Patah Hati Kehilangan Anjing Kesayangannya, Eks Bintang Arsenal Aaron Ramsey Akhiri Kontraknya Dengan Klub Meksiko Pumas
Petualangan Meksiko berakhir lebih awal
Ramsey bergabung dengan klub Meksiko Pumas pada bulan Juli dengan kontrak satu tahun, menjadi pemain Inggris terkenal pertama yang bermain di Liga MX. Kepindahannya ini mengikuti kepergiannya dari klub masa kecilnya Cardiff City, di mana ia sempat menjabat sebagai manajer sementara - tetapi tidak dapat membantu Bluebirds menghindari degradasi ke League One. Waktu Ramsey di Mexico City diganggu oleh masalah cedera dan kebugaran yang berkelanjutan, dan ia hanya mencetak satu gol dalam enam penampilannya untuk Auriazul. Masa sulit pemain Wales ini semakin diperburuk oleh cobaan pribadi ketika anjing keluarganya hilang pada bulan Oktober.
Hewan peliharaan keluarga hilang
Ramsey kehilangan anjing beagle kesayangannya setelah anjing berusia 10 tahun itu hilang di dekat sebuah penampungan di Guanajuato, Ramsey menawarkan hadiah £15.000 ($19,7 ribu) untuk pengembalian yang aman, tetapi pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, membuat pemain dan keluarganya patah hati dan dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beban emosional tersebut dilaporkan membuat Ramsey "sangat terganggu" dan berkontribusi pada kepergiannya dari tim.
Tulisan di dinding
Setelah hasil imbang 1-1 Pumas melawan Club Leon baru-baru ini, pelatih kepala Efrain Juarez membahas ketidakhadiran Ramsey yang berkepanjangan dan mengakui ada sejumlah masalah seputar waktu Ramsey di Meksiko. Dia berkata: "Kami sedang memantau hal ini. Saya mengatakannya pada hari Rabu - mari kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang. Dia sedang menangani situasinya, yang kita semua tahu, terkait dengan anjingnya. Juga, ada masalah sebelum dia pergi selama jeda FIFA. Jadi, kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan."
'Seorang pemain yang sangat saya kagumi'
Ramsey, 34, membuat kembalinya ke tim nasional Wales yang telah lama dinantikan untuk pertandingan internasional baru-baru ini dan membuktikan kepada pelatih Craig Bellamy bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk tampil di level elit, meskipun usianya semakin bertambah.
Bellamy berkata: "Dia fit dan saya tidak memiliki kemewahan itu dengannya. Ketika saya melihat kembali pertandingan pertama itu, dia luar biasa. Dia memiliki otak dan itu tidak akan pernah hilang. Kami memiliki pemain yang bisa sangat memanfaatkan profil seperti dia di sekitar. Apa yang saya lihat adalah seorang pemain yang ketika fit masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam cara kami bermain. Dia adalah pemain yang sangat saya kagumi. Saat kita bertambah tua, kita semua harus mengatur diri kita sendiri, dan mungkin Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam kemampuan mengatur diri sendiri. Namun pada saat yang sama, klubnya juga benar-benar bekerja dengannya dalam hal itu, yang mana sangat bagus untuk kami. Kami juga memiliki seseorang di luar sana dan kami menerima data darinya, bagaimana latihannya, dan semuanya positif. Jadi, ini benar-benar hanya berita baik untuk kami."
Ramsey sekarang akan mempertimbangkan opsinya setelah kembali ke Inggris. Dia menghabiskan 11 tahun bersama The Gunners, membuat lebih dari 350 penampilan dan memenangkan Piala FA tiga kali, mencetak gol kemenangan di dua final (2014 dan 2017). Pada 2019, dia menandatangani kontrak menguntungkan dengan raksasa Italia Juventus, di mana dia memenangkan gelar Serie A di musim pertamanya. Masa pinjaman di Rangers Skotlandia menyusul pada 2022, dan kemudian dia bergabung dengan klub Prancis Nice sebelum kembali ke Cardiff City untuk periode permanen kedua pada 2023, yang akhirnya meninggalkan Pumas awal tahun ini.
