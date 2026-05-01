Pemain tim nasional Jerman tersebut telah tersingkir di babak pertama playoff NHL bersama Edmonton Oilers. Tim asal Kanada tersebut, yang juga diperkuat oleh Joshua Samanski, kalah 2-5 dalam pertandingan keenam seri best-of-seven melawan Anaheim Ducks. Dengan hasil ini, Anaheim unggul 4-2 dalam seri tersebut dan tak terkejar lagi.
Kekecewaan pahit berikutnya! Impian besar Leon Draisaitl kembali pupus
Samanski memberikan assist untuk gol sementara 1-2 bagi Edmonton yang dicetak oleh Connor Murphy (menit ke-16). Draisaitl memberikan assist untuk gol 2-4 (menit ke-42) yang dicetak oleh Wassili Podkolsin. Pada tahun 2017, Oilers juga pernah tersingkir oleh Ducks, saat itu di babak kedua (3-4). Itu adalah kemenangan playoff terakhir Anaheim hingga saat ini, yang kini akan menghadapi Utah Mammoth yang diperkuat pemain nasional John-Jason Peterka atau Vegas Golden Knights (skor seri 2-3).
"Ini selalu menyakitkan, tapi Anaheim memang pantas mendapatkannya. Pada akhirnya, mereka memang lebih baik dari kami," kata Draisaitl. "Kami tidak pernah benar-benar menemukan apa yang dibutuhkan untuk melaju hingga akhir. Itu tidak cukup baik. Sebesar apa pun rasa sakitnya—mereka memang lebih baik."
Kapten Oilers, Connor McDavid, setuju: "Kami mencari konsistensi sepanjang musim dan tidak menemukannya di sini di babak playoff," katanya. "Ini sulit. Kami adalah tim biasa-biasa saja sepanjang musim. Tim biasa-biasa saja dengan ekspektasi tinggi – tentu saja akan mengecewakan."
Edmonton Oilers dua kali terakhir mencapai final
Edmonton Examiner menyebut kekalahan dari tim yang dinilai lebih lemah itu sebagai "tak terbayangkan". Masalah-masalah yang sama yang menghantui sepanjang musim menjadi penyebab kegagalan Oilers. "Ketidakstabilan mereka. Kelemahan mereka dalam hal komitmen dan intensitas. Pertahanan tim mereka. Penampilan kiper mereka. Permainan saat kalah jumlah pemain."
Dalam dua tahun terakhir, Oilers masih berhasil mencapai final untuk memperebutkan Piala Stanley yang didambakan. Kedua kali itu, seri melawan Florida Panthers berakhir dengan kekalahan. Edmonton telah menunggu gelar keenamnya sejak kemenangan terakhir pada tahun 1990.
Bagi Draisaitl, tersingkirnya tim ini di babak awal merupakan kekecewaan pahit berikutnya setelah Olimpiade. Dalam turnamen bergengsi di Milan, ia bersama tim nasional Jerman yang dianggap sebagai yang terkuat dalam sejarah, kalah telak dari Slovakia (2-6) di perempat final.
Playoff NHL: Sturm melaju bersama Minnesota
Berkat kontribusi pemain tim nasional Nico Sturm, Minnesota Wild berhasil mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya sejak 2015. Penyerang berusia 30 tahun itu memberikan assist dalam kemenangan 5-2 pada pertandingan keenam seri babak 16 besar melawan Dallas Stars. Di babak delapan besar, Minnesota akan berhadapan dengan Colorado Avalanche yang menjadi unggulan teratas, yang sebelumnya mengalahkan Los Angeles Kings dengan skor 4-0.
Sturm turut berperan dalam gol penting 1-0 yang dicetak oleh Quinn Hughes (menit ke-7) pada Jumat dini hari. Setelah Dallas sempat membalikkan keadaan dan memimpin 2-1, gol-gol dari Wladimir Tarasenko (menit ke-38), Hughes (menit ke-51), dan Matthew Boldy (menit ke-59/60), yang mencetak dua gol ke gawang kosong, membawa Minnesota melaju ke babak berikutnya.
Bagi Minnesota, ini adalah kemenangan pertama dalam seri playoff sejak sebelas tahun lalu, saat itu melawan St. Louis Blues. Dallas, finalis di Wilayah Barat selama tiga tahun terakhir, masuk ke pertandingan ini sebagai favorit.