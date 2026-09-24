Bek asal Uruguay, Ronald Araujo, membuat pilihan tepat dengan pindah ke Liverpool berstatus pinjaman, karena ia beradaptasi secara sempurna dengan klub barunya, dan menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam proyek baru pelatih Andoni Iraola.

Angka-angka berbicara dengan sendirinya, karena Liverpool tidak kebobolan satu gol pun di Liga Inggris ketika Araujo berada di atas lapangan.

Araujo saat ini bermain di posisi bek kanan, setelah memulai kariernya bersama tim di posisi bek tengah, dan ia menampilkan level yang lebih dari sekadar bagus, serta telah benar-benar menjadi salah satu idola suporter Anfield.

Liverpool dapat mengontrak pemain ini secara permanen dari Barcelona dengan mahar 55 juta euro, mulai Juni mendatang.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip "Liverpool Echo", bahwa menuntaskan transfer ini pada saat ini tampak sulit, karena hal itu bertentangan dengan strategi pemilik klub, Fenway Sports Group, yang tidak mengerahkan upaya finansial besar kecuali untuk pemain yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi di bursa transfer.

Surat kabar Liverpool Echo mengungkapkan bahwa kedatangan Araujo memunculkan banyak keraguan di kalangan suporter Liverpool. Transfer pinjaman yang dilakukan klub Inggris tersebut selama satu dekade terakhir tidak berhasil, dan tidak jelas apakah klub akan berani mengontrak pemain yang datang kepada mereka nyaris sebagai sosok yang berada di luar perhitungan Barcelona. Kedatangannya ke Liverpool hanya menjadi mungkin berkat desakan Iraola, yang selalu memandang bahwa merekrutnya adalah pilihan yang jelas, di samping kemudahan yang diberikan oleh skema transfer pinjaman tersebut.

Pelatih asal Basque itu sejak awal yakin bahwa karakteristik Araujo sangat cocok dengan Liga Primer Inggris, dan ia saat ini memanfaatkan kekuatan fisik serta kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi bertahan.

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