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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

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Kekecewaan Pahit: Ronaldo Pimpin Skuad Terburuk di Piala Dunia

FEATURES
World Cup
C. Ronaldo
Portugal
M. Neuer
L. Sane
F. Valverde
R. James
N. Madueke
J. Tah
L. Digne
Gabriel
Vitinha

Piala Dunia 2026 menyaksikan kemunculan bintang-bintang yang tampil menonjol, namun di sisi lain, ada pula yang mengecewakan.

Jaringan "Bleacher Report" menampilkan susunan pemain paling mengecewakan di Piala Dunia, untuk menyoroti para pemain yang gagal memenuhi ekspektasi. 

Susunan ini dipimpin oleh pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, yang menangani timnas Portugal di Piala Dunia, dan tersingkir cepat di babak 16 besar di tangan Spanyol, yang kemudian dinobatkan sebagai juara.

  • Manuel NeuerGetty

    Kiper: Manuel Neuer

    Kembalinya Manuel Neuer dari pensiun internasional untuk bermain bersama Jerman di Piala Dunia tahun ini menjadi suntikan besar bagi para juara 2014.

    Pengalaman, kepemimpinan, dan bakatnya yang unik sebagai kiper libero diprediksi akan memperkuat tim yang belum menemukan penerus yang jelas di antara para pemainnya.

    Neuer memulai Piala Dunia ini dengan kebobolan di hadapan Curacao, ketika ia menyentuh bola yang berbelok dengan tangannya secara lemah hingga melewatinya masuk ke gawang. Kemudian ia meninggalkan gawang kosong menghadapi tendangan Pantai Gading dalam laga yang dimenangi Jerman 2-1, sebelum Gonzalo Plata mendahuluinya menyambut bola di laga terakhir fase grup sehingga Ekuador mencatat kemenangan bersejarah.

    Benar bahwa Neuer menepis tendangan penalti menghadapi Paraguay di kekalahan babak 32 besar, tetapi wibawanya telah memudar.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bek: Reece James – Gabriel Magalhães – Jonathan Tah – Lucas Digne

    Bek kanan: Reece James

    Penilaian ini mungkin terasa agak keras, tetapi dari sisi kegagalan memenuhi ekspektasi, Reece James menempati posisi yang tinggi hanya karena masalah fisiknya membatasi partisipasinya menjadi hanya 318 menit dari total 720 menit yang mungkin ia mainkan di turnamen ini.

    Akibatnya, timnas Inggris terpaksa menutupi kekosongan di posisi bek kanan dengan sejumlah pemain berbeda sebagai penggantinya, di mana sebagian dari mereka bermain di luar peran biasa mereka. Spence, Declan Rice, Ezri Konsa, dan Jarell Quansah tampil di posisi ini pada fase yang berbeda-beda, dan sebagian dari mereka lebih sukses dibanding yang lain.

    Bek tengah: Gabriel

    Kemungkinan besar Brasil akan merasakan banyak momen penyesalan ketika menengok turnamen ini, tetapi bek tengah Gabriel mungkin memiliki bagian penyesalan yang paling besar.

    Bek asal Brasil itu kesulitan dalam menutup ruang; posisinya buruk pada gol pertama Ismael Saibari untuk Maroko di fase grup, dan ia juga dihukum di babak gugur akibat keputusannya untuk mundur menghadapi Kaishu Sano pemain Jepang.

    Namun demikian, bagi banyak orang, momen terburuk dalam turnamennya adalah ketika timnya disingkirkan oleh Norwegia, dan rival lamanya Erling Haaland. Ya, umpan silang itu datang dengan sangat mudah, dan Brasil secara keseluruhan tampil buruk dalam pertandingan tersebut, dan besar kemungkinan mereka akan tersingkir sekalipun Gabriel bertahan lebih baik pada momen itu. 

    Namun cara ia mundur saat bola diumpankan, sehingga membiarkan Haaland menyundul tanpa gangguan, merupakan kesalahan fatal dan terjadi pada momen krusial dalam duel yang menjadi salah satu persaingan individu terbaik antarpemain dalam olahraga ini.

    Bek tengah: Jonathan Tah 

    Sementara timnas Jerman secara keseluruhan mengecewakan, bek tengah Jonathan Tah adalah sosok yang mungkin meninggalkan gambaran paling melekat tentang kegagalan Der Panzer.

    Pada babak 32 besar melawan Paraguay, Tah, yang tidak pernah mengeksekusi satu pun tendangan penalti sepanjang kariernya, maju untuk mengambil eksekusi pertama pada fase sudden death. 

    Tah melambungkan bola tinggi di atas mistar gawang, yang secara final menyatakan tersingkirnya negaranya secara dini dan mengejutkan. Ia hanya melakukan tiga tekel sukses sepanjang empat pertandingannya, dilewati dua kali, dan tidak pernah berhasil membantu Jerman mencatatkan clean sheet meski hanya sekali, bahkan saat melawan Curaçao.

    Bek kiri: Lucas Digne

    Sulit untuk melontarkan banyak kritik kepada timnas Prancis sebelum memasuki turnamen, tetapi posisi bek kiri menjadi tanda tanya.

    Lucas Digne memiliki karier yang gemilang, tetapi pemain berusia 33 tahun itu tidak memiliki status bintang yang dimiliki banyak rekan setimnya, dan tidak pernah dianggap sebagai bek kelas elite.

    Bagi tim yang tampak tak terhentikan sepanjang sebagian besar turnamen, kelemahan defensif dalam penampilan Digne itu terbukti menjadi faktor penentu dalam kejatuhan mereka. 

