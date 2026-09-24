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AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Kegemilangan Araujo membuat Liverpool dihadapkan pada keputusan sulit

Transfers
Premier League
Barcelona
Liverpool
R. Araujo
Inggris
Spanyol
Uruguay

Bek asal Uruguay, Ronald Araujo, membuat pilihan tepat dengan pindah ke Liverpool berstatus pinjaman, karena ia beradaptasi secara sempurna dengan klub barunya, dan menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam proyek baru pelatih Andoni Iraola. 

Angka-angka berbicara dengan sendirinya, karena Liverpool tidak kebobolan satu gol pun di Liga Inggris ketika Araujo berada di atas lapangan.

Araujo saat ini bermain di posisi bek kanan, setelah memulai kariernya bersama tim di posisi bek tengah, dan ia menampilkan level yang lebih dari sekadar bagus, serta telah benar-benar menjadi salah satu idola suporter Anfield.

Liverpool dapat mengontrak pemain ini secara permanen dari Barcelona dengan mahar 55 juta euro, mulai Juni mendatang.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip "Liverpool Echo", bahwa menuntaskan transfer ini pada saat ini tampak sulit, karena hal itu bertentangan dengan strategi pemilik klub, Fenway Sports Group, yang tidak mengerahkan upaya finansial besar kecuali untuk pemain yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi di bursa transfer.

Surat kabar Liverpool Echo mengungkapkan bahwa kedatangan Araujo memunculkan banyak keraguan di kalangan suporter Liverpool. Transfer pinjaman yang dilakukan klub Inggris tersebut selama satu dekade terakhir tidak berhasil, dan tidak jelas apakah klub akan berani mengontrak pemain yang datang kepada mereka nyaris sebagai sosok yang berada di luar perhitungan Barcelona. Kedatangannya ke Liverpool hanya menjadi mungkin berkat desakan Iraola, yang selalu memandang bahwa merekrutnya adalah pilihan yang jelas, di samping kemudahan yang diberikan oleh skema transfer pinjaman tersebut.

Pelatih asal Basque itu sejak awal yakin bahwa karakteristik Araujo sangat cocok dengan Liga Primer Inggris, dan ia saat ini memanfaatkan kekuatan fisik serta kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi bertahan.

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    Araujo mencuri perhatian di Liverpool berkat statistik istimewanya

    Araujo kini telah menyatu sepenuhnya, baik dengan tim maupun dengan kota. Bek asal Uruguay itu selalu enggan meninggalkan Barcelona, bahkan sebelumnya ia sempat menolak tawaran dari Juventus, tetapi kini ia kembali merasakan arti pentingnya di level profesional, dan hal itu terwujud dalam sebuah proyek berkelas tinggi.

    Araujo menyadari bahwa ia mampu mengembalikan performanya begitu berhasil mengatasi masalah mental dan fisiknya, dan yang ia butuhkan hanyalah sebuah klub yang memercayai kemampuannya. Statistiknya membuktikan hal itu dengan jelas; dalam 285 menit yang ia jalani di Liga Primer Inggris, Liverpool mencatatkan rekor pertahanan sempurna tanpa kebobolan satu gol pun.

    Ia juga memberikan satu assist di Liga Champions Eropa saat bermain di posisi bek kanan. Pada penampilan perdananya di Liga Primer Inggris melawan Ipswich Town, ia memenangi duel individu dan duel udara terbanyak. 

    Dalam kemenangan yang diraih Liverpool atas Bournemouth, tidak ada pemain lain yang memenangi duel individu lebih banyak, sementara Araujo hanya kalah dalam dua duel dari total 11 duel darat dan udara secara keseluruhan.

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Faktor usia tidak menguntungkan bek asal Uruguay itu

    Masih ada banyak waktu sebelum tenggat akhir untuk mengaktifkan opsi pembelian tiba, tetapi surat kabar "Liverpool Echo" menyebutkan bahwa Liverpool hanya melakukan transfer permanen dengan dua pemain setelah masa peminjaman mereka berakhir, sementara mayoritas besar pemain kembali ke klub asal mereka.

    Faktor usia juga tidak menguntungkan bagi terwujudnya kesepakatan ini, tetapi jelas bahwa jika bek asal Uruguay tersebut terus menampilkan level yang sama seperti yang ditunjukkannya hingga saat ini, akan sulit bagi Liverpool untuk tidak berusaha mempertahankannya secara permanen.

    Masih ada kemungkinan lain, yaitu klub Inggris tersebut berusaha menurunkan nilai akhir transfer, terutama karena gaji bek tengah itu termasuk yang tertinggi di seluruh daftar tim.

    Untuk saat ini, Araujo membuktikan bahwa ia memang layak menimbulkan keraguan di dalam klub yang membutuhkan peningkatan angka-angka di lini pertahanan.

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