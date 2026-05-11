Kejutan biaya transfer bagi BVB: Apakah transfer besar yang semula dianggap pasti itu akhirnya batal?

Menurut laporan tersebut, Salzburg kini ingin mendapatkan sekitar 25 juta euro sebagai biaya transfer dasar ditambah bonus sebesar empat hingga enam juta euro untuk bek tengah berusia 19 tahun tersebut. Dengan demikian, total biaya transfer tersebut berpotensi melampaui angka 30 juta euro.

Namun, negosiasi antara kedua klub dilaporkan masih berlangsung. BVB, yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Lars Ricken dan Manajer Olahraga Ole Book, terus berusaha menekan jumlah yang diminta agar Gadou menjadi lebih terjangkau dalam paket keseluruhan.

Sebelumnya, kicker dan Sky secara serempak melaporkan bahwa transfer tersebut hampir selesai. BVB telah menyepakati "kontrak jangka panjang" dengan Gadou, dan pembicaraan antara kedua klub juga sudah memasuki tahap akhir.