Andoni Iraola tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan jejak pertamanya di Liverpool, kendati tim masih dalam tahap persiapan menyongsong musim baru. Sebab, setelah hanya empat laga pramusim, ciri-ciri proyek baru itu mulai terlihat jelas, mulai dari penguasaan bola yang lebih besar, tekanan tinggi, transisi cepat, dan pergerakan menyerang yang intens, di samping sejumlah kekhawatiran di lini belakang yang terungkap dalam laga-laga awal.
Kemenangan tetap menjadi tujuan terpenting dalam sepakbola, tetapi bagi para pendukung Liverpool, cara meraih kemenangan itu tidak kalah penting dibanding hasil itu sendiri. Selama bertahun-tahun, para pendukung Anfield terbiasa dengan sepakbola yang penuh gairah, mengandalkan kecepatan, tekanan terus-menerus, dan serangan yang tak henti-hentinya, sebuah filosofi yang sangat erat kaitannya dengan era Jurgen Klopp.
Karena itulah, gagasan-gagasan Iraola tampak menarik sejak awal, terlebih karena pelatih asal Spanyol itu datang menggantikan Arne Slot, yang pergi setelah hanya satu musim mengantarkan Liverpool meraih gelar Liga Primer Inggris.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: mampukah Iraola mengembalikan «heavy metal» ke Anfield, tanpa membuat agresivitas menyerang Liverpool berubah menjadi titik lemah?
Istilah ini, yang populer digunakan oleh Jurgen Klopp untuk menggambarkan filosofi sepakbolanya, mencerminkan sebuah gaya yang mengandalkan tekanan tinggi, kecepatan luar biasa, intensitas pergerakan, dan serangan terus-menerus, dalam sebuah gambaran yang menyerupai hiruk-pikuk dan kekuatan musik «heavy metal».