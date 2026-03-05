Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana untuk amal, Street Soccer berkolaborasi dengan Timorous Beasties, merek tekstil mewah berbasis di Glasgow, dan merek pakaian olahraga ikonik O'Neills untuk meluncurkan kaos sepak bola edisi terbatas.

Desain bergelombang ini menampilkan motif ikonik 'Berkeley Blooms' dari Timorous Beasties, di mana bunga-bunga psychedelic dan tangkai yang saling bertautan berputar dan berbelit-belit di sekitar garis vertikal klasik—sebagai penghormatan halus terhadap kaos sepak bola tradisional. Kaos ini dilengkapi dengan lambang perisai Street Soccer yang bermotif bunga, kerah dan pinggiran lengan berwarna putih bersih dan navy, serta label pinggiran yang dijahit dengan motif Timorous Beasties.

Kata 'Hope' berada di tengah-tengah, bertindak sebagai sponsor kaos. Harapan telah menjadi inti dari misi Street Soccer selama 17 tahun perjalanannya dan tetap menjadi benang merah yang konsisten dalam sesi sepak bola gratis dan dukungan komunitas yang komprehensif.

Bintang Chelsea dan Skotlandia, Erin Cuthbert, termasuk di antara mereka yang telah mengenakan kaos ini, bersama legenda Liverpool Andy Robertson dan ikon musik Susan Boyle yang juga mendukung gerakan ini.