RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

Kekalahan yang menyakitkan: Mbappé gagal dalam ujian... dan Mallorca memanfaatkan kelemahan sang bintang yang sudah tua

Real Madrid tersendat menjelang laga melawan Bayern

Kekalahan mengejutkan yang dialami Real Madrid saat bertandang ke markas Real Mallorca menimbulkan kegemparan besar karena beberapa alasan, terutama karena kekalahan itu terjadi di tangan salah satu tim yang sedang berjuang untuk menghindari zona degradasi di La Liga.

Mallorca mengalahkan Real Madrid pada Sabtu sore dengan skor 2-1, dalam pertandingan pekan ke-30 La Liga.

Kini, Barcelona yang memimpin klasemen memiliki peluang untuk memperlebar jarak dengan rivalnya menjadi 7 poin jika Blaugrana berhasil mengalahkan Atletico Madrid malam ini dalam pertandingan yang sama.

Kekalahan mengejutkan ini terjadi beberapa hari sebelum pertandingan yang dinantikan melawan Bayern Munich (Selasa mendatang) di Stadion Bernabéu, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

  • Rotasi Arbeloa... Absennya para pemain kunci

    Media internasional menyoroti kekalahan Real Madrid dari Mallorca, terutama media Jerman yang sangat memperhatikan penurunan performa para pemain tim putih tersebut.

    Surat kabar Bild dalam analisisnya mengenai pertandingan tersebut mengatakan bahwa Real Madrid tidak mengharapkan "kekalahan pahit" ini sebelum menghadapi Bayern Munich, dan melanjutkan sebagai berikut:

    Menjelang pertandingan penentuan di babak perempat final melawan Bayern Munich, pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, pada awalnya mengandalkan rotasi pemain.

    Baik Vinícius Júnior maupun Jude Bellingham memulai pertandingan dari bangku cadangan, dan baru masuk pada babak kedua (menit ke-59) – saat itu Real Madrid tertinggal satu gol.

    Bellingham absen sebelum jeda internasional karena masalah pada paha. Kini ia kembali bermain. Real Madrid juga terpaksa bermain tanpa Federico Valverde karena skorsing.

    Kiper utama Thibaut Courtois juga absen karena cedera otot dan tidak akan bermain di perempat final Liga Champions melawan Bayern, digantikan oleh Andre Lunin (27 tahun) di bawah mistar gawang.

  • Ujian Mbappé... Masalah yang menumpuk

    Bagi Kylian Mbappé, pertandingan ini juga menjadi ujian penting untuk memulihkan kebugaran dan kesiapannya secara fisik.

    Penyerang Prancis ini baru-baru ini mengalami masalah pada lututnya, namun demikian, ia tetap menjadi ancaman di babak pertama, meskipun ia dua kali gagal mengalahkan kiper Mallorca, Leo, yang melakukan penyelamatan gemilang (menit ke-22 dan ke-25).

    Bahkan setelah jeda, Leo kembali unggul atas Mbappé dalam peluang lain (menit ke-55), dan bintang Real Madrid itu tampak belum sepenuhnya bugar, karena ia beberapa kali mengambil jeda sejenak dari berlari.

  • Rüdiger yang sudah tua... dan kekacauan di menit-menit terakhir

    Bild melanjutkan: "Tepat sebelum akhir babak pertama, Mallorca tiba-tiba unggul: Morlanes mencetak gol dari dalam kotak penalti tanpa pengawalan (menit ke-41), sementara Rudiger tidak mampu melakukan intervensi yang menentukan dalam permainan – dan tampak sangat tua."

    Dia menambahkan: "Di menit-menit akhir pertandingan, situasi berkembang menjadi kacau: pertama, Militão berhasil menyamakan kedudukan untuk Real Madrid (menit ke-88). Namun, Mallorca membalas lagi: Vedat Muriqi mencetak gol (menit ke-90+1) dan memastikan kemenangan. Sama seperti pada gol pertama, Lunin tidak mampu menebak sudut yang tepat!"