    Sentuhannya yang buruk terhadap bola di dalam kotak penaltinya sendiri, ketidaksadarannya akan situasi di sekitarnya, dan tekel ceroboh yang menjatuhkan Lamine Yamal pemain Spanyol, sehingga memberi mereka tendangan penalti di semifinal, menjadi bukti akan hal itu.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah: Valverde – Vitinha – Leroy Sane

    Gelandang tengah: Fede Valverde

    Kapten Uruguay itu memasuki Piala Dunia di tengah suasana yang tegang, menyusul perselisihan dengan rekan setimnya di Real Madrid, Aurelien Tchouameni.

    Dan jika Valverde berharap bisa lari dari drama ini, maka kamp Uruguay adalah tempat yang salah untuk berada.

    Menurut surat kabar "The Guardian", ada masalah di lapangan latihan, perselisihan dengan pelatih Marcelo Bielsa mengenai susunan pemain dan taktik, serta keengganan umum dari sebagian pemain untuk mendengarkan pertemuan tim yang panjang yang digelar oleh pelatih asal Argentina itu.

    Valverde tidak mampu tampil dengan kemampuan terbaiknya, sehingga umpan-umpannya sering kali tidak akurat, dan ia gagal mencatatkan kehadirannya dalam daftar pencetak gol dari lini tengah.

    Ia digantikan dari lapangan setelah 57 menit pada laga terakhir fase grup melawan Spanyol.

    Gelandang tengah: Vitinha 

    Kemerosotan Vitinha adalah yang paling mencolok, karena ia memaksakan diri untuk memberi pengaruh dalam pertandingan, namun gagal menjadi penyalur bola sebagaimana yang sering ia lakukan bersama Paris Saint-Germain.

    Susunan pemain pelatih Martinez tampak kacau dan memprioritaskan memasok bola kepada Cristiano Ronaldo, dengan mengorbankan apa yang lebih baik bagi tim. Sebuah pola yang terus dipastikan melalui penggantian Vitinha sebelum akhir setiap pertandingan.

    Seorang pemain sekelasnya harus berjuang sepanjang pertandingan lalu dikorbankan pada momen-momen paling penting, adalah akhir yang mengecewakan bagi musim yang luar biasa dari pemain berusia 26 tahun itu.

    Gelandang serang: Leroy Sane      

    Tidak selalu mudah menempatkan para pemain pada posisi alami mereka dalam susunan-susunan ini, sehingga Leroy Sane ditempatkan pada posisi gelandang serang, karena mengabaikannya adalah hal yang tak termaafkan.

    Jerman mungkin telah menghancurkan Kurasao 7-1 pada laga pembuka turnamen, tetapi tim Jerman itu bisa saja mencetak 15 gol seandainya bukan karena tembakan-tembakan Sane yang tidak akurat, buruknya pengambilan keputusannya, dan keterputusan umum dari pemain lainnya.

    Hal itu diikuti dengan penampilan yang sangat buruk melawan Pantai Gading, yang menyebabkan ia ditarik dari lapangan setelah satu jam bermain.

    Dan meskipun masuk akal jika pelatih Nagelsmann mencoba opsi lain di sayap kanan melawan Ekuador, pelatih tersebut tetap memainkan Sane sebagai starter. 

    Kepercayaan itu berbuah sebuah gol, tetapi pemain itu dengan cepat kembali ke gayanya yang mengecewakan pada laga tersingkir dari babak 32 besar melawan Paraguay.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Lini serang: Yan Diomande – Noni Madueke – Cristiano Ronaldo

    Sayap kiri: Yan Diomande 

    Yan Diomande menjalani turnamen pertamanya di bawah sorotan perebutan transfer sengit antara Paris Saint-Germain dan Liverpool.

    Ia tampil sebagai starter di keempat pertandingan Pantai Gading, dan mencetak satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Curacao. 

    Diomande bekerja keras, tetapi produk akhirnya masih kurang, dan ia tenggelam oleh kehadiran pemain yang lebih berpengalaman, Amad Diallo. 

    Sayap kanan: Noni Madueke

    Ada banyak calon pelatih timnas Inggris yang tidak akan membawa Noni Madueke ke Piala Dunia.

    Torehan 3 gol dan satu assist dalam 26 pertandingan Liga Inggris bersama Arsenal tidak memberimu keyakinan penuh, tetapi peran Madueke sebagai pengganti Saka di Emirates Stadium memberinya kepercayaan dari Thomas Tuchel untuk berangkat ke turnamen.

    Pada akhirnya, Saka hanya cukup fit untuk bermain 237 menit dalam 8 pertandingan sebelum laga perebutan tempat ketiga Inggris. Ia menciptakan 3 gol dalam kurun waktu tersebut, dan menjadi bagian penting dari kemenangan klasik atas Meksiko.

    Sebaliknya, Madueke tampil sebagai starter di 5 pertandingan, tidak berkontribusi pada satu gol pun, dan gagal memanfaatkan peluang yang sejak awal seharusnya tidak diberikan kepadanya.

    Ujung tombak: Cristiano Ronaldo

    Sebagai poros utama timnas Portugal yang sangat mengecewakan, Cristiano Ronaldo adalah pilihan yang sudah pasti di sini. 

    Sebagian besar permainan Portugal dirancang dengan mempertimbangkan Ronaldo, dan torehan 3 gol bukanlah hasil yang cukup baik untuk strategi ini.

    Posisi Ronaldo di tim adalah salah satu tanda tanya "bagaimana jika" terbesar dalam turnamen, terutama setelah penggantinya, Goncalo Ramos, mencetak gol kemenangan usai menggantikannya di lini serang melawan Kroasia.

    Andai peran keduanya dibalik, sehingga Ramos bermain di sebagian besar menit dan Ronaldo masuk sebagai super-sub, apakah keadaan akan berubah bagi Portugal?