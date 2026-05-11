Seperti dilaporkan oleh Bild, klub Bundesliga Austria tersebut kini dilaporkan meminta harga yang jauh lebih tinggi dari 20 juta euro, yang beberapa hari terakhir ini beredar di media sebagai angka transfer yang dikabarkan.
Kejutan biaya transfer bagi BVB: Apakah transfer besar yang semula dianggap pasti itu akhirnya batal?
Menurut laporan tersebut, Salzburg kini ingin mendapatkan sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer dasar ditambah bonus sebesar empat hingga enam juta euro untuk bek tengah berusia 19 tahun tersebut. Dengan demikian, total biaya transfer tersebut berpotensi melampaui angka 30 juta euro.
Namun, negosiasi antara kedua klub dilaporkan masih berlangsung. BVB, yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Lars Ricken dan Manajer Olahraga Ole Book, terus berusaha menekan jumlah yang diminta agar Gadou menjadi lebih terjangkau dalam paket keseluruhan.
Sebelumnya, kicker dan Sky secara serempak melaporkan bahwa transfer tersebut hampir selesai. BVB telah menyepakati "kontrak jangka panjang" dengan Gadou, dan pembicaraan antara kedua klub juga sudah memasuki tahap akhir.
Gadou sudah cukup lama menjadi incaran BVB
Gadou yang memiliki tinggi badan 1,95 m pindah ke Austria pada tahun 2024 dari akademi Paris Saint-Germain. Sebagai pemain timnas junior Prancis, ia telah tampil dalam 33 pertandingan resmi untuk Salzburg musim ini, serta mengumpulkan pengalaman internasional di Liga Europa.
Di Dortmund, pemain berusia 19 tahun ini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tengah yang kekurangan pemain. Mengingat pensiunnya Niklas Süle, cedera berkepanjangan yang dialami Emre Can, serta masa depan Nico Schlotterbeck yang masih belum pasti, BVB sangat membutuhkan tambahan pemain di lini pertahanan tengah.
Minat Dortmund terhadap Gadou kabarnya sudah ada sejak lama. Bahkan Sebastian Kehl, pendahulu Book di BVB, dikabarkan sudah mengincar pemain muda ini sejak musim semi lalu.