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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Kekacauan Iraola menjalar ke Liverpool: serangan menakutkan, celah yang mengerikan!

A. Iraola
Liverpool
M. Bielsa
D. Szoboszlai
F. Wirtz
FEATURES
Newcastle United vs Liverpool
Newcastle United
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Andoni Menjiplak Ide Bielsa, Akankah Dia Kembalikan «Heavy Metal» ke Anfield?

Andoni Iraola tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan jejak pertamanya di Liverpool, kendati tim masih dalam tahap persiapan menyongsong musim baru. Sebab, setelah hanya empat laga pramusim, ciri-ciri proyek baru itu mulai terlihat jelas, mulai dari penguasaan bola yang lebih besar, tekanan tinggi, transisi cepat, dan pergerakan menyerang yang intens, di samping sejumlah kekhawatiran di lini belakang yang terungkap dalam laga-laga awal.

Kemenangan tetap menjadi tujuan terpenting dalam sepakbola, tetapi bagi para pendukung Liverpool, cara meraih kemenangan itu tidak kalah penting dibanding hasil itu sendiri. Selama bertahun-tahun, para pendukung Anfield terbiasa dengan sepakbola yang penuh gairah, mengandalkan kecepatan, tekanan terus-menerus, dan serangan yang tak henti-hentinya, sebuah filosofi yang sangat erat kaitannya dengan era Jurgen Klopp.

Karena itulah, gagasan-gagasan Iraola tampak menarik sejak awal, terlebih karena pelatih asal Spanyol itu datang menggantikan Arne Slot, yang pergi setelah hanya satu musim mengantarkan Liverpool meraih gelar Liga Primer Inggris.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: mampukah Iraola mengembalikan «heavy metal» ke Anfield, tanpa membuat agresivitas menyerang Liverpool berubah menjadi titik lemah?

Istilah ini, yang populer digunakan oleh Jurgen Klopp untuk menggambarkan filosofi sepakbolanya, mencerminkan sebuah gaya yang mengandalkan tekanan tinggi, kecepatan luar biasa, intensitas pergerakan, dan serangan terus-menerus, dalam sebuah gambaran yang menyerupai hiruk-pikuk dan kekuatan musik «heavy metal».

  • FBL-ENG-FR-PR-LIGUE1-LIVERPOOL-MONACO-FRIENDLYAFP

    Hasil Naik Turun, tetapi Sentuhannya Jelas Terlihat

    Liverpool telah menjalani empat pertandingan persiapan di bawah asuhan Iraola sejauh ini, dan berhasil meraih kemenangan atas Sunderland dan Wrexham, namun menyia-nyiakan keunggulan dua gol atas Leeds dan Monaco, sehingga keluar sebagai pihak yang kalah dalam kedua pertandingan tersebut.

    Meski hasil-hasil ini tidak memberikan gambaran ideal tentang awal kiprah pelatih asal Spanyol itu, penampilan itu sendiri mengungkap sejumlah gagasan yang coba ditanamkan Iraola di dalam tim, sebagaimana dilaporkan "BBC Sport".

    Rata-rata penguasaan bola Liverpool selama pertandingan-pertandingan ini mencapai 60,6%, sebuah angka yang sekitar 12,9% lebih tinggi dari rata-rata penguasaan bola Bournemouth di bawah asuhan Iraola di Liga Primer Inggris musim lalu.

    Di sinilah muncul salah satu tantangan terbesar yang menanti pelatih asal Spanyol itu; sebab Liverpool, sebagai tim yang lebih kuat di sebagian besar pertandingannya, akan menghadapi lawan-lawan yang kerap mengandalkan penarikan mundur ke wilayah pertahanan mereka dan bertahan di belakang, sehingga memaksanya untuk menangani penguasaan bola yang intensif dalam waktu yang lama.

