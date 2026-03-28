Real Madrid dikabarkan tertarik pada Adam Wharton dari Crystal Palace. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar olahraga Spanyol, AS. Menurut laporan tersebut, Los Blancos sangat terkesan dengan gelandang berusia 22 tahun itu, namun transfer pemain timnas Inggris tersebut kemungkinan akan sulit terwujud.
Diterjemahkan oleh
Kekecewaan bagi Real Madrid! Bintang Liga Premier yang diburu itu diberi harga yang sangat tinggi
- Getty Images Sport
Wharton dilaporkan telah mengumumkan kepada klubnya bahwa ia ingin hengkang pada musim panas mendatang. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar harian Inggris, The Sun. Ia bisa memilih klub barunya, karena selain Real Madrid, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool juga dikabarkan telah mengincarnya.
Masalahnya: Crystal Palace tidak melihat alasan apa pun untuk melepas Wharton dan oleh karena itu, menurut laporan tersebut, telah menetapkan harga sebesar 100 juta euro untuknya.
- AFP
Real berharap ada penurunan harga
Jumlah tersebut tampaknya jauh melebihi ekspektasi Real. Sebenarnya, Los Blancos ingin mendatangkan Wharton sebagai pemain yang masih bisa dikembangkan dengan biaya yang lebih rendah, namun penampilannya bersama Palace telah menempatkan pemain tengah ini di bawah sorotan — dan klub London tersebut kini ingin memanfaatkan situasi ini atau mempertahankannya.
Menurut laporan tersebut, pihak Madrid berharap harga transfer masih bisa berubah jika Wharton secara tegas mendesak klubnya untuk melepasnya.
Palace sendiri telah membayar biaya transfer yang tinggi untuk Wharton
Wharton berasal dari akademi muda Blackburn Rovers dan pindah ke Palace sekitar dua tahun lalu, yang saat itu sudah membayarnya sebesar 21 juta euro. Pada Juni 2024, gelandang ini telah melakukan debutnya untuk timnas Inggris dan sejauh ini telah tampil dalam empat pertandingan internasional bersama tim asuhan pelatih nasional Thomas Tuchel.
Statistik Adam Wharton pada musim 2025/2026:
Pertandingan Menit Gol/Assist Kartu 41 3214 -/7 6 kartu kuning/1 kartu kuning-merah