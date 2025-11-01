Patah Hati Kehilangan Anjing Kesayangannya, Eks Bintang Arsenal Aaron Ramsey Akhiri Kontraknya Dengan Klub Meksiko Pumas

Ramsey, 34, membuat kembalinya ke tim nasional Wales yang telah lama dinantikan untuk pertandingan internasional baru-baru ini dan membuktikan kepada pelatih Craig Bellamy bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk tampil di level elit, meskipun usianya semakin bertambah.

Bellamy berkata: "Dia fit dan saya tidak memiliki kemewahan itu dengannya. Ketika saya melihat kembali pertandingan pertama itu, dia luar biasa. Dia memiliki otak dan itu tidak akan pernah hilang. Kami memiliki pemain yang bisa sangat memanfaatkan profil seperti dia di sekitar. Apa yang saya lihat adalah seorang pemain yang ketika fit masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam cara kami bermain. Dia adalah pemain yang sangat saya kagumi. Saat kita bertambah tua, kita semua harus mengatur diri kita sendiri, dan mungkin Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam kemampuan mengatur diri sendiri. Namun pada saat yang sama, klubnya juga benar-benar bekerja dengannya dalam hal itu, yang mana sangat bagus untuk kami. Kami juga memiliki seseorang di luar sana dan kami menerima data darinya, bagaimana latihannya, dan semuanya positif. Jadi, ini benar-benar hanya berita baik untuk kami."

Ramsey sekarang akan mempertimbangkan opsinya setelah kembali ke Inggris. Dia menghabiskan 11 tahun bersama The Gunners, membuat lebih dari 350 penampilan dan memenangkan Piala FA tiga kali, mencetak gol kemenangan di dua final (2014 dan 2017). Pada 2019, dia menandatangani kontrak menguntungkan dengan raksasa Italia Juventus, di mana dia memenangkan gelar Serie A di musim pertamanya. Masa pinjaman di Rangers Skotlandia menyusul pada 2022, dan kemudian dia bergabung dengan klub Prancis Nice sebelum kembali ke Cardiff City untuk periode permanen kedua pada 2023, yang akhirnya meninggalkan Pumas awal tahun ini.