austria itu absen dalam laga persahabatan melawan Ghana karena cedera — pelatihnya, Ralf Rangnick, tidak ingin mengambil risiko.
Diterjemahkan oleh
Kekhawatiran menjelang laga melawan Real Madrid: Bintang FC Bayern München mengalami cedera
Belum dapat dipastikan apakah Laimer akan absen dan berapa lama ia akan absen — namun yang pasti, pemain berusia 28 tahun itu harus menonton dari pinggir lapangan selama 90 menit dalam kemenangan 5-1 atas lawan Jerman di Piala Dunia pada hari Jumat akibat masalah lutut.
"Konny berlatih seperti biasa kemarin dan tidak mengalami masalah. Namun, setelah latihan, ia merasakan sesuatu di lututnya. Itu adalah iritasi, jadi kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko," jelas Pelatih ÖFB Rangnick mengenai langkah tersebut.
Pembicaraan kontrak dengan Laimer menemui jalan buntu
Laimer masih bergabung dengan tim nasional, yang akan menjalani laga uji coba melawan Korea Selatan pada hari Selasa – namun belum jelas apakah ia akan diturunkan. "Kami tahu pertandingan apa saja yang masih menantinya. Kami tidak perlu menguji Konny. Kami tahu betapa berharganya dia bagi kami," kata Rangnick.
Bayern pun tahu betul nilai Laimer – pemain sayap ini termasuk salah satu pemain kunci dalam skuad asuhan pelatih Vincent Kompany. Terlepas dari masalah cedera ringan, ia merupakan bagian tak terpisahkan dari skuad inti FCB.
Namun, Laimer juga menyadari nilainya, sehingga perpanjangan kontrak yang diinginkan Bayern hingga musim panas 2027 menjadi lebih sulit daripada yang diperkirakan semula. Seperti biasa, ini semua tentang uang dan penghargaan yang menyertainya.
Pertandingan penting Bayern melawan Real Madrid dan Leverkusen
Setelah jeda pertandingan internasional, Bayern akan menghadapi SC Freiburg di Bundesliga, sebelum bertanding dalam dua laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada 7 dan 15 April. Seminggu kemudian, Bayern akan bertandang ke markas Bayer Leverkusen dalam laga semifinal Piala DFB.
Konrad Laimer: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Bundesliga
22
3
5
Liga Champions
7
-
4
Piala DFB
4
-
-
Super Cup
1
-
-