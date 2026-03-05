Sam McGill/ Street Soccer/ GOAL
Keindahan bertemu dampak: Bagaimana kaos sepak bola baru yang mengagumkan ini secara langsung menangani masalah tunawisma
Sepak bola untuk kebaikan
Organisasi amal ini mendukung orang dewasa dan remaja yang menghadapi tantangan kompleks dalam hidup, dengan tujuan menciptakan hasil positif untuk masa depan yang lebih baik. Mereka menyelenggarakan lebih dari 60 sesi sepak bola gratis dan inklusif setiap minggu di London dan Skotlandia, serta layanan kesehatan mental khusus, dan telah memberikan dampak yang berkelanjutan. Sesi Street Soccer telah memberikan rasa kebersamaan kepada 94 persen pemainnya, sementara 80 persen kini memiliki harapan untuk masa depan.
Street Soccer meluncurkan kaos sepak bola yang berwarna-warni.
Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana untuk amal, Street Soccer berkolaborasi dengan Timorous Beasties, merek tekstil mewah berbasis di Glasgow, dan merek pakaian olahraga ikonik O'Neills untuk meluncurkan kaos sepak bola edisi terbatas.
Desain bergelombang ini menampilkan motif ikonik 'Berkeley Blooms' dari Timorous Beasties, di mana bunga-bunga psychedelic dan tangkai yang saling bertautan berputar dan berbelit-belit di sekitar garis vertikal klasik—sebagai penghormatan halus terhadap kaos sepak bola tradisional. Kaos ini dilengkapi dengan lambang perisai Street Soccer yang bermotif bunga, kerah dan pinggiran lengan berwarna putih bersih dan navy, serta label pinggiran yang dijahit dengan motif Timorous Beasties.
Kata 'Hope' berada di tengah-tengah, bertindak sebagai sponsor kaos. Harapan telah menjadi inti dari misi Street Soccer selama 17 tahun perjalanannya dan tetap menjadi benang merah yang konsisten dalam sesi sepak bola gratis dan dukungan komunitas yang komprehensif.
Bintang Chelsea dan Skotlandia, Erin Cuthbert, termasuk di antara mereka yang telah mengenakan kaos ini, bersama legenda Liverpool Andy Robertson dan ikon musik Susan Boyle yang juga mendukung gerakan ini.
"Kaos ini untuk semua orang."
Berbicara tentang peluncuran yang unik ini, pendiri dan CEO Street Soccer, David Duke MBE, mengatakan: "Kami ingin menciptakan kaos sepak bola yang terasa berbeda, dan sesuatu yang orang-orang benar-benar bangga mengenakannya.
"Desain 'Berkeley Blooms' bukanlah apa yang biasanya Anda harapkan dari sebuah kaos sepak bola, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Bunga-bunga yang mekar melambangkan pertumbuhan, dan itu mencerminkan bagaimana kami mendukung para pemain kami untuk berkembang dan hidup sepenuhnya. Di saat dunia dan kehidupan sehari-hari terasa berat dan menyesakkan, harapan benar-benar penting. Itu salah satu nilai inti kami di Street Soccer, dan kaos ini menjadi simbolnya. Apa gunanya harapan jika kita tidak memilikinya?
"Kaos ini untuk semua orang, sama seperti Street Soccer. Ia berfungsi sebagai pernyataan gaya di dan di luar lapangan, dan dapat dikenakan sesuai selera Anda. Kami senang berkolaborasi dengan Timorous Beasties dan O’Neills dalam proyek ini, menggabungkan sepak bola akar rumput dengan desain kelas dunia, menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika orang-orang dari latar belakang yang beragam bersatu dengan tujuan yang sama."
Melanjutkan perjuangan melawan kemiskinan dan lebih banyak lagi
Seluruh hasil penjualan akan disalurkan ke Street Soccer dan melanjutkan perjuangan melawan kemiskinan, masalah kesehatan mental, dan isolasi di Inggris dan Skotlandia melalui sepak bola. Setiap penjualan kaos individu memberikan lebih dari 20 jam dukungan bagi pemain yang membutuhkan.
Kaos ini kini tersedia untuk dipesan terlebih dahulu di SINI seharga £74.99, dengan pengiriman pertama dijadwalkan pada akhir April 2026.
