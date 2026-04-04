Kekalahan yang menyakitkan: Mbappé gagal dalam ujian... dan Mallorca memanfaatkan kelemahan sang bintang yang sudah tua

Kekalahan mengejutkan yang dialami Real Madrid saat bertandang ke markas Real Mallorca menimbulkan kegemparan besar karena beberapa alasan, terutama karena kekalahan itu terjadi di tangan salah satu tim yang sedang berjuang untuk menghindari zona degradasi di La Liga.

Mallorca mengalahkan Real Madrid pada Sabtu sore dengan skor 2-1, dalam pertandingan pekan ke-30 La Liga.

Kini, Barcelona yang memimpin klasemen memiliki peluang untuk memperlebar jarak dengan rivalnya menjadi 7 poin jika Blaugrana berhasil mengalahkan Atletico Madrid malam ini dalam pertandingan yang sama.

Kekalahan mengejutkan ini terjadi beberapa hari sebelum pertandingan yang dinantikan melawan Bayern Munich (Selasa mendatang) di Stadion Bernabéu, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

