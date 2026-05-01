Kekecewaan pahit berikutnya! Impian besar Leon Draisaitl kembali pupus

Samanski memberikan assist untuk gol sementara 1-2 bagi Edmonton yang dicetak oleh Connor Murphy (menit ke-16). Draisaitl memberikan assist untuk gol 2-4 (menit ke-42) yang dicetak oleh Wassili Podkolsin. Pada tahun 2017, Oilers juga pernah tersingkir oleh Ducks, saat itu di babak kedua (3-4). Itu adalah kemenangan playoff terakhir Anaheim hingga saat ini, yang kini akan menghadapi Utah Mammoth yang diperkuat pemain nasional John-Jason Peterka atau Vegas Golden Knights (skor seri 2-3).

"Ini selalu menyakitkan, tapi Anaheim memang pantas mendapatkannya. Pada akhirnya, mereka memang lebih baik dari kami," kata Draisaitl. "Kami tidak pernah benar-benar menemukan apa yang dibutuhkan untuk melaju hingga akhir. Itu tidak cukup baik. Sebesar apa pun rasa sakitnya—mereka memang lebih baik."

Kapten Oilers, Connor McDavid, setuju: "Kami mencari konsistensi sepanjang musim dan tidak menemukannya di sini di babak playoff," katanya. "Ini sulit. Kami adalah tim biasa-biasa saja sepanjang musim. Tim biasa-biasa saja dengan ekspektasi tinggi – tentu saja akan mengecewakan."