Bek kanan: Reece James

Penilaian ini mungkin terasa agak keras, tetapi dari sisi kegagalan memenuhi ekspektasi, Reece James menempati posisi yang tinggi hanya karena masalah fisiknya membatasi partisipasinya menjadi hanya 318 menit dari total 720 menit yang mungkin ia mainkan di turnamen ini.

Akibatnya, timnas Inggris terpaksa menutupi kekosongan di posisi bek kanan dengan sejumlah pemain berbeda sebagai penggantinya, di mana sebagian dari mereka bermain di luar peran biasa mereka. Spence, Declan Rice, Ezri Konsa, dan Jarell Quansah tampil di posisi ini pada fase yang berbeda-beda, dan sebagian dari mereka lebih sukses dibanding yang lain.

Bek tengah: Gabriel

Kemungkinan besar Brasil akan merasakan banyak momen penyesalan ketika menengok turnamen ini, tetapi bek tengah Gabriel mungkin memiliki bagian penyesalan yang paling besar.

Bek asal Brasil itu kesulitan dalam menutup ruang; posisinya buruk pada gol pertama Ismael Saibari untuk Maroko di fase grup, dan ia juga dihukum di babak gugur akibat keputusannya untuk mundur menghadapi Kaishu Sano pemain Jepang.

Namun demikian, bagi banyak orang, momen terburuk dalam turnamennya adalah ketika timnya disingkirkan oleh Norwegia, dan rival lamanya Erling Haaland. Ya, umpan silang itu datang dengan sangat mudah, dan Brasil secara keseluruhan tampil buruk dalam pertandingan tersebut, dan besar kemungkinan mereka akan tersingkir sekalipun Gabriel bertahan lebih baik pada momen itu.

Namun cara ia mundur saat bola diumpankan, sehingga membiarkan Haaland menyundul tanpa gangguan, merupakan kesalahan fatal dan terjadi pada momen krusial dalam duel yang menjadi salah satu persaingan individu terbaik antarpemain dalam olahraga ini.

Bek tengah: Jonathan Tah

Sementara timnas Jerman secara keseluruhan mengecewakan, bek tengah Jonathan Tah adalah sosok yang mungkin meninggalkan gambaran paling melekat tentang kegagalan Der Panzer.

Pada babak 32 besar melawan Paraguay, Tah, yang tidak pernah mengeksekusi satu pun tendangan penalti sepanjang kariernya, maju untuk mengambil eksekusi pertama pada fase sudden death.

Tah melambungkan bola tinggi di atas mistar gawang, yang secara final menyatakan tersingkirnya negaranya secara dini dan mengejutkan. Ia hanya melakukan tiga tekel sukses sepanjang empat pertandingannya, dilewati dua kali, dan tidak pernah berhasil membantu Jerman mencatatkan clean sheet meski hanya sekali, bahkan saat melawan Curaçao.

Bek kiri: Lucas Digne

Sulit untuk melontarkan banyak kritik kepada timnas Prancis sebelum memasuki turnamen, tetapi posisi bek kiri menjadi tanda tanya.

Lucas Digne memiliki karier yang gemilang, tetapi pemain berusia 33 tahun itu tidak memiliki status bintang yang dimiliki banyak rekan setimnya, dan tidak pernah dianggap sebagai bek kelas elite.

Bagi tim yang tampak tak terhentikan sepanjang sebagian besar turnamen, kelemahan defensif dalam penampilan Digne itu terbukti menjadi faktor penentu dalam kejatuhan mereka.

Sentuhannya yang buruk terhadap bola di dalam kotak penaltinya sendiri, ketidaksadarannya akan situasi di sekitarnya, dan tekel ceroboh yang menjatuhkan Lamine Yamal pemain Spanyol, sehingga memberi mereka tendangan penalti di semifinal, menjadi bukti akan hal itu.