    Iraola berusaha menemukan solusi dengan mempertahankan identitasnya yang khas, yang bertumpu pada kecepatan, intensitas, dan pergerakan yang terus-menerus, seraya mengembangkan cara yang lebih tenang dalam penguasaan dan pembangunan serangan.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Membangun dari belakang: ketenangan sebelum ledakan

    Sejak kedatangannya ke Liverpool, banyak ide Iraola dalam fase penguasaan bola terlihat mirip dengan apa yang ia tampilkan selama pengalaman sebelumnya bersama Bournemouth.

    Dalam beberapa situasi, Liverpool memulai pembangunan serangan dengan umpan-umpan pendek dari penjaga gawang, kemudian bola berpindah ke lini pertahanan yang terdiri dari empat pemain, sebelum sampai ke satu atau dua gelandang yang menempati posisi di kedalaman.

    Selama masa persiapan, Dominik Szoboszlai dan Trey Nyoni tampil sebagai duet favorit di lini tengah bagian belakang, di mana keduanya turun untuk menerima bola lalu berusaha mengalirkannya secara cepat kepada para pemain yang berada di ruang-ruang di sisi sayap.

    Meskipun secara historis tim-tim Iraola dikenal dengan serangan balik yang cepat dan langsung serta permainan vertikal, Liverpool di bawah kepemimpinannya berusaha mempertahankan bola lebih lama sebelum meningkatkan tempo serangan.

    Ide di sini bukanlah penguasaan bola demi penguasaan bola semata, melainkan menggunakan umpan-umpan pendek untuk memancing lawan agar melakukan tekanan, lalu menyerang ruang-ruang yang mereka tinggalkan di belakang.

    Begitu para pemain lawan maju ke depan untuk mencoba menekan Liverpool, tim ini dengan cepat mencari umpan-umpan ke depan, sehingga menciptakan semacam serangan balik versinya sendiri.

    Adapun ketika lawan mulai melakukan tekanan tinggi dan intens sejak momen pertama, Liverpool tidak ragu untuk melewati fase pembangunan pendek dan beralih ke permainan langsung, melalui bola-bola panjang yang dikirimkan Alisson atau Giorgi Mamardashvili sejak dini.

    Melalui gaya ini, Liverpool berusaha memastikan tersedianya jumlah pemain yang cukup di sekitar bola, sehingga tim mampu merebut kembali «bola kedua» bahkan dalam kondisi kalah dalam duel udara atau benturan pertama, lalu memanfaatkan ruang-ruang yang muncul di belakang tekanan lawan.

  • FBL-EUR-C3-LOKOMOTIV-ATHLETICAFP

    Warisan Bielsa terlihat dalam gagasan Iraola

    Gagasan menyerang Iraola tampaknya tidak terlepas dari akar kepelatihannya, sebab pelatih asal Spanyol itu membawa pengaruh yang jelas dari salah satu pelatih terpenting yang berperan dalam membentuk filosofinya, yaitu Marcelo Bielsa.

    Pelatih asal Argentina itu menangani Iraola ketika ia masih menjadi pemain di Athletic Bilbao pada rentang 2011 hingga 2013, dan pelatih asal Spanyol itu telah berbicara dalam lebih dari satu kesempatan mengenai besarnya pengaruh yang ditinggalkan Bielsa pada gagasan-gagasannya.

    Iraola mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sports" pada 2023: "Saya menggunakan banyak latihan yang saya pelajari dari Marcelo, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan bola."

    Ia menambahkan: "Dari sisi menyerang, tim-timnya dicirikan oleh dinamika dan aktivitas yang tinggi, dan selalu siap bergerak menuju ruang-ruang kosong, selain itu ia menerima semacam kekacauan yang terorganisasi di sektor menyerang."

    Dan ungkapan ini secara khusus merangkum sebagian besar gambaran yang mulai ditunjukkan Liverpool di bawah kepemimpinan Iraola.

    Serupa dengan tim-tim Bielsa, Iraola mengandalkan pergerakan terus-menerus dari para pemainnya, sehingga para pemain tidak terkurung pada area yang tetap saat menyerang.

    Ketika Liverpool menguasai bola, jarang sekali kita melihat para pemainnya menempati area yang kaku dalam waktu yang lama, sebab posisi mereka terus berubah dengan tujuan menciptakan sudut umpan baru dan mengacaukan organisasi pertahanan lawan.

