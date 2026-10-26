Kejutan menanti Ronaldo di timnas Portugal

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, masuk dalam daftar awal yang dipilih pelatih Jorge Jesus sebagai persiapan menghadapi dua laga terakhir fase grup di UEFA Nations League.

Menurut laporan situs Portugal "O Jogo", daftar awal tersebut mencakup, selain Ronaldo, dua rekan setimnya di Al-Nassr Arab Saudi, yaitu Joao Felix dan Samu Costa, sebagai persiapan menghadapi Wales dan Denmark pada November mendatang.

Kembalinya nama Ronaldo ke dalam perhitungan Jesus memiliki arti khusus, mengingat apa yang terjadi pada September lalu, ketika ia meninggalkan pemusatan latihan timnas menjelang laga melawan Denmark pada pekan ketiga, akibat perselisihan dengan sang pelatih, setelah ia tidak tampil pada laga sebelumnya melawan Norwegia di Oslo.