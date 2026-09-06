Kekalahan Real Madrid dari Real Betis bukan sekadar kehilangan tiga angka dalam perburuan gelar Liga, melainkan ujian sesungguhnya pertama bagi karakter proyek Jose Mourinho pada masa jabatan keduanya.

Setelah awal yang sempurna, ketika tim meraih poin penuh dalam tiga laga perdananya, kejatuhan datang di Andalusia dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang sebenarnya diwarnai dominasi dan sejumlah peluang untuk Real Madrid dalam waktu yang lama, tetapi mereka kehilangan sentuhan akhir, hingga Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada masa tambahan waktu, sementara Troy Parrott mencetak satu-satunya gol Betis pada menit ke-81.

Persoalannya, dengan demikian, bukan pada kekalahan dalam satu pertandingan, melainkan lebih pada bagaimana Real Madrid menyikapi kejatuhan pertama mereka.

Mourinho sendiri menilai bahwa timnya menampilkan permainan yang bagus, tetapi sepak bola tidak memberikan poin atas dasar penguasaan bola dan peluang, dan itulah yang membuat laga-laga mendatang menjadi lebih penting ketimbang hasil melawan Betis itu sendiri.