    Di antara gagasan yang juga dikaitkan dengan Bielsa adalah penggunaan duet dan trio di sisi sayap untuk membongkar pertahanan lawan, sebuah gagasan yang dialami sendiri oleh Iraola ketika ia menempati posisi bek kanan di bawah kepemimpinan pelatih asal Argentina itu.

    Bek dan pemain sayap terus-menerus bekerja sama di sisi lapangan, namun hubungan di antara keduanya tidak dibangun di atas aturan tetap yang mengharuskan salah satu dari mereka tetap berada di posisi lebih maju dan yang lain di belakangnya.

    Sebaliknya, Bielsa mendorong para pemain untuk saling bertukar posisi secara terus-menerus, sehingga pemain sayap bisa masuk ke area dalam untuk membuka ruang bagi bek, sementara pemain tengah bergerak mendekati keduanya untuk menyediakan opsi umpan ketiga.

    Dan pada kesempatan lain, bek itu sendiri masuk ke area dalam, sehingga memungkinkan pemain sayap untuk tetap berada di posisi yang lebih maju di sisi lapangan.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Sisi Kiri Ungkap Ide Pelatih

    Liverpool sebenarnya sudah mulai memperlihatkan pola-pola serupa di bawah arahan Iraola, terutama di sisi kiri.

    Para bek sayap maju hingga ke sepertiga akhir lapangan di dekat Rio Ngumoha atau Cody Gakpo, sementara Florian Wirtz, yang oleh Iraola pada dasarnya dimainkan di posisi playmaker «nomor 10», terkadang cenderung bergerak ke sisi yang sama.

    Pergerakan ini memberi Wirtz tiga opsi berbeda, karena ia bisa bermain di kedalaman, menarik diri ke area yang lebih dalam, atau bergerak ke sisi lapangan.

    Pergerakan dan pertukaran posisi yang terus-menerus di dalam segitiga-segitiga serangan ini membuat tugas mengawal para pemain Liverpool menjadi lebih sulit bagi lawan.

    Alih-alih menghadapi pemain yang bergerak sesuai peran yang tetap, bek justru berhadapan dengan sekelompok pemain yang terus bertukar posisi, hal yang menciptakan ruang-ruang baru pada setiap pergerakan.

    Dengan mengubah duel di sisi lapangan menjadi situasi dua atau tiga lawan, Liverpool berupaya mencapai solusi-solusi serangan yang dapat diulang secara terus-menerus, hingga mampu mengirimkan umpan silang dari area-area berbahaya dan dekat dengan gawang.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Sensasi ofensif membawa risiko yang bisa berujung malapetaka

    Namun, sisi lain dari gaya ini adalah Liverpool bisa menjadi rentan ketika kehilangan bola. Semakin banyak pemain yang terlibat dalam serangan, semakin rentan pula tim terhadap serangan balik, hal yang tampak dalam laga-laga pramusim pertama.

    Beberapa momen memperlihatkan kedua bek sayap maju bersama dua pemain lini tengah dan trio penyerang, yang berarti jumlah pemain yang berada di belakang bola bisa berkurang hingga hanya menyisakan dua bek tengah dan satu gelandang jangkar.

    Ini memberi lawan peluang untuk memanfaatkan ruang begitu bola direbut. Menariknya, Liverpool di bawah asuhan Slot juga mengalami sejumlah celah yang jelas terhadap serangan balik cepat pada musim lalu.

    Karena itulah Iraola berbicara tentang perlunya memberi tim kendali yang lebih besar dalam pertandingan, sembari pada saat yang sama mempertahankan kondisi «kekacauan yang terorganisir» yang memberikan kekuatan pada serangannya.

    Salah satu solusi yang mungkin adalah menjaga lebih banyak pemain di belakang bola saat menyerang seiring berjalannya waktu. Namun, mengingat prinsip-prinsip yang menjadi pegangan Iraola sepanjang kariernya, serta latar belakang kepelatihannya, skenario ini tampaknya tidak terlalu mungkin.

    Pelatih asal Basque itu terbiasa mendorong enam atau tujuh pemain untuk maju ke depan, dengan mencukupkan tiga atau empat pemain untuk mengamankan lini belakang saat menyerang.

    Pressing balik: Senjata untuk menyelamatkan keseimbangan

    Iraola mengandalkan satu ide dasar untuk mengurangi bahaya dari aksi menyerang habis-habisan ini, yaitu menghentikan serangan balik sebelum ia dimulai melalui pressing balik yang intens.

    Penerapan pressing ini menjadi lebih mudah ketika tim telah mendorong sejumlah besar pemain ke area yang dekat dengan bola, terutama dengan penggunaan sisi sayap dan keberadaan beberapa pemain di sekitar pembawa bola. Namun, mewujudkan ide ini dalam kenyataan praktis sepanjang 90 menit bukanlah tugas yang mudah.

    Iraola sendiri mengakui hal itu setelah kekalahan dari Monaco, ketika ia menyebut bahwa timnya «tidak mampu mempertahankan level yang dibutuhkan, dan masih ada pekerjaan yang harus kami lakukan».

    Pelatih asal Spanyol itu secara khusus berbicara tentang menurunnya level tim di babak kedua, sebuah masalah yang bisa dikaitkan dengan beberapa faktor, di antaranya kurangnya kedalaman skuad, menurunnya kemampuan fisik, serta belum tercapainya penguasaan penuh atas gaya pressing yang ia inginkan.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Szoboszlai: Bagian Penting dalam Sistem Arne Slot

    Selama masa persiapan, terlihat pula ciri-ciri pressing tinggi yang menjadi bagian mendasar dari filosofi Iraola. Namun yang menarik bukan sekadar naiknya garis pressing, melainkan peran-peran yang diberikan sang pelatih kepada para pemainnya, dan apa yang diungkapkan peran-peran itu tentang cara ia ingin bertahan.

    Dominik Szoboszlai, yang musim lalu memainkan beragam peran di lini depan, lini tengah, bahkan sebagai bek kanan, digunakan Iraola secara utama sebagai gelandang kedua yang bermain lebih dalam. Peran ini membawa arti pertahanan yang besar.

    Liverpool sering kali melakukan pressing melalui formasi yang menyerupai «berlian» dalam 4-4-2, di mana tim awalnya memberikan ruang kepada lawan untuk mengoper bola dalam jarak pendek, sebelum melancarkan gelombang pressing yang lebih ganas.

    Dalam banyak kesempatan, Liverpool mencoba mengarahkan jalur bola menuju ke area tengah yang lebih dalam, lalu menerkamnya begitu bola sampai di zona-zona yang mereka inginkan.

  • Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Pertahanan Iraola: menambah jumlah pemain di belakang bola

    Salah satu prinsip yang dibawa Iraola dari pengalamannya bersama Bournemouth ke Liverpool adalah memastikan adanya bek tambahan untuk mengamankan lini belakang dalam menghadapi serangan lawan.

    Jika lawan mempertahankan tiga penyerang di posisi lanjutan, Liverpool cenderung mempertahankan empat bek di belakang.

    Hal ini berarti berkurangnya satu pemain di area menyerang, sehingga memaksa tim untuk menutupi kekurangan jumlah pemain melalui pergerakan intensif dan penutupan pertahanan yang cerdas.

    Ketika salah satu pemain meninggalkan lawan langsungnya untuk menekan pemain lain, rekan-rekannya di belakang harus membaca situasi dengan cepat dan mengambil tanggung jawab menutup pemain yang menjadi tanpa pengawalan.

    Di sinilah pentingnya Szoboszlai terlihat secara khusus. Ketika gelandang asal Hungaria itu maju untuk menekan, gelandang jangkar dan lini pertahanan harus merespons pergerakannya dengan segera, jika tidak, akan muncul ruang-ruang berbahaya di jantung sistem.

    Tampaknya Szoboszlai sendiri merasakan perubahan yang jelas dalam cara kerja di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol itu. Kapten timnas Hungaria tersebut berkata tentang pelatih barunya: «Ia adalah pelatih yang luar biasa; tingkat intensitas dan ketajaman yang kami butuhkan kini telah tersedia, dan kami telah memulihkan apa yang sebelumnya kurang».

    Kemampuan fisik yang besar yang dimiliki Szoboszlai membantu menutup ruang yang dibutuhkan, dan itulah yang membuat tekanan Liverpool sering kali tampak seperti perebutan dengan jumlah pemain yang seimbang.

    Selain itu, kemampuannya membaca momen yang tepat untuk maju dan menekan telah membantu tim mulai menjalankan ide-ide pertahanan Iraola dengan cepat dan efektif.

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    4 laga uji coba tak cukup, tapi indikasinya sudah jelas

    Empat pertandingan yang dijalani Liverpool sebelum musim bergulir tetaplah sampel yang terlalu kecil untuk menilai proyek Iraola secara final. Namun pada saat yang sama, laga-laga itu sudah cukup untuk mengungkap sidik jari yang jelas dari sang pelatih Spanyol.

    Banyak instruksi yang muncul dalam pertandingan-pertandingan persiapan sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas gayanya selama pengalamannya terdahulu bersama Bournemouth, baik dalam cara membangun serangan, transisi, pergerakan tanpa henti, pressing tinggi, maupun upaya merebut kembali bola begitu bola hilang.

    Ide-ide ini telah membuktikan kemampuannya menciptakan tim yang aktif dan berbahaya, tetapi tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menerapkannya sepanjang satu musim penuh, dan menghadapi lawan-lawan yang sudah tahu terlebih dahulu apa yang menanti mereka.

    Persamaan yang coba dipecahkan Iraola tidaklah mudah: bagaimana ia mempertahankan «kekacauan yang terorganisasi», kecepatan, dan intensitas yang memberi kekuatan bagi timnya, dan pada saat yang sama memberikan Liverpool kadar penguasaan serta stabilitas defensif yang dibutuhkan?

    Sejauh ini, tampaknya Iraola dengan jelas memilih untuk tidak melepaskan identitasnya. Liverpool ingin lebih banyak menguasai bola, tetapi tidak ingin menjadi tim yang lambat. Ia ingin membangun serangan dari belakang, tetapi siap melewati fase ini dan beralih ke bola-bola panjang ketika situasi menuntutnya.

    Ia ingin mengendalikan pertandingan, tetapi pada saat yang sama berupaya memancing lawan untuk melakukan pressing lalu memanfaatkan ruang yang ditinggalkannya. Ia ingin menyerang dengan banyak pemain, tetapi mengandalkan counter-pressing untuk mencegah lawan memanfaatkan ruang di belakang mereka.

    Ide-ide ini menjadikan Liverpool di bawah kepemimpinan Iraola sebagai tim yang menarik untuk ditonton, tetapi pada saat yang sama menempatkannya di hadapan risiko yang nyata. Sebab keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan pelatih Spanyol itu memaksakan gayanya, melainkan juga pada kemampuannya menemukan keseimbangan antara keberanian dan kedisiplinan, antara penguasaan dan kekacauan, serta antara pressing tinggi dan menjaga energi fisik.

    Dan seiring bergulirnya musim, pertanyaan terpenting adalah apakah Iraola mampu mengubah ide-ide ini dari sekadar guratan yang muncul di masa persiapan menjadi sebuah sistem utuh yang sanggup bertahan menghadapi tekanan pertandingan resmi.

    Jika ia berhasil dalam hal itu, Liverpool bisa jadi menemukan dirinya di hadapan sebuah versi yang mengembalikan ke «Anfield» banyak ciri sepak bola menggelegar yang dicintai para pendukung di era Klopp, tetapi dengan sentuhan baru yang membawa sidik jari khas Iraola. Namun jika ia gagal mengatur keseimbangan, «kekacauan yang terorganisasi» yang memberi tim kekuatan menyerangnya bisa berubah menjadi kekacauan yang sesungguhnya, yang harus ditebus dengan harga mahal secara defensif.

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