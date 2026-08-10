Empat pertandingan yang dijalani Liverpool sebelum musim bergulir tetaplah sampel yang terlalu kecil untuk menilai proyek Iraola secara final. Namun pada saat yang sama, laga-laga itu sudah cukup untuk mengungkap sidik jari yang jelas dari sang pelatih Spanyol.

Banyak instruksi yang muncul dalam pertandingan-pertandingan persiapan sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas gayanya selama pengalamannya terdahulu bersama Bournemouth, baik dalam cara membangun serangan, transisi, pergerakan tanpa henti, pressing tinggi, maupun upaya merebut kembali bola begitu bola hilang.

Ide-ide ini telah membuktikan kemampuannya menciptakan tim yang aktif dan berbahaya, tetapi tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menerapkannya sepanjang satu musim penuh, dan menghadapi lawan-lawan yang sudah tahu terlebih dahulu apa yang menanti mereka.

Persamaan yang coba dipecahkan Iraola tidaklah mudah: bagaimana ia mempertahankan «kekacauan yang terorganisasi», kecepatan, dan intensitas yang memberi kekuatan bagi timnya, dan pada saat yang sama memberikan Liverpool kadar penguasaan serta stabilitas defensif yang dibutuhkan?

Sejauh ini, tampaknya Iraola dengan jelas memilih untuk tidak melepaskan identitasnya. Liverpool ingin lebih banyak menguasai bola, tetapi tidak ingin menjadi tim yang lambat. Ia ingin membangun serangan dari belakang, tetapi siap melewati fase ini dan beralih ke bola-bola panjang ketika situasi menuntutnya.

Ia ingin mengendalikan pertandingan, tetapi pada saat yang sama berupaya memancing lawan untuk melakukan pressing lalu memanfaatkan ruang yang ditinggalkannya. Ia ingin menyerang dengan banyak pemain, tetapi mengandalkan counter-pressing untuk mencegah lawan memanfaatkan ruang di belakang mereka.

Ide-ide ini menjadikan Liverpool di bawah kepemimpinan Iraola sebagai tim yang menarik untuk ditonton, tetapi pada saat yang sama menempatkannya di hadapan risiko yang nyata. Sebab keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan pelatih Spanyol itu memaksakan gayanya, melainkan juga pada kemampuannya menemukan keseimbangan antara keberanian dan kedisiplinan, antara penguasaan dan kekacauan, serta antara pressing tinggi dan menjaga energi fisik.

Dan seiring bergulirnya musim, pertanyaan terpenting adalah apakah Iraola mampu mengubah ide-ide ini dari sekadar guratan yang muncul di masa persiapan menjadi sebuah sistem utuh yang sanggup bertahan menghadapi tekanan pertandingan resmi.

Jika ia berhasil dalam hal itu, Liverpool bisa jadi menemukan dirinya di hadapan sebuah versi yang mengembalikan ke «Anfield» banyak ciri sepak bola menggelegar yang dicintai para pendukung di era Klopp, tetapi dengan sentuhan baru yang membawa sidik jari khas Iraola. Namun jika ia gagal mengatur keseimbangan, «kekacauan yang terorganisasi» yang memberi tim kekuatan menyerangnya bisa berubah menjadi kekacauan yang sesungguhnya, yang harus ditebus dengan harga mahal secara defensif.