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Kejutan menanti Ronaldo di timnas Portugal

Portugal vs Denmark
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
Wales vs Portugal
Wales
C. Ronaldo
J. Felix
Samu
Al Nassr FC
Portugal
Denmark
Wales
Arab Saudi

Menanti keputusan Jesus soal trio Al Nassr

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, masuk dalam daftar awal yang dipilih pelatih Jorge Jesus sebagai persiapan menghadapi dua laga terakhir fase grup di UEFA Nations League.

Menurut laporan situs Portugal "O Jogo", daftar awal tersebut mencakup, selain Ronaldo, dua rekan setimnya di Al-Nassr Arab Saudi, yaitu Joao Felix dan Samu Costa, sebagai persiapan menghadapi Wales dan Denmark pada November mendatang.

Kembalinya nama Ronaldo ke dalam perhitungan Jesus memiliki arti khusus, mengingat apa yang terjadi pada September lalu, ketika ia meninggalkan pemusatan latihan timnas menjelang laga melawan Denmark pada pekan ketiga, akibat perselisihan dengan sang pelatih, setelah ia tidak tampil pada laga sebelumnya melawan Norwegia di Oslo.

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  • Kapan hukuman Ronaldo berakhir?

    Ronaldo sebelumnya dijatuhi sanksi larangan bermain selama 30 hari oleh Dewan Disiplin Federasi Sepak Bola Portugal, namun ia tetap bisa bergabung dengan tim nasional pada laga berikutnya.

    Sebab ketika sanksi diumumkan, ia telah menjalani 19 hari darinya, dan hanya tersisa 11 hari, yang berarti sanksi tersebut tidak akan menjadi alasan disipliner untuk mencoretnya dari daftar susunan Jesus.

    Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark pada 14 November di Kota Braga, lalu bertandang ke markas Wales di Cardiff pada tanggal 17 di bulan yang sama, dalam lanjutan persaingan Grup 4 Divisi A UEFA Nations League.

    Daftar susunan akhir tim nasional Portugal untuk pemusatan latihan mendatang dijadwalkan diumumkan pada Jumat 6 November, sementara sanksi Ronaldo berakhir pada 30 Oktober.